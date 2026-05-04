Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

CPI tháng 4 tăng 5,46% do giá xăng dầu leo thang

Mai Nhi

04/05/2026, 19:01

Sự leo thang của giá xăng dầu là yếu tố chính khiến CPI tháng 4 tăng 5,46%, đồng thời kéo theo chi phí ở nhiều lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó, việc vừa kiểm soát lạm phát vừa duy trì đà tăng trưởng đòi hỏi các chính sách điều hành phải linh hoạt và hiệu quả hơn trong thời gian tới…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cần theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cần theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết bức tranh kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý và nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Đồng thời, công tác an sinh xã hội được duy trì ổn định, hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai hiệu quả.

Tuy vậy, tăng trưởng ở một số ngành và lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản theo yêu cầu tăng trưởng 2 con số.

Một điểm đáng chú ý là áp lực lạm phát có xu hướng gia tăng. Theo đó, chỉ số CPI tháng 4 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 4,65% của tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu, kéo theo sự gia tăng của các nhóm dịch vụ như vận tải, ăn uống và vật liệu xây dựng.

Trong tháng 4, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế xăng dầu xuống mức 0%. Sau 8 lần điều chỉnh, giá xăng dầu đã giảm từ 3% đến 20,5% so với cuối tháng 3, trong đó giá dầu giảm mạnh nhất.

Dù Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như giảm thuế xăng dầu xuống mức tối đa, mặt bằng giá trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế. Do giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao, trung bình trên 110 USD/thùng nên giá trong nước khó giảm sâu vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

“Áp lực lạm phát trong thời gian tới vẫn hiện hữu và cần được kiểm soát chặt chẽ khi giá năng lượng toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu điện tăng trong mùa nắng nóng, cùng với việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục theo lộ trình”

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định với mức giá cạnh tranh, đồng thời bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Ngoài ra, cần triển khai hiệu quả việc tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Song song, Bộ Xây dựng được yêu cầu ban hành hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng trong bối cảnh giá vật liệu biến động mạnh trước ngày 10/5/2026. Các địa phương cần hoàn tất quy hoạch mỏ trong quý II để bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án đầu tư, đồng thời tăng cường quản lý giá trên địa bàn.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ tính chung 4 tháng tăng 11,1%.

Dù có cải thiện nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn mục tiêu 13–15% theo Nghị quyết 01/NQ-CP. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 8,8 triệu lượt trong 4 tháng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bằng 35,2% mục tiêu cả năm”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.

Do đó, việc kích cầu du lịch, tận dụng mùa cao điểm và nâng cao chất lượng dịch vụ được xem là giải pháp quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường cần được siết chặt nhằm hạn chế gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Để thúc đẩy du lịch, Bộ Tài chính đề xuất Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các địa phương cần tập trung thu hút cả khách quốc tế lẫn nội địa, tận dụng mùa du lịch hè, đồng thời phát triển du lịch theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát buôn lậu, hàng giả và các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, xuất xứ và sở hữu trí tuệ.

Trong lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I đạt khoảng 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng của năm trước. Tuy nhiên, tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm ở một số bộ, ngành và địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu phải cải thiện khâu thực thi chính sách.

Tính đến cuối tháng 4 vẫn còn hơn 46 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết. Cùng với đó, vốn FDI đăng ký đạt 18,2 tỷ USD, tăng mạnh 32%, trong khi vốn thực hiện đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng gần 10%.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cần hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai các dự án đã đăng ký. Đối với khu vực tư nhân, tổng vốn các doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng 4,24% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động giảm 16,8%.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến vận hành, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị chưa gửi báo cáo rà soát chỉ tiêu tăng trưởng cần hoàn thành trước ngày 6/5 để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét.

Từ khóa:

Bộ Tài Chính chính sách tài chính công tác an sinh xã hội Đầu tư công giá xăng dầu lạm phát tháng 4/2026 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tình hình kinh tế xã hội Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Đọc thêm

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên "Tích cực"

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Moody’s điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên “Tích cực” cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng vào khả năng ổn định vĩ mô, cải cách thể chế và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế…

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2026?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 5/2026?

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm tại 27 ngân hàng ngày 4/5 cho thấy kênh trực tuyến (online) duy trì mức cao hơn so với gửi tại quầy, với chênh lệch rõ nhất ở kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất online kỳ hạn này đạt tối đa 7,6%/năm, cao hơn khoảng 0,75 - 1 điểm phần trăm so với mặt bằng lãi suất tại quầy...

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Tính đến ngày 4/5, giá vàng miếng SJC bán ra giảm phổ biến 4,5%, giá vàng nhẫn giảm từ 3,4 - 4,7% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (4/4), giảm gấp gần 3 lần so với mức giảm 1,67% của giá vàng thế giới…

4 tháng đầu năm, Chính phủ huy động hơn 132.000 tỷ đồng

4 tháng đầu năm, Chính phủ huy động hơn 132.000 tỷ đồng

Luỹ kế 4 tháng, tổng vốn vay của Chính phủ đạt 132.641 tỷ đồng, tương đương 13,7% kế hoạch trong khi tổng nghĩa vụ trả nợ lên tới 172.865 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa vay và trả nợ cho thấy áp lực tài khóa trong những tháng đầu năm, song các chỉ tiêu nợ công vẫn trong giới hạn cho phép…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giông lốc dồn dập, hàng nghìn ha lúa xuân tại Nghệ An – Hà Tĩnh bị thiệt hại

Thị trường

2

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Dân sinh

3

Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội

Chứng khoán

4

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Dân sinh

5

Triển vọng toàn cầu của thị trường bán lại xa xỉ

Đẹp +

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy