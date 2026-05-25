Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác ODA và các dự án chiến lược

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để cụ thể hóa các nội dung hợp tác sắp tới giữa hai bên...

Ngày 25/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hayakawa Yuho, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Hiện nay, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động, đứng thứ ba về đầu tư và thứ tư về thương mại.

Hiện nay, các nhà đầu tư Nhật Bản đang triển khai 5.775 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đạt hơn 79,29 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh trong năm tài khóa 2025 vừa qua, hai bên đã ký kết ba thỏa thuận vay với tổng trị giá gần 90 tỷ Yên. Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của JICA, qua đó góp phần quan trọng vào việc ký kết thành công các thỏa thuận này.

Đề cập tới kết quả hợp tác cấp cao gần đây, Thứ trưởng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo hai nước đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác song phương, đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản lên tầm cao mới trên cơ sở hài hòa lợi ích và cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đề nghị phía JICA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác ODA giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cả hai bên.

Về phía JICA, ông Hayakawa Yuho đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Theo ông, thực tiễn phát triển của Việt Nam cho thấy những định hướng hợp tác và hỗ trợ mà JICA triển khai trước đây là đúng đắn và mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên cơ sở đó, JICA mong muốn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới với cách tiếp cận mang tính chiến lược và dài hạn hơn.

Hai bên cũng trao đổi về các dự án sử dụng vốn vay của Nhật Bản dự kiến triển khai trong thời gian tới, bao gồm các định hướng và ý tưởng hợp tác xoay quanh những trụ cột trọng tâm như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường chuỗi cung ứng; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; cũng như phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao các đề xuất và định hướng hợp tác của JICA, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với JICA để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.