Thứ Ba, 17/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần

An Huy

17/03/2026, 12:56

Nguy cơ tấn công tên lửa, phí bảo hiểm tăng vọt và những chuyến tàu chở hàng bị mắc kẹt đang gây đảo lộn hoạt động thương mại đi qua eo biển Hormuz...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Và giới phân tích cho rằng người tiêu dùng trên thế giới sẽ cảm nhận rõ tác động của tình trạng này chỉ sau vài tuần nữa.

Từ chỗ là một đoạn đường huyết mạch của hoạt động vận tải biển toàn cầu, Hormuz giờ đây đã trở thành một mặt trận trong cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

“Eo biển Hormuz vốn dĩ đã rất nhạy cảm với sự gián đoạn. Giờ đây, eo biển này đã trở thành một khu vực của sự thù địch dai dẳng, với lịch trình của các chuyến tàu, khả năng hàng hóa được bảo hiểm, và điều kiện theo thời gian thực đang trở thành những vấn đề lớn”, ông Marco Forrgione - Giám đốc tổ chức nghiên cứu Chartered Institute of Export and International Trade có trụ sở ở Anh - nói với trang Euronews.

Mỹ đang có nhiều nỗ lực nhằm khai thông Hormuz sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển này, bao gồm kêu gọi các quốc gia thành lập một liên minh để hộ tống tàu bè đi qua eo Hormuz, song hàng trăm tàu chở dầu và chở các hàng hóa khác vẫn đang bị kẹt ở hai đầu eo biển.

Các cuộc tấn công tên lửa, nguy cơ trúng thủy lôi và rủi ro đụng độ với lực lượng Iran đã khiến giao thông qua eo Hormuz giảm mạnh tới mức gần như tê liệt. Cùng với đó là phí bảo hiểm tàu bè tăng vọt và thị trường năng lượng toàn cầu lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Ngay sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra vào hôm 28/2, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã tăng dữ dội. Theo ông Forgione, đã có thời điểm dịch vụ bảo hiểm này bị ngừng cung cấp, và khi dịch vụ được nối lại, mức phí đã tăng gấp từ 3-4 lần so với trước xung đột, những mức tăng không thể bền vững trong dài hạn.

Trước xung đột, bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho một tàu đi qua Vùng Vịnh là 0,02-0,05% giá trị con tàu. Sau khi xung đột nổ ra, phí bảo hiểm tăng lên mức 0,5-1% giá trị tàu, thậm chí cao hơn.

Điều này có nghĩa là một tàu chở dầu trị giá 120 triệu USD trong điều kiện bình thường chỉ phải trả 40.000 USD phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho mỗi chuyến đi qua Vùng Vịnh, giờ đây phải trả 600.000 USD đến 1,2 triệu USD phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho một chuyến đi như vậy.

Chỉ sau vài tuần nữa, sự tăng phí bảo hiểm như vậy sẽ được người tiêu dùng cảm nhận rõ rệt ở trạm bơm xăng hay siêu thị.

“Những áp lực này đã đẩy giá cước tàu chở dầu tăng cao, và những chi phí đó sẽ ngấm vào chi phí đầu vào và chuỗi cung ứng, rốt cục sẽ chạm đến người tiêu dùng thông qua giá xăng dầu tăng cao hơn”, ông Forgione nhấn mạnh.

Một số hãng vận tải biển lớn của thế giới như: Maersk, MSC, CMA CMG và Hapag-Lloyd đã dừng các chuyến tàu đi qua Vùng Vịnh. Một số khác chuyển hướng các chuyến tàu khỏi eo biển Hormuz, đồng nghĩa quãng đường và thời gian di chuyển dài hơn.

Nhiều công ty vận tải biển đã đưa rủi ro địa chính trị vào kế hoạch hoạt động.

Ông Christopher Long, Giám đốc phụ trách vấn đề tình báo và rủi ro tại công ty Neptune P2P Group, nói rằng việc này bao gồm theo dõi chặt chẽ hơn thông tin tình báo về các mối đe dọa, đánh giá lại thời gian vận chuyển và đảm bảo rằng các tàu có nhận thức tình huống phù hợp khi di chuyển qua các khu vực có rủi ro cao.

“Các công ty cũng đang xem xét lại kế hoạch dự phòng, sự chuẩn bị của thủy thủ đoàn và các giao thức liên lạc, để các tàu có thể phản ứng hiệu quả hơn nếu điều kiện an ninh xấu đi hơn nữa”, ông Long nói.

Eo biển Hormuz trên bản đồ - Ảnh: Reuters.

Từ góc độ thương mại, ông Forgione nhận định rằng "đối với các doanh nghiệp, thông điệp rất rõ ràng: tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng không còn là tùy chọn mà là ưu tiên chiến lược cấp bách".

Việc chuyển hướng hoặc thay đổi tuyến đường là rất khó, do vị trí địa lý của vịnh Ba Tư khiến các công ty chỉ còn rất ít lựa chọn thay thế. Do đó, ông Forgione cho rằng đa dạng hóa chuỗi cung ứng sẽ giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào và cho phép các doanh nghiệp hấp thụ các cú sốc hiệu quả hơn.

"Khi xảy ra gián đoạn, các công ty có nhiều lựa chọn nguồn cung sẽ được bảo vệ tốt hơn, bởi vì họ có thể điều chỉnh nhanh chóng và duy trì tính liên tục”, ông nói.

Ông Long, một cựu sĩ quan hải quân Anh, tin rằng các cuộc hộ tống và tuần tra hải quân mang lại một lớp đảm bảo quan trọng cho giao thông qua eo biển Hormuz, nhưng các công ty vẫn sẽ coi tuyến đường thủy này là môi trường hoạt động rủi ro cao ngay cả khi có lực lượng an ninh hiện diện.

Một chiến dịch gây rối kéo dài ở eo biển Hormuz của Iran có thể gây ra bất ổn lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, mà hậu quả có thể mất nhiều năm mới có thể khắc phục.

Vậy điều gì sẽ kích hoạt một cuộc phản ứng hải quân đa quốc gia quy mô lớn để khai thông eo biển Hormuz? Một sự leo thang căng thẳng, với các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào các tàu thương mại hoặc sự gián đoạn kéo dài đối với thương mại hàng hải, có thể thúc đẩy một phản ứng đa quốc gia mạnh mẽ hơn.

"Trong lịch sử, các mối đe dọa đối với các hành lang vận chuyển quan trọng đã dẫn tới những cuộc triển khai hải quân phối hợp nhằm khôi phục an ninh và tự do hàng hải", ông Long nói.

Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc giúp khai thông eo biển Hormuz trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

10:49, 16/03/2026

Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc giúp khai thông eo biển Hormuz trước thượng đỉnh Mỹ - Trung

Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

10:07, 16/03/2026

Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

11:00, 03/03/2026

Iran đóng eo biển Hormuz: Thế giới đối mặt một cú sốc dầu lửa tương tự thập niên 1970?

Từ khóa:

bảo hiểm Hormuz thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Bất chấp thuế quan, kim ngạch thương mại Mỹ - EU vẫn cao kỷ lục

Bất chấp thuế quan, kim ngạch thương mại Mỹ - EU vẫn cao kỷ lục

Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, bất chấp tình trạng căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump...

Bộ trưởng Mỹ: “Nhiều nước châu Á đang muốn mua thêm dầu khí Mỹ”

Bộ trưởng Mỹ: “Nhiều nước châu Á đang muốn mua thêm dầu khí Mỹ”

Tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô và khí đốt từ Trung Đông do xung đột quân sự đang khiến các nền kinh tế châu Á quan tâm tới việc nhập khẩu thêm năng lượng từ Mỹ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết ngày 16/3...

Xung đột Trung Đông và những hệ lụy môi trường khó đo đếm

Xung đột Trung Đông và những hệ lụy môi trường khó đo đếm

Không chỉ gây tổn thất về con người và kinh tế, xung đột Trung Đông còn để lại những hệ lụy môi trường lớn nhưng ít được chú ý. Các chiến dịch không kích, cháy nổ tại cơ sở dầu khí và hoạt động quân sự quy mô lớn đang làm gia tăng phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí, nước, đất…

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên không phát huy được vai trò “hầm trú ẩn” giữa khủng hoảng Trung Đông

Đồng yên Nhật Bản vốn được xem là một trong những đồng tiền an toàn nhất thế giới, thường tăng giá mỗi khi thị trường tài chính toàn cầu biến động...

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?

Các nước giàu xả dự trữ, vì sao giá dầu vẫn leo thang?

Diễn biến giá dầu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ cho thấy động thái này chưa đủ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung chưa từng có tiền lệ do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran gây ra...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu chứng khoán tăng bùng nổ

Chứng khoán

2

Bất chấp thuế quan, kim ngạch thương mại Mỹ - EU vẫn cao kỷ lục

Thế giới

3

Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng

Bất động sản

4

Đà Nẵng: Đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xoá "điểm nóng" giao thông khu vực cầu Hòa Xuân

Hạ tầng

5

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy