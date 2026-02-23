Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

Ngọc Trang

23/02/2026, 11:37

Sau phán quyết bác bỏ thuế đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ, Ấn Độ hoãn chuyến công tác để hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự họp báo chung tại Hyderabad House ở New Delhi ngày 25/2/2020 - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự họp báo chung tại Hyderabad House ở New Delhi ngày 25/2/2020 - Ảnh: Getty Images

Các quan chức thương mại Ấn Độ sẽ hoãn chuyến công tác Mỹ để hoàn tất thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo nguồn tin của hãng tin CNBC, cuộc đàm phán để chốt thỏa thuận dự kiến diễn ra trong tuần này sẽ được dời sang thời điểm khác.

Sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao vào thứ Sáu tuần trước (20/2), ông Trump đã viện dẫn Mục 122 của Luật Thương mại năm 1974 để áp thuế quan nhập khẩu toàn cầu 10%, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng các thẩm quyền khác để duy trì các chính sách thuế quan quan trọng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của mình. Sang thứ Bảy, ông nâng mức thuế quan mới này lên 15%.

Đầu tháng này, Ấn Độ đạt khuôn khổ thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Theo đó, ông Trump hạ thuế quan áp lên hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống 18%, đồng thời gỡ bỏ mức thuế quan trừng phạt 25% liên quan việc Ấn Độ mua dầu từ Nga.

Việc gỡ bỏ mức thuế quan trừng phạt bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ được thực hiện theo một sắc lệnh điều hành riêng do ông Trump ký ngày 6/2, và áp dụng từ 00:01 theo giờ miền Đông Mỹ ngày 7/2.

Các nguồn tin trên cho biết chuyến công tác Mỹ của các quan chức thương mại Ấn Độ sẽ được lên kế hoạch lại sau khi hai bên nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các diễn biến mới và hệ quả liên quan.

“Cuộc họp sẽ được lên lịch lại vào thời điểm phù hợp với cả hai bên”, nguồn tin cho biết.

Nhà đàm phán thương mại trưởng của Ấn Độ, ông Darpan Jain, cùng một số quan chức Ấn Độ khác dự kiến bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Mỹ vào cuối tuần này.

Hiện hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ đang chịu thuế quan đối ứng 25%. Tuy nhiên, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời mà hai bên đạt được đầu tháng này, mức thuế này dự kiến giảm xuống 18% và vẫn có thể điều chỉnh nếu bối cảnh thay đổi.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 6/2, Mỹ và Ấn Độ nêu rõ nếu một bên thay đổi các mức thuế quan đã thống nhất, bên còn lại có quyền điều chỉnh các cam kết tương ứng.

Theo ông Ajay Srivastava, nhà sáng lập tổ chức Global Trade Research Initiative và từng là quan chức thương mại Ấn Độ, với các diễn biến mới nhất tại Mỹ, Ấn Độ - tương tự các quốc gia khác - sẽ chịu mức thuế quan 15% ngoài các mức thuế theo quy chế tối huệ quốc, thường khoảng 2-3%.

Truyền thông Ấn Độ cho biết kể từ khi hai nước công bố thỏa thuận ngày 6/2, các nhóm đàm phán đã liên tục họp trực tuyến để bàn thảo về bước đi tiếp theo. Các cuộc gặp trực tiếp dự kiến diễn ra trong tuần này của phía Ấn Độ với ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), vốn được xem là bước đi quan trọng để chốt phần văn bản pháp lý của thỏa thuận Mỹ - Ấn.

Thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận tạm thời nhiều khả năng sẽ được ký trong tháng 3 và bắt đầu triển khai từ tháng 4 tới.

“Các cuộc đàm phán về mức thuế quan 18% trước đây dựa trên giả định rằng hai bên sẽ nhận được một số lợi ích nhất định, nhưng hiện tại các điều kiện đó đã thay đổi. Vì vậy, cả hai phía phải tính lại chiến lược, còn Mỹ cũng phải ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách hơn”, ông Srivastava nhận xét với CNBC.

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

10:13, 09/02/2026

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

07:15, 23/02/2026

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

18:54, 22/02/2026

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Từ khóa:

Ấn Độ thế giới thỏa thuận thương mại Mỹ Ấn

Đọc thêm

Eo biển Hormuz: “Nút thắt” chiến lược của thương mại dầu mỏ toàn cầu

Eo biển Hormuz: “Nút thắt” chiến lược của thương mại dầu mỏ toàn cầu

Việc Iran thông báo đóng cửa một phần eo biển Hormuz để phục vụ tập trận quân sự đã khiến tuyến hàng hải chiến lược này một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường năng lượng toàn cầu.

Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

Mỹ - Iran sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân trong tuần này

Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tuần này tại Geneva - phía Oman công bố thông tin vào ngày Chủ nhật (22/2)...

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Mỹ kêu gọi đối tác giữ vững các thỏa thuận thương mại đã có

Giới chức Mỹ nói rằng phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump không có nghĩa là vô hiệu hóa các thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông Trump đã đạt được với các đối tác...

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Diễn biến giá vàng sắp tới tùy thuộc đàm phán Mỹ - Iran

Giới phân tích nhận định diễn biến giá kim loại quý này trong thời gian sắp tới tùy thuộc nhiều vào việc căng thẳng giữa Washington và Tehran sẽ “hạ hỏa” hay tiếp tục leo thang...

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Tổng thống Trump nâng thuế quan toàn cầu lên 15%, có hiệu lực ngay lập tức

Ông chủ Nhà Trắng nói mức thuế quan toàn cầu mới 15% sẽ “có hiệu lực ngay lập tức”, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục áp thêm thuế quan...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy