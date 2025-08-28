Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Thế giới

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Ngọc Trang

28/08/2025, 14:26

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Cụ thể, ByteDance dự kiến đề xuất mức giá mua lại cổ phần của nhân viên với giá 200,41 USD/cổ phần. Mức giá này tăng 5,5% so với mức 189,9 USD/cổ phần trong một chương trình tương tự được thực hiện khoảng 6 tháng trước. Định giá gần đây nhất của công ty này là 315 tỷ USD.

Chương trình mua lại cổ phần mới dự kiến sẽ được triển khai vào mùa thu năm nay, được đưa ra trong bối cảnh ByteDance đang củng cố vị thế là công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới tính theo doanh thu.

Quý 2 năm nay, doanh thu của công ty tăng 25% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 48 tỷ USD, chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc.

Trong quý 1, doanh thu của Bytedance cũng tăng mạnh lên hơn 43 tỷ USD, đưa công ty này trở thành “đại gia” mạng xã hội số một thế giới tính theo doanh thu, vượt qua Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram. Trong quý, doanh thu của Meta là 42,3 tỷ USD.

Cả ByteDance và Meta đều duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 20% trong quý 2 nhờ nhu cầu quảng cáo tăng mạnh.

Các chương trình mua lại cổ phần bán niên của ByteDance cho phép nhân viên bán cổ phần mà họ đang nắm giữ, phản ánh bảng cân đối kế toán vững chắc của công ty nhờ hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế ngày càng phát triển.

Những chương trình như thế này thường diễn ra phổ biến tại những công ty khởi nghiệp giai đoạn cuối nhằm giữ chân và mang lại thanh khoản cho nhân viên mà không cần chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Nhiều công ty, bao gồm SpaceX và OpenAI, thường sử dụng nguồn vốn từ nhà đầu tư bên ngoài để thực hiện các chương trình mua lại cổ phần. Nhưng ByteDance là trường hợp ngoại lệ khi liên tục sử dụng dòng tiền tự thân để mua lại cổ phần. Điều này cho thấy sự linh hoạt về tài chính và biên lợi nhuận tốt của startup giá trị nhất Trung Quốc.

ByteDance cũng được xem là một trong những công ty đi tiên phong về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc. Công ty đã đầu tư hàng tỷ USD để mua con chip của Nvidia, xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan tới AI và phát triển các mô hình AI riêng.

Dù năm nay vượt Meta về doanh thu, định giá của ByteDance hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vốn hóa thị trường gần 1,9 nghìn tỷ USD của công ty Mỹ. Theo các nhà phân tích, khoảng cách này chủ yếu do các rủi ro chính trị và pháp lý mà ByteDance đối mặt tại thị trường Mỹ.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật yêu cầu ByteDance chuyển nhượng tài sản và hoạt động tại Mỹ của TikTok cho một liên minh nhà đầu tư Mỹ trước ngày 19/1/2025. Nếu không, ứng dụng với 170 triệu người dùng tại Mỹ này sẽ bị cấm trên toàn quốc.

Ông Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn trên cho TikTok. Tuần trước, thời hạn này tiếp tục được kéo dài tới ngày 17/9. Vị Tổng thống cho rằng nhiều doanh nghiệp Mỹ đang xếp hàng để mua TikTok và có thể thời hạn này sẽ được lùi thêm một lần nữa. Một số nghị sĩ Mỹ phản đối hành động này của ông Trump, cho rằng chính quyền của ông đang bỏ qua những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan tới việc Trung Quốc kiểm soát TikTok.

Theo nguồn tin của Reuters, dù công ty mẹ ByteDance hiện đang có lãi nhưng hoạt động kinh doanh tại Mỹ của TikTok đang ghi nhận lỗ. Nếu thương vụ bán TikTok Mỹ được thực hiện, công ty này sẽ thuộc sở hữu của một liên doanh gồm một liên minh các nhà đầu tư Mỹ và ByteDance. Trong đó, công ty Trung Quốc sẽ nắm cổ phần thiểu số.

Theo tin tức từ Reuters trước đây, các ứng viên hàng đầu trong liên minh nhà đầu tư Mỹ gồm các cổ đông hiện tại của ByteDance là Susquehanna International Group, General Atlantic và KKR, cũng như Andreessen Horowitz. Quỹ đầu tư Blackstone gần đây đã rút khỏi liên minh sau khi thương vụ bị trì hoãn nhiều lần.

