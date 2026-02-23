Chứng khoán tưng bừng khai xuân, VN-Index tăng 1,31%, cổ phiếu xanh gấp 2,6 lần số đỏ
Kim Phong
23/02/2026, 11:59
Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã “lì xì” rực rỡ cho nhà đầu tư khi cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tăng 1,3% với 224 mã tăng/85 mã đỏ. Tới 140 cổ phiếu trong số này tăng vượt 1%, tương đương 39% tổng số cổ phiếu có giao dịch.
Thống kê này cho thấy thị trường có phiên tăng thực chất và
rất nhiều nhà đầu tư được hưởng lợi từ diễn biến này. Ảnh hưởng điểm số của các
cổ phiếu trụ cũng khá rõ ràng, nhưng không bó hẹp trong nhóm cổ phiếu Vin hay
ngân hàng. Nhiều mã trong hai nhóm này khá yếu, thậm chí giảm.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì VHM tham
chiếu, VIC tăng 0,94%, MBB tăng 0,88%, TCB tăng 0,99%, CTG tăng 0,26%. Các mã ấn
tượng là VCB tăng 1,71%, BID tăng 3,09%, GAS kịch trần 6,99%, VPB tăng 1,77%,
HPG tăng 2,05%.
VN30-Index chịu ảnh hưởng khá nặng từ FPT và VPL. Hai
blue-chips này giảm lần lượt 2,08% và 1,29%. Rổ này có 23 mã tăng/4 mã giảm và
chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,63%, kém hơn đáng kể mức tăng 1,3% của VN-Index. MWG,
VRE cũng đỏ, HDB, SHB, VHM tham chiếu là hạn chế lớn đối với VN30-Index.
Dù vậy các cổ phiếu đỏ cũng chỉ là thiểu số, xác xuất chiến
thắng sáng nay rất cao với số mã xanh gấp 2,6 lần số đỏ. 5 cổ phiếu kịch trần
trong VN-Index là GAS, FMC, BSR, PLX, GVR. Cả rổ VN30 cũng có 12 cổ phiếu tăng
trên 1% giá trị, phần còn lại thuộc về các mã vừa và nhỏ. Tính chung 140 cổ phiếu
tăng tốt nhất thị trường từ 1% trở lên, chiếm 49,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn
HoSE.
Tới gần 20 cổ phiếu tăng mạnh sáng nay xuất hiện thanh khoản
vượt mốc trăm tỷ đồng. Các phiên cuối năm âm lịch thị trường thường giảm mạnh
cường độ giao dịch nên mức so sánh là không tương thích. Dù vậy thanh khoản sáng
nay trên hai sàn niêm yết cũng tăng 45% so với mức trung bình các phiên sáng của
tuần cuối năm. So với mức thanh khoản trung bình 20 phiên liền trước, giao dịch
sáng nay chỉ thấp hơn khoảng 8%.
Thông thường thị trường sẽ sớm có sự vận động mạnh trở lại của
dòng vốn khi thị trường “tái khởi động” cả về tâm lý lẫn dòng tiền sau kỳ nghỉ
Tết. Hầu hết các cổ phiếu tăng giá tốt và thanh khoản cao nhất sáng nay đều có
lực đẩy được duy trì ổn định. Ví dụ trong 18 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng,
đại đa số chỉ bị lực bán ép giá lùi xuống với biên độ hạn chế, thường là 1-2 bước
giá. Chỉ cá biệt vài mã như EIB, DGC, EVF, CII, PC1 bị ép giá xuống quá 1% so với
mức cao nhất.
Phía đỏ, cổ phiếu đáng chú ý nhất là FPT khi xuất hiện thanh
khoản đột biến tới 1.265,9 tỷ đồng, giá giảm sâu 2,08%. Nhà đầu tư nước ngoài bán
ra chiếm tới 58,15 tổng khối lượng giao dịch của mã này trong buổi sáng, tương đương
giá trị ròng -658 tỷ đồng. VIX cũng đáng kể khi giảm 1,33% với 488,3 tỷ đồng. Các
cổ phiếu giảm giá quá 1% còn lại hầu hết đều giao dịch rất nhỏ. VRE giảm 1,01%,
KDH giảm 1,06%, NLG giảm 1,21%, TCH giảm 1,5%, VPL giảm 1,29% là những mã duy
nhất còn lại thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 40 cổ phiếu giảm quá
1% nhưng nếu trừ giao dịch của FPT và VIX thì chỉ chiếm 2,4% sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 900,6 tỷ đồng trên HoSE,
tập trung rất lớn vào FPT với -658 tỷ đồng. Vài cổ phiếu còn lại đáng chú ý là
VCB -112 tỷ, MWG -66,9 tỷ, VNM -63,2 tỷ, DGW -44 tỷ, SSI -42 tỷ. Phía mua ròng
có HPG +115,3 tỷ, BSR +34,4 tỷ, VHM +27,7 tỷ, TPB +24 tỷ.
