Công trình xanh: Xu hướng bền vững trong bất động sản 4.0

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và biến đổi khí hậu trở thành thách thức toàn cầu, khái niệm “công trình xanh” đã và đang trở thành tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tại Việt Nam. Xu hướng này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đồng thời mang lại lợi ích kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

CÔNG TRÌNH XANH – XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI MỚI

Trên thế giới, phát triển công trình xanh đã trở thành tiêu chuẩn phát triển tất yếu, với các chứng chỉ uy tín như GREEN MARK, EDGE hay LOTUS. Tại Việt Nam, trong vài năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của công trình xanh được ghi nhận mạnh mẽ.

Các dự án xanh được quy hoạch và phát triển dựa trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả năng lượng, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ lệ cây xanh và mặt nước, hiệu quả sử dụng nước, đồng thời đảm bảo sức khỏe, sự tiện nghi và chất lượng sống của cư dân. Đây là xu hướng phản ánh tầm nhìn dài hạn của các chủ đầu tư hướng đến giá trị phát triển bền vững.

Năm 2024 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của công trình xanh, với 163 công trình được chứng nhận, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2023 và gấp 3 lần so với năm 2022 – minh chứng cho xu hướng tất yếu trong ngành xây dựng Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP cùng nhiều chính sách ưu tiên nhằm thúc đẩy công trình xanh, với các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường xuyên suốt từ thiết kế đến vận hành. Những chính sách này đang tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư và khuyến khích các doanh nghiệp lớn tham gia vào lĩnh vực xây dựng bền vững.

Công trình xanh tại Việt Nam tăng mạnh trong những năm qua.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cao vẫn là thách thức cần vượt qua. Dù vậy, công trình xanh mang lại hiệu quả kinh tế dài hạn, giúp tiết kiệm 20–40% chi phí vận hành hàng tháng nhờ thiết kế và công nghệ tối ưu. Theo đại diện Savills Hà Nội, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đóng vai trò quyết định, giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển công trình xanh bền vững trong những năm tới.

Giới chuyên gia nhận định, người mua nhà Việt Nam ngày nay sẵn sàng chi trả cao hơn cho các dự án đảm bảo tiêu chí “sống xanh – sống khỏe”. Với nhà đầu tư, công trình xanh cũng mang lại giá trị dài hạn nhờ tính thanh khoản cao, khả năng giữ giá tốt và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư bền vững.

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

Công trình xanh không còn là xu hướng nhất thời, mà đã trở thành chuẩn mực mới của ngành bất động sản hiện đại. Khi khách hàng ngày càng đề cao yếu tố sức khỏe và chất lượng sống, khi Nhà nước khuyến khích mạnh các mô hình phát triển bền vững, thì doanh nghiệp nào sớm nắm bắt và đầu tư bài bản cho tiêu chí xanh sẽ nắm trong tay lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Tại Nghệ An, một số khu đô thị do Eurowindow Holding phát triển đáp ứng tiêu chí công trình xanh như khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue đều nằm tại trung tâm (thành phố Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Các dự án này được quy hoạch diện tích cây xanh lớn, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng như cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E – loại vật liệu có khả năng cản tới 96% tia UV và giảm khoảng 40% lượng nhiệt hấp thụ giúp cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm điện; sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể tưới cây; hệ thống thu gom rác thải thông minh.

Eurowindow Sport Garden là dự án tiên phong tại Nghệ An đáp ứng tiêu chí công trình xanh.

Hai dự án tiêu biểu thể hiện rõ triết lý phát triển của Eurowindow Holding: Hướng đến giá trị lâu dài cho cộng đồng, đề cao yếu tố tự nhiên và môi trường sống bền vững, đồng thời tiên phong áp dụng các giải pháp công nghệ xanh trong xây dựng và vận hành đô thị.

Với chiến lược phát triển bền vững, Eurowindow Holding không chỉ góp phần kiến tạo nên những công trình xanh mang tầm vóc, mà còn chung tay cùng xã hội xây dựng tương lai đô thị Việt Nam – nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên, văn minh và thịnh vượng.

Công trình xanh tại Việt Nam đã chứng tỏ được tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và người dân. Với cam kết giảm phát thải CO2 và tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đang vững bước tiến tới một nền kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.