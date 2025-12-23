Tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng tăng hơn 20%

Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy trong năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2024.

“Tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2025 đến nay của các doanh nghiệp thuộc Bộ đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao”, Bộ Xây dựng nhận định.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất của 10 doanh nghiệp (VICEM, HUD, HANCORP, VIGLACERA, LILAMA, COMA, VMSC, VISHIPEL, VATM, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải) ước đạt 71.232 tỷ đồng. Con số này bằng 101,66% so với kế hoạch 2025 và bằng 120,41% so với năm 2024; Tổng doanh thu đạt 63.159 tỷ đồng, bằng 98,83% kế hoạch năm 2025, bằng 108,03% so với thực hiện năm 2024; Tổng lợi nhuận đạt 4.689 tỷ đồng, bằng 111,1% kế hoạch năm 2025 và bằng 176,96% so với thực hiện năm 2024; Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 6.942 tỷ đồng, bằng 101,71% so với kế hoạch năm 2025, bằng 110,18% so với thực hiện năm 2024.

Bảng tổng hợp số liệu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (2021 - 2025)

Nguồn: Bộ Xây dựng

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2025, công tác cơ cấu các doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng thực hiện. Trong đó, công tác tái cơ cấu công ty mẹ cơ bản bám sát các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

Theo đó, 05 Tổng công ty/ Công ty (VATM, VMSC, VISHIPEL, Nhà xuất bản GTVT, VICEM) tiếp tục triển khai các Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt; Hoàn thành hợp nhất Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam thành Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; 04 Tổng công ty (HUD, LILAMA, HANCORP, COMA) thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán cổ phần hóa tại VINAWACO và thoái vốn nhà nước tại VIGLACERA; hoàn thành việc chuyển đổi DAMCO thành Công ty TNHH MTV và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Với công tác sắp xếp, cơ cấu lại các công ty thành viên, Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP nghiêm túc triển khai theo kế hoạch Đề án cơ cấu lại các Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện phương án xử lý, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác, nhất là các doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả.