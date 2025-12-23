Mở rộng không gian biển, Khu kinh tế Ninh Cơ hướng tới trung tâm trung chuyển quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
Với phạm vi nghiên cứu được mở rộng ra mặt biển quy mô lớn, Khu kinh tế Ninh Cơ được định hướng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Ninh Bình trong mạng lưới logistics quốc gia và khu vực.
Ngày 22/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2771/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050.
Theo Quyết định 2771/QĐ-TTg, phạm vi lập quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ bao gồm toàn bộ ranh giới khu kinh tế đã được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực này thuộc 4 đơn vị hành chính cấp xã và phần bãi bồi, gồm xã Rạng Đông, xã Hải Thịnh, một phần xã Quỹ Nhất, một phần xã Hải Xuân cùng vùng bãi bồi và mặt nước biển.
Về ranh giới, phía Bắc giáp các xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Anh; phía Tây giáp các xã Nghĩa Lâm, Hồng Phong, Nghĩa Sơn, Hải An; phía Nam và phía Đông giáp Biển Đông. Ngoài phạm vi lập quy hoạch, phạm vi nghiên cứu còn được mở rộng thêm khoảng 16.000 ha mặt biển, tạo dư địa lớn để nghiên cứu phát triển các chức năng kinh tế biển, cảng biển và logistics quy mô lớn.
Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 29.950 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 13.950 ha. Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050, tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Cách tiếp cận này giúp Khu kinh tế Ninh Cơ vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt, vừa bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hạn chế tình trạng điều chỉnh manh mún trong quá trình triển khai.
Việc đưa diện tích lớn mặt biển vào phạm vi nghiên cứu cho thấy định hướng phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ không chỉ bó hẹp trong không gian đất liền hay công nghiệp – đô thị truyền thống, mà mở rộng mạnh sang mô hình kinh tế biển tổng hợp, gắn với cảng biển nước sâu, dịch vụ logistics, năng lượng và du lịch biển.
Mục tiêu trọng tâm của nhiệm vụ quy hoạch là cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và quy hoạch tỉnh, qua đó, xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng. Khu kinh tế này được xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Ninh Bình, đồng thời là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của toàn vùng.
Theo định hướng, Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế biển năng động, hiệu quả, với cảng biển tổng hợp quốc tế nước sâu và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Môi trường đầu tư, kinh doanh được coi là yếu tố then chốt, nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó lan tỏa động lực tăng trưởng ra khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Quy hoạch cũng đặt Khu kinh tế Ninh Cơ trong vai trò thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Ninh Bình, hướng tới mục tiêu trở thành địa phương có công nghiệp hiện đại, dịch vụ phát triển. Mô hình tăng trưởng mới được xác lập trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Về tính chất, Khu kinh tế Ninh Cơ được định hình là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng hiện đại, phát triển xanh, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trọng tâm phát triển gồm công nghiệp, dịch vụ, logistics, đô thị và du lịch; đồng thời hình thành trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ – du lịch đồng bộ, phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, gắn với tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và khu bảo tồn sinh thái.
Các dự báo cho thấy quy mô dân số khu vực đến năm 2030 khoảng 92.000 – 95.000 người, tăng lên 200.000 – 265.000 người vào năm 2050. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các khu chức năng cũng gia tăng tương ứng, từ khoảng 7.000 – 8.000 ha vào năm 2030 lên 9.000 – 11.000 ha vào năm 2050, trong đó, đất đô thị và khu dân cư chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật được yêu cầu áp dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù đô thị ven biển, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và thông minh.
Để bảo đảm chất lượng quy hoạch, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu rà soát, kế thừa các yếu tố hợp lý của những quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời phân tích đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng và động lực phát triển của Khu kinh tế Ninh Cơ trong mối liên kết với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc không gian, định hướng sử dụng đất, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp bảo vệ môi trường.
