Ấn Độ hoãn chốt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau phán quyết về thuế quan đối ứng

Sau phán quyết bác bỏ thuế đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ, Ấn Độ hoãn chuyến công tác để hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ...

Các quan chức thương mại Ấn Độ sẽ hoãn chuyến công tác Mỹ để hoàn tất thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo nguồn tin của hãng tin CNBC, cuộc đàm phán để chốt thỏa thuận dự kiến diễn ra trong tuần này sẽ được dời sang thời điểm khác.

Sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao vào thứ Sáu tuần trước (20/2), ông Trump đã viện dẫn Mục 122 của Luật Thương mại năm 1974 để áp thuế quan nhập khẩu toàn cầu 10%, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng các thẩm quyền khác để duy trì các chính sách thuế quan quan trọng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của mình. Sang thứ Bảy, ông nâng mức thuế quan mới này lên 15%.

Đầu tháng này, Ấn Độ đạt khuôn khổ thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Theo đó, ông Trump hạ thuế quan áp lên hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống 18%, đồng thời gỡ bỏ mức thuế quan trừng phạt 25% liên quan việc Ấn Độ mua dầu từ Nga.

Việc gỡ bỏ mức thuế quan trừng phạt bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ được thực hiện theo một sắc lệnh điều hành riêng do ông Trump ký ngày 6/2, và áp dụng từ 00:01 theo giờ miền Đông Mỹ ngày 7/2.

Các nguồn tin trên cho biết chuyến công tác Mỹ của các quan chức thương mại Ấn Độ sẽ được lên kế hoạch lại sau khi hai bên nghiên cứu, đánh giá đầy đủ các diễn biến mới và hệ quả liên quan.

“Cuộc họp sẽ được lên lịch lại vào thời điểm phù hợp với cả hai bên”, nguồn tin cho biết.

Nhà đàm phán thương mại trưởng của Ấn Độ, ông Darpan Jain, cùng một số quan chức Ấn Độ khác dự kiến bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày tại Mỹ vào cuối tuần này.

Hiện hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ đang chịu thuế quan đối ứng 25%. Tuy nhiên, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời mà hai bên đạt được đầu tháng này, mức thuế này dự kiến giảm xuống 18% và vẫn có thể điều chỉnh nếu bối cảnh thay đổi.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 6/2, Mỹ và Ấn Độ nêu rõ nếu một bên thay đổi các mức thuế quan đã thống nhất, bên còn lại có quyền điều chỉnh các cam kết tương ứng.

Theo ông Ajay Srivastava, nhà sáng lập tổ chức Global Trade Research Initiative và từng là quan chức thương mại Ấn Độ, với các diễn biến mới nhất tại Mỹ, Ấn Độ - tương tự các quốc gia khác - sẽ chịu mức thuế quan 15% ngoài các mức thuế theo quy chế tối huệ quốc, thường khoảng 2-3%.

Truyền thông Ấn Độ cho biết kể từ khi hai nước công bố thỏa thuận ngày 6/2, các nhóm đàm phán đã liên tục họp trực tuyến để bàn thảo về bước đi tiếp theo. Các cuộc gặp trực tiếp dự kiến diễn ra trong tuần này của phía Ấn Độ với ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), vốn được xem là bước đi quan trọng để chốt phần văn bản pháp lý của thỏa thuận Mỹ - Ấn.

Thứ Sáu tuần trước, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận tạm thời nhiều khả năng sẽ được ký trong tháng 3 và bắt đầu triển khai từ tháng 4 tới.

“Các cuộc đàm phán về mức thuế quan 18% trước đây dựa trên giả định rằng hai bên sẽ nhận được một số lợi ích nhất định, nhưng hiện tại các điều kiện đó đã thay đổi. Vì vậy, cả hai phía phải tính lại chiến lược, còn Mỹ cũng phải ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách hơn”, ông Srivastava nhận xét với CNBC.