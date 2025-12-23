Hạ tầng - chìa khóa kích hoạt chu kỳ tăng tốc của Vũng Tàu

Sân bay Long Thành cùng mạng lưới hạ tầng chiến lược đang kích hoạt mạnh mẽ làn sóng đầu tư dịch chuyển về phía Đông Nam TP. HCM. Trong quỹ đạo ấy, Vũng Tàu - điểm đến hội tụ cụm lợi thế hạ tầng - du lịch - công nghiệp được dự báo sẽ bước vào vùng gia tốc của chu kỳ tăng trưởng.

SÂN BAY LONG THÀNH – “KÍP NỔ” CHO LOẠT HẠ TẦNG PHÍA NAM

Sân bay Long Thành, với tổng vốn đầu tư dự kiến 16 tỷ USD và công suất thiết kế lên tới 100 triệu lượt khách mỗi năm, được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn nhất Việt Nam, đang tiến những bước cuối cùng để chính thức khai thác thương mại từ đầu năm 2026.

Suốt bốn năm qua, hơn 13.000 kỹ sư, công nhân cùng gần 3.000 thiết bị thi công vận hành liên tục, đã đưa Long Thành trở thành một trong những công trường hạ tầng quyết liệt nhất cả nước, biểu trưng cho tinh thần “thần tốc - táo bạo - dứt khoát” trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Sân bay Long Thành đạt mốc lịch sử khi khai trương chuyến bay đầu tiên ngày 19/12/2025.

“Sinh khí” từ sân bay quốc tế Long Thành được ví như “trái tim” kết nối, lan tỏa mạnh mẽ sức sống đến hệ thống “mạch máu” hạ tầng. Đặt mục tiêu vận hành cùng sân bay là hàng loạt công trình giao thông đang đồng thời tăng tốc về đích.

Theo đó, dự án mở rộng cao tốc TP. HCM – Long Thành - Dầu Giây lên 8–10 làn xe khởi công từ ngày 19/8, tổng vốn đầu tư 16.300 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP. HCM tới sân bay Long Thành còn khoảng 30 phút.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác đồng thời với sân bay Long Thành, sẽ giảm tải đáng kể cho QL51 trên hành trình kết nối tới cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm công nghiệp phía Nam và biển Vũng Tàu.

Hai tuyến vành đai trọng điểm với tổng giá trị lên tới gần 200.000 tỷ, trong đó vành đai 3 dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026, vành đai 4 đưa vào khai thác trong năm 2028, sẽ góp phần kiện toàn mạng lưới kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ - Tây Nguyên.

Hàng loạt hạ tầng đang được đồng thời kích hoạt tại khu vực Đông Nam TP. HCM.

Bên cạnh đường bộ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với quy mô dự kiến khoảng 67 tỷ USD sẽ có ga dừng đặt trong sân bay Long Thành. Ngoài ra, TP. HCM đang đề xuất xây dựng tuyến metro nối hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, với phương án kết hợp metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành) với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Tất cả đang cho thấy một tốc độ triển khai hạ tầng chưa từng có, nơi khoảng cách được rút ngắn, thời gian được nén lại và khả năng kết nối trở thành thước đo cho năng lực cạnh tranh, sức tăng trưởng và khả năng thu hút dòng vốn.

Một hệ sinh thái giao thông hoàn chỉnh quy mô hàng trăm tỷ USD đang hình thành tại khu vực Đông Nam TP. HCM, với đầy đủ 5 phương thức: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa – được tổ chức đồng bộ, hiện đại và vận hành với một tầm nhìn lớn.

Khi “cánh cửa bầu trời” được mở ra, hệ thống hạ tầng đa phương đồng loạt thông suốt, dòng chảy phát triển mới cũng ngày càng định hình rõ nét. Bà Rịa - Vũng Tàu, trái tim phía Đông Nam của TP. HCM, sở hữu đầy đủ lợi thế để vươn lên thành trung tâm logistic – công nghiệp và đô thị hiện đại bậc nhất Việt Nam.

“CÚ HÍCH” CHIẾN LƯỢC CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Lịch sử phát triển đô thị tại Việt Nam chứng minh: giao thông là mạch máu của nền kinh tế, nơi nào có hạ tầng - nơi đó mở ra không gian tăng trưởng, kéo theo sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Quảng Ninh là minh chứng điển hình.

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, tỉnh này đã dồn lực cho hạ tầng giao thông với tổng vốn huy động được trên 140.000 tỷ đồng với số kilomet đường cao tốc lớn bậc nhất cả nước, sân bay Vân Đồn, đường ven biển,…tất cả đã đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam.

Từ đó, tạo ra “cú hích” chiến lược cho thị trường bất động sản: giá đất xung quanh khu vực sân bay tăng 800% trong vòng 6 năm (2016-2021) - tương đương 130%/năm; những khu đô thị bám biển tại Vân Đồn từng có giá dưới 10 triệu đồng/m2 (2016-2017) đã tăng 2–3 lần sau khi có thông tin về cao tốc (2018 -2021); khu vực lõi đô thị Hạ Long tăng 2–2,5 lần chỉ trong vài năm…

Từ bức tranh đó, một quỹ đạo phát triển tương tự đang được định hình tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với quy mô và dư địa rộng mở hơn. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, khu vực này vừa liên kết trực tiếp tới sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam, vừa sở hữu cụm cảng nước sâu hiệu quả Top 7 thế giới, lại giàu tiềm năng du lịch và có quỹ đất đủ lớn để hình thành những đại đô thị tầm cỡ.

Gold Coast Vũng Tàu – siêu đô thị đảo quốc tế giữa tâm điểm bứt phá hạ tầng.

Nằm tại nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Quốc lộ 55, cửa ngõ đón hơn 16 triệu lượt khách mỗi năm (2024) đến vùng biển phía Nam, siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu không chỉ sở hữu vị trí chiến lược đón dòng chảy du lịch, mà còn hưởng lợi trực tiếp từ sự bứt phá của hạ tầng khu vực.

Ngay khi hệ thống giao thông hoàn thiện, khoảng cách và thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn đáng kể: từ Gold Coast Vũng Tàu đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng 35 phút lái xe; đến trung tâm TP. HCM chỉ còn 60 phút, thay vì 2–3 giờ như trước đây.

Song hành cùng hạ tầng khu vực đang dần hoàn thiện, công trường dự án cũng chuyển động từng ngày, tạo nên hai cực tăng trưởng cùng song hành trong bức tranh phát triển chung. Đây chính là giai đoạn “bình minh” - khi những giá trị nền tảng được kiến tạo hôm nay sẽ định hình một mặt bằng giá đầy tiềm năng trong tương lai.

Tựu trung, bức tranh hạ tầng đang tạo nên lực hút mạnh mẽ, kéo theo sự dịch chuyển của dòng người, dòng giao thương và dòng vốn đến những khu vực giàu tiềm năng. Tại đó, Gold Coast Vũng Tàu không chỉ hưởng lợi, mà còn là điểm hội tụ của tầm vóc và tầm nhìn, đưa lợi thế “kết trái” thành giá trị sống và đầu tư bền vững.