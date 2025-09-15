Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế

Việc nâng cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế được xem là bước đi quan trọng, mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)...

Tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy Khẩu (Trung Quốc) lên Cửa khẩu quốc tế, bao gồm lối thông quan cầu Tà Lùng II - Thủy Khẩu.

Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu là một trong những tuyến cửa khẩu truyền thống, lâu đời, gắn liền với quá trình giao lưu, buôn bán, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.

Chính phủ hai nước thống nhất nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho thương mại, dịch vụ, đầu tư, du lịch mà còn góp phần tăng cường sự kết nối về giao thông, giao lưu văn hóa, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Đặc biệt, việc mở lối thông quan cầu Tà Lùng II - Thủy Khẩu là minh chứng cụ thể cho quyết tâm của hai bên trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; giúp phân luồng phương tiện vận tải, giảm tải cho khu vực cửa khẩu chính, tăng năng lực thông quan.

Việc đưa cầu Tà Lùng II - Thủy Khẩu vào khai thác cũng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại, cũng như mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, cung ứng dịch vụ logistics và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Ngoài ra, với vị trí kết nối chiến lược giữa các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam với khu vực Quảng Tây, việc mở lối thông quan sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương, tạo thêm việc làm, ổn định đời sống cư dân biên giới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định việc chính thức nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng nhấn mạnh với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ hai nước, sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành và đặc biệt là sự nỗ lực của hai Tỉnh/Khu (Cao Bằng và Quảng Tây), cặp cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu sẽ trở thành điểm sáng trong hợp tác biên giới Việt - Trung, là cầu nối quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương, đồng thời tăng cường tình hữu nghị, củng cố sự tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.