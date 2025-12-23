Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Đỗ Như
23/12/2025, 16:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng, trong đó có đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991; hiện ở tại phường Thới An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng khác thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.
Các công ty trên đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.
Thông qua 3 pháp nhân trên, Hồ Thành Được đã chỉ đạo các đối tượng ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với các cá nhân có các khoản nợ khó đòi. Thực chất việc này để hợp thức hoá, che giấu hành vi đòi nợ thuê. Theo thỏa thuận, nhóm của Hồ Thành Được nhận từ 10% - 50% tổng số tiền nợ thu hồi được.
Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Được chỉ đạo nhóm nhân viên mặc đồng phục, sử dụng xe ô tô có dán logo của công ty mua bán nợ; liên tục đến nhà nạn nhân la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cho đến khi đòi được tiền.
Đồng thời, một số nhân viên trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ; cắt ghép, chỉnh sửa thành các clip ngắn đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội của Được (thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận).
Việc này vừa để gây áp lực buộc họ phải trả nợ theo yêu cầu của các đối tượng; vừa “khuếch trương” thanh thế, quảng bá hình ảnh để tìm kiếm thêm khách hàng ký hợp đồng đòi nợ thuê.
Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố hoặc gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.
Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng trong chuyên án; ngày 13/12/2025, Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng, phương tiện nghiệp vụ đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 đối tượng trong chuyên án.
Ban chuyên án khám xét 6 địa điểm là trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 xe ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác có liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản do đối tượng Hồ Thành Được cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng.
Trong đó có đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991; hiện ở tại phường Thới An), Ngô Duy Thanh (sinh năm 1975; hiện ở tại phường An Phú Đông), Võ Thanh Hải (sinh năm 1993; hiện ở tại phường An Hội Tây), Chu Đình Hợp (sinh năm 1967; hộ khẩu thường trú: tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Hoàng Tiến (sinh năm 1993; hiện ở tại phường Tân Sơn Nhất) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; làm rõ 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ; các dữ liệu điện tử và dữ liệu ngân hàng để làm rõ quy mô, tính chất tội phạm; phân hoá vị trí, vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
