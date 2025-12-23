Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng 2,6 triệu đồng trong 3 phiên

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 23/12/2025
Mai Nhi
23/12/2025, 13:51
Trong 3 phiên liên tiếp (20 – 23/12), giá mua, bán vàng miếng SJC đạt mức tăng phổ biến là 2,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng dao động từ 2 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng nay (23/12), các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC. Giá bán vàng miếng SJC chủ yếu được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm đều niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 157 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mứ 159 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này được duy tì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (22/12), giá mua, bán vàng miếng tại 5 thương hiệu trên tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 157,1 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 159 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/12, giá giao dịch vàng miếng tại đây cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường khi niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn niêm yết ở mức 159 triệu đồng. Mức gía giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/12, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua trong phiên sáng.
Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng nhưng tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua, niêm yết ở mức 156,3 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng miếng tăng thêm lần lượt 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết ở mức 157,3 triệu – 159 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ ngày 23/12, giá vàng miếng mua vào tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra vẫn giữ nguyên. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết ở mức 157,5 triệu – 159 triệu đồng/lượng với tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá mua, bán. Biên độ tăng đối với giá vàng nhẫn trong phiên sáng dao động từ 1 triệu – 2 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên so với giá chốt phiên 22/12, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 152,6 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch trên vẫn không đổi.
DOJI vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao trên được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/12, thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”. Đồng thời, đây cũng là mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ vẫn niêm yết ở mức 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1,7 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì giá mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 156 triệu đồng/lượng. Sau 2 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên đều tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/12, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.
Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng đối với giá mua, bán vàng nhẫn SJC với tổng mức tăng là 1,6 triệu đồng/lượng.
Phú Quý tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng. Trong chưa đầy 30 phút mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng liên tiếp thêm 800 nghìn đồng/lượng, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 153,8 triệu – 156,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng. Sau hơn nửa tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 144,5 triệu – 147,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/12, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng gần 1%, tiến lên mốc 4.486,5 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 14,73 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 3,23 triệu – 13,23 triệu đồng/lượng.
