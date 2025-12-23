Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Giá vàng trong nước và thế giới
Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy trong năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2024.
“Tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2025 đến nay của các doanh nghiệp thuộc Bộ đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao”, Bộ Xây dựng nhận định.
Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của 10 doanh nghiệp (VICEM, HUD, HANCORP, VIGLACERA, LILAMA, COMA, VMSC, VISHIPEL, VATM, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải) ước đạt 71.232 tỷ đồng. Con số này bằng 101,66% so với kế hoạch 2025 và bằng 120,41% so với năm 2024; Tổng doanh thu đạt 63.159 tỷ đồng, bằng 98,83% kế hoạch năm 2025, bằng 108,03% so với thực hiện năm 2024; Tổng lợi nhuận đạt 4.689 tỷ đồng, bằng 111,1% kế hoạch năm 2025 và bằng 176,96% so với thực hiện năm 2024; Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 6.942 tỷ đồng, bằng 101,71% so với kế hoạch năm 2025, bằng 110,18% so với thực hiện năm 2024.
Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2025, công tác cơ cấu các doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng thực hiện. Trong đó, công tác tái cơ cấu công ty mẹ cơ bản bám sát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.
Theo đó, 05 Tổng công ty/ Công ty (VATM, VMSC, VISHIPEL, Nhà xuất bản GTVT, VICEM) tiếp tục triển khai các Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt; Hoàn thành hợp nhất Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam thành Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; 04 Tổng công ty (HUD, LILAMA, HANCORP, COMA) thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán cổ phần hóa tại VINAWACO và thoái vốn nhà nước tại VIGLACERA; hoàn thành việc chuyển đổi DAMCO thành Công ty TNHH MTV và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.
Với công tác sắp xếp, cơ cấu lại các công ty thành viên, Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP nghiêm túc triển khai theo kế hoạch Đề án cơ cấu lại các Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện phương án xử lý, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác, nhất là các doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả.
Với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC - tiền thân là Vinashin - 1 trong 8 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý), thực hiện Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ, Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng và Quyết định số 136/QĐ-BGTVT ngày 07/2/2024 của Bộ Xây dựng về thực hiện xử lý SBIC: Tòa án đã quyết định tuyên bố phá sản 11 doanh nghiệp, giải thể 01 doanh nghiệp; thực hiện nộp Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với 41 doanh nghiệp (gồm Công ty mẹ SBIC, 07 công ty con và 33 doanh nghiệp thành viên) tại 12 tỉnh, thành phố (tính đến nay, có tổng số 64 doanh nghiệp đã nộp đơn đề nghị Tòa án xem xét giải quyết tại 18 tỉnh, thành phố); trình Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung Đề án nâng cao năng lực các doanh nghiệp đóng tàu trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghiên cứu các cơ chế, chính sách cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người quản lý tại SBIC...
Ngày 22/12/2025, tại JW Marriott Hà Nội, lễ kick-off dự án Utopia Villas & Resort với chủ đề “Hoa nở giữa địa đàng” đã diễn ra thành công rực rỡ, quy tụ hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín như BHS, FAM, Midland, AHS, DOHA, Vhomes…
Với phạm vi nghiên cứu được mở rộng ra mặt biển quy mô lớn, Khu kinh tế Ninh Cơ được định hướng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Ninh Bình trong mạng lưới logistics quốc gia và khu vực.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6369/QĐ-UBND về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh Thành phố Hà Nội…
Sáng 21/12/2025, tại The One (Hà Nội), MEYGROUP đã tổ chức Sự kiện mở bán dự án Meypearl Harmony Phú Quốc với chủ đề “The Harmony of Pearl - Cảm hứng Ngọc Trai”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: