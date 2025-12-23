Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Minh Huy
23/12/2025, 17:27
Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc, ngay sau khi ông thôi nhiệm Chủ tịch LPBank…
Ngày 23/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Sacombank cho biết sự bổ nhiệm này được xem là bước đi chiến lược, đưa một nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng về với Sacombank – một ngân hàng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn khi thực hiện tái cấu trúc.
Ông Nguyễn Đức Thụy (sinh năm 1976, nguyên quán Ninh Bình) tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Mỹ). Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông đã lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực đa dạng.
Cụ thể, giai đoạn 2006 - 2016, ông đảm nhận vị trí chủ tịch tại các doanh nghiệp như Xuân Thành Group, CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành, Công ty Chứng khoán Xuân Thành, Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Quảng Nam, Khách sạn Kim Liên; giai đoạn 2017-2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện và Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings
Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm 2025.
Trong hơn 3 năm công tác tại vị trí này, ông Thụy đã chỉ đạo quyết liệt các chương trình tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số, với kết quả nổi bật là hiệu quả vận hành ổn định, các chỉ số tài chính cải thiện rõ nét và hệ thống công nghệ được nâng cấp vượt bậc.
Những kinh nghiệm thực tiễn này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu điều hành của Sacombank trong bối cảnh ngân hàng hoàn thiện đề án tái cơ cấu trong giai đoạn cuối, tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.
Bên cạnh đó, việc ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank được đánh giá là quyết định phù hợp về thời điểm, thể hiện định hướng lựa chọn lãnh đạo có năng lực quản trị chiến lược, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng tổ chức triển khai quyết liệt, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thận trọng của Ngân hàng trong giai đoạn tới.
Trên thị trường chứng khoán, mã chứng khoán STB của Sacombank ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, STB đạt mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu, cao thứ hai toàn ngành chỉ sau VCB của Vietcombank (58.000 đồng/cổ phiếu). Điều đáng chú ý là chỉ có 500 cổ phiếu được khớp lệnh, dư bán trống không, còn dư mua ở mức giá kịch trần đạt hơn 9 triệu cổ phiếu.
