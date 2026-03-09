Công ty hoạt hình Việt Nam “tiết kiệm” chi phí sản xuất tới 90% nhờ AI

“Ngày trước sản xuất một phút phim hoạt hình 3D cần khoảng 15–20 nhân sự, thì nay, một người đã có thể tạo ra 15–20 phút nội dung trong một ngày”...

Sconnect, doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sáng tạo nội dung số, sản xuất phim hoạt hình trên các nền tảng quốc tế, nổi tiếng nhất với hoạt hình Wolfoo, tiết lộ với VnEconomy rằng hiện nay chỉ một nhân sự của công ty đã có thể làm từ 2 - 3 tập phim hoạt hình.

Trong khi trước đây, để hoàn thành một phút phim hoạt hình 3D có thể phải mất tới 2,5 tháng với chi phí hàng trăm triệu đồng, thì nay chi phí sản xuất chỉ còn bằng 1/10.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc BU Sconnect Creative Hub, cho biết hiện nay hơn 95% nhân sự của công ty đang sử dụng AI trong công việc. Ước tính trong toàn bộ quy trình sản xuất nội dung, AI đang giúp công ty hoàn thành khoảng một nửa khối lượng công việc cùng với con người.

Theo đó, đại diện Sconnect cho hay AI phát huy hiệu quả nhất ở những công đoạn mang tính quy trình, từ xử lý hình ảnh, dựng cảnh, gợi ý bố cục đến hỗ trợ phát triển kịch bản chi tiết, nhiều khâu kỹ thuật nay có thể được tự động hóa.

“AI xử lý phần vận hành, còn con người tập trung vào sáng tạo”, ông Khánh cho biết.

Sconnect hiện đã xây dựng “bộ não AI”. Đây là hệ thống riêng do Sconnect tự lập trình để khi hết hợp với AI, các mô hình có thể hiểu phong cách kể chuyện của doanh nghiệp từ thiết kế hình ảnh đến cấu trúc nội dung và định hướng sản xuất.

Kết quả là nhờ tận dụng công nghệ mới, nếu như trước đây để hoàn thành một nội dung hoạt hình 3D có thể mất khoảng 2,5 tháng, với chi phí sản xuất lên tới hàng trăm triệu đồng cho mỗi phút, thì nay chỉ một nhân sự cũng đã có thể tạo ra 2–3 nội dung trong một ngày.

“Ngày trước sản xuất một phút phim hoạt hình 3D cần khoảng 15–20 nhân sự, thì nay, một người đã có thể tạo ra 15–20 phút nội dung trong một ngày”, đại diện doanh nghiệp cho biết hiệu suất đã tăng hàng chục lần nhờ AI.

95% nhân sự sản xuất hoạt hình của Sconnect đang sử dụng AI.

Dù vậy, Sconnect nhấn mạnh AI không phải là công cụ thay thế con người, công nghệ này chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống tiêu chuẩn và định hướng sáng tạo do con người thiết kế.

“AI giúp rút ngắn thời gian và mở rộng khả năng sản xuất, nhưng không bao giờ có chuyện chúng tôi tạo ra nội dung 100% bằng AI mà không có sự sáng tạo của con người”, ông Khánh nói.

Mới đây, ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Việt Nam, trích dẫn các báo cáo cho biết tốc độ ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã tăng khoảng 39% so với cùng kỳ trong năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ này trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và tạo lợi thế cạnh tranh.

Đại diện AWS tại Việt Nam cho biết khoảng 61% doanh nghiệp đã ứng dụng AI ghi nhận tăng trưởng doanh thu hoặc kỳ vọng cải thiện hiệu quả vận hành, trong khi 58% cho rằng AI giúp tiết kiệm chi phí.

Trong đó, các lĩnh vực như sản xuất, khởi nghiệp công nghệ, sáng tạo nội dung, thiết kế game đang là những ngành có tốc độ ứng dụng AI mạnh mẽ nhất hiện nay.