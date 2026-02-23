Thứ Hai, 23/02/2026

Chứng khoán

Chứng khoán tưng bừng khai xuân, VN-Index tăng 1,31%, cổ phiếu xanh gấp 2,6 lần số đỏ

Kim Phong

23/02/2026, 11:59

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã “lì xì” rực rỡ cho nhà đầu tư khi cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. VN-Index tăng 1,3% với 224 mã tăng/85 mã đỏ. Tới 140 cổ phiếu trong số này tăng vượt 1%, tương đương 39% tổng số cổ phiếu có giao dịch.

Các trụ thực tế không đẩy điểm số quá mạnh sáng nay mà là số đông.
Các trụ thực tế không đẩy điểm số quá mạnh sáng nay mà là số đông.

Thống kê này cho thấy thị trường có phiên tăng thực chất và rất nhiều nhà đầu tư được hưởng lợi từ diễn biến này. Ảnh hưởng điểm số của các cổ phiếu trụ cũng khá rõ ràng, nhưng không bó hẹp trong nhóm cổ phiếu Vin hay ngân hàng. Nhiều mã trong hai nhóm này khá yếu, thậm chí giảm.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì VHM tham chiếu, VIC tăng 0,94%, MBB tăng 0,88%, TCB tăng 0,99%, CTG tăng 0,26%. Các mã ấn tượng là VCB tăng 1,71%, BID tăng 3,09%, GAS kịch trần 6,99%, VPB tăng 1,77%, HPG tăng 2,05%.

VN30-Index chịu ảnh hưởng khá nặng từ FPT và VPL. Hai blue-chips này giảm lần lượt 2,08% và 1,29%. Rổ này có 23 mã tăng/4 mã giảm và chỉ số đại diện tăng nhẹ 0,63%, kém hơn đáng kể mức tăng 1,3% của VN-Index. MWG, VRE cũng đỏ, HDB, SHB, VHM tham chiếu là hạn chế lớn đối với VN30-Index.

Dù vậy các cổ phiếu đỏ cũng chỉ là thiểu số, xác xuất chiến thắng sáng nay rất cao với số mã xanh gấp 2,6 lần số đỏ. 5 cổ phiếu kịch trần trong VN-Index là GAS, FMC, BSR, PLX, GVR. Cả rổ VN30 cũng có 12 cổ phiếu tăng trên 1% giá trị, phần còn lại thuộc về các mã vừa và nhỏ. Tính chung 140 cổ phiếu tăng tốt nhất thị trường từ 1% trở lên, chiếm 49,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Tới gần 20 cổ phiếu tăng mạnh sáng nay xuất hiện thanh khoản vượt mốc trăm tỷ đồng. Các phiên cuối năm âm lịch thị trường thường giảm mạnh cường độ giao dịch nên mức so sánh là không tương thích. Dù vậy thanh khoản sáng nay trên hai sàn niêm yết cũng tăng 45% so với mức trung bình các phiên sáng của tuần cuối năm. So với mức thanh khoản trung bình 20 phiên liền trước, giao dịch sáng nay chỉ thấp hơn khoảng 8%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thông thường thị trường sẽ sớm có sự vận động mạnh trở lại của dòng vốn khi thị trường “tái khởi động” cả về tâm lý lẫn dòng tiền sau kỳ nghỉ Tết. Hầu hết các cổ phiếu tăng giá tốt và thanh khoản cao nhất sáng nay đều có lực đẩy được duy trì ổn định. Ví dụ trong 18 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, đại đa số chỉ bị lực bán ép giá lùi xuống với biên độ hạn chế, thường là 1-2 bước giá. Chỉ cá biệt vài mã như EIB, DGC, EVF, CII, PC1 bị ép giá xuống quá 1% so với mức cao nhất.

Phía đỏ, cổ phiếu đáng chú ý nhất là FPT khi xuất hiện thanh khoản đột biến tới 1.265,9 tỷ đồng, giá giảm sâu 2,08%. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra chiếm tới 58,15 tổng khối lượng giao dịch của mã này trong buổi sáng, tương đương giá trị ròng -658 tỷ đồng. VIX cũng đáng kể khi giảm 1,33% với 488,3 tỷ đồng. Các cổ phiếu giảm giá quá 1% còn lại hầu hết đều giao dịch rất nhỏ. VRE giảm 1,01%, KDH giảm 1,06%, NLG giảm 1,21%, TCH giảm 1,5%, VPL giảm 1,29% là những mã duy nhất còn lại thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE có 40 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng nếu trừ giao dịch của FPT và VIX thì chỉ chiếm 2,4% sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 900,6 tỷ đồng trên HoSE, tập trung rất lớn vào FPT với -658 tỷ đồng. Vài cổ phiếu còn lại đáng chú ý là VCB -112 tỷ, MWG -66,9 tỷ, VNM -63,2 tỷ, DGW -44 tỷ, SSI -42 tỷ. Phía mua ròng có HPG +115,3 tỷ, BSR +34,4 tỷ, VHM +27,7 tỷ, TPB +24 tỷ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

11:23, 23/02/2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

Năm 2026: Chứng khoán bước vào chu kỳ phát triển mới

07:40, 19/02/2026

Năm 2026: Chứng khoán bước vào chu kỳ phát triển mới

Quỹ mở một năm bội thu

07:47, 18/02/2026

Quỹ mở một năm bội thu

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu ngân hàng FPT GAS kịch trần nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt 25.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền cải thiện so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, khối ngoại quay lại bán ròng 1212.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 923.6 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Thị trường đã có phiên chào xuân rất hoành tráng với mức tăng 1,98% của VNI. Phiên chào xuân 2021 (ngày 17/2) mức tăng 3,7% cũng khởi động sóng tăng 27,4% trong 4 tháng kế tiếp. Nếu thị trường tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh hơn và VNI vượt vùng 1900 điểm, cơ hội sẽ rộng mở.

VN-Index “phi nước đại” hướng về đỉnh cao lịch sử 1900 điểm

VN-Index “phi nước đại” hướng về đỉnh cao lịch sử 1900 điểm

Thị trường tiếp tục giao dịch sôi động và hào hứng trong phiên chiều nay, VN-Index bay cao thêm lên mức 1860,14 điểm, thu hẹp đáng kể khoảng cách tới vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1900 điểm.

KIS Việt Nam ra mắt chương trình lì xì chứng sĩ đầu năm 2026

KIS Việt Nam ra mắt chương trình lì xì chứng sĩ đầu năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường chứng khoán bước vào các phiên giao dịch đầu năm sôi động. Cùng thời điểm, KIS Việt Nam triển khai chương trình “Lì xì chứng sĩ – Mở lộc như ý” trên nền tảng iKIS, mang đến trải nghiệm số tiện lợi với cách thức tham gia đơn giản cho nhà đầu tư cá nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng thuế toàn cầu lên 15%: Chứng khoán Việt Nam sẽ phản ứng thế nào?

Không giống 2025 (sốc đột ngột, giảm mạnh), lần này thị trường Việt Nam có thể ổn định hơn vì bất ổn đã được dự đoán sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ...

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

