Trang chủ Đầu tư

Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội

Minh Kiệt

22/02/2026, 16:20

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, thăm và động viên lực lượng đang thi công dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại công trường, Thủ tướng di chuyển bằng xe goòng từ hầm B3 ga S9 (Kim Mã) tới hầm B2 ga S11 (Văn Miếu) và ga S12 (Trần Hưng Đạo) để kiểm tra thực địa và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân. Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội, các bộ, ngành và các lực lượng thi công đã làm việc xuyên Tết, bám trụ công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Theo Thủ tướng, dự án có thời gian thực hiện kéo dài, vì vậy cần thay đổi tư duy, phương pháp và cách tiếp cận để rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và vệ sinh môi trường. Thủ tướng đề nghị đội ngũ kỹ sư, công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, nâng cao tay nghề, cải tiến phương pháp làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Làm việc với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, chủ đầu tư và nhà thầu, Thủ tướng đánh giá dự án đã đạt những kết quả tích cực; đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy đã đưa vào vận hành; phần ngầm được triển khai đồng loạt, nhiều hạng mục hoàn thành, hướng tới mục tiêu khai thác toàn tuyến trong năm 2027. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc về quy hoạch mạng lưới, tiêu chuẩn kỹ thuật, huy động vốn, giải phóng mặt bằng và đàm phán thiết bị cho phần ngầm.

Từ thực tiễn triển khai, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện để đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 Hà Nội có hơn 600 km đường sắt đô thị, trong khi sau 17 năm mới hoàn thành khoảng 21 km.

Trên cơ sở kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và thành phố Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án và định hướng phát triển ngành đường sắt.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, ban hành quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị; khẩn trương hoàn thành quy hoạch phát triển ngành đường sắt, bao gồm đường sắt đô thị với tầm nhìn dài hạn; phát triển công nghệ thống nhất, hiện đại, tối ưu hóa đầu tư, gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, phấn đấu 90% nhân lực lĩnh vực này là người Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh việc đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, kết hợp vốn đầu tư công, hợp tác công tư, phát hành trái phiếu, vốn vay và huy động các nguồn hợp pháp khác. Việc tổ chức quản lý phải hiện đại, theo hướng số hóa, xanh hóa, tăng cường nội địa hóa và tham khảo kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong triển khai dự án; thực hiện tinh thần “1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc; bảo đảm an ninh, an toàn; huy động sự tham gia của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; không để chậm trễ, lãng phí; tăng cường số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa hiệu quả và hài hòa lợi ích; xác định rõ người, việc, thời gian, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả trong tổ chức thực hiện.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, sử dụng khổ đường 1.435 mm theo tiêu chuẩn châu Âu, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng, từ vốn ODA và ngân sách đối ứng của thành phố Hà Nội, thực hiện giai đoạn 2009–2027.

Đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy đã vận hành từ ngày 8/8/2024. Phần ngầm đạt khoảng 76,3% khối lượng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ.

đầu tư dự án đường sắt đô thị Hà Nội thủ tướng Tiêu điểm

