CPI tháng 4 tăng 5,46% do giá xăng dầu leo thang

Sự leo thang của giá xăng dầu là yếu tố chính khiến CPI tháng 4 tăng 5,46%, đồng thời kéo theo chi phí ở nhiều lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó, việc vừa kiểm soát lạm phát vừa duy trì đà tăng trưởng đòi hỏi các chính sách điều hành phải linh hoạt và hiệu quả hơn trong thời gian tới…

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết bức tranh kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý và nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Đồng thời, công tác an sinh xã hội được duy trì ổn định, hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả.

Tuy vậy, tăng trưởng ở một số ngành và lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản theo yêu cầu tăng trưởng 2 con số.

Một điểm đáng chú ý là áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng. Theo đó, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 4,65% của tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu, kéo theo sự gia tăng của các nhóm dịch vụ như vận tải, ăn uống và vật liệu xây dựng.

Trong tháng 4, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế xăng dầu xuống mức 0%. Sau 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm từ 3% đến 20,5% so với cuối tháng 3, trong đó giá dầu giảm mạnh nhất.

Dù Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như giảm thuế xăng dầu xuống mức tối đa, mặt bằng giá trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế. Do giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao, trung bình trên 110 USD/thùng nên giá trong nước khó giảm sâu và vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

“Áp lực lạm phát trong thời gian tới vẫn hiện hữu và cần được kiểm soát chặt chẽ khi giá năng lượng toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu điện tăng trong mùa nắng nóng, cùng với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục theo lộ trình” Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định với mức giá cạnh tranh, đồng thời bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, cần triển khai hiệu quả việc tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Song song, Bộ Xây dựng được yêu cầu ban hành hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng trong bối cảnh giá vật liệu biến động mạnh trước ngày 10/5/2026. Các địa phương cần hoàn tất quy hoạch mỏ trong quý II để bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý giá trên địa bàn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ và tính chung 4 tháng tăng 11,1%.

“Dù có cải thiện nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn mục tiêu 13–15% theo Nghị quyết 01/NQ-CP. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8,8 triệu lượt trong 4 tháng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bằng 35,2% mục tiêu cả năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Do đó, việc kích cầu du lịch, tận dụng mùa cao điểm và nâng cao chất lượng dịch vụ được xem là giải pháp quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường cần được siết chặt nhằm hạn chế gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Để thúc đẩy du lịch, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các địa phương cần tập trung thu hút cả khách quốc tế lẫn nội địa, tận dụng mùa du lịch hè, đồng thời phát triển du lịch theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát buôn lậu, hàng giả và các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, xuất xứ và sở hữu trí tuệ.

Trong lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I đạt khoảng 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng của năm trước. Tuy nhiên, tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm ở một số bộ, ngành và địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu phải cải thiện khâu thực thi chính sách.

Tính đến cuối tháng 4 vẫn còn hơn 46 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết. Cùng với đó, vốn FDI đăng ký đạt 18,2 tỷ USD, tăng mạnh 32%, trong khi vốn thực hiện đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng gần 10%.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cần hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai các dự án đã đăng ký. Đối với khu vực tư nhân, tổng vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến vận hành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị chưa gửi báo cáo rà soát chỉ tiêu tăng trưởng cần hoàn thành trước ngày 6/5 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét.