Củng cố niềm tin tiêu dùng bằng bằng “Tick xanh trách nhiệm”

“Tick xanh trách nhiệm” là tên gọi tắt của Chương trình Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM, nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa tại các chuỗi phân phối dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của các nhà phân phối và nhà cung cấp. Đến nay, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đều đã tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm” và phân phối các sản phẩm “Tick xanh” tới người tiêu dùng.

“TÍCH XANH” CŨNG CẦN KIỂM TRA

Mới đây, Sở Công Thương TP.HCM đã có đợt khảo sát, kiểm tra các điểm bán sản phẩm “Tick xanh” trách nhiệm, bao gồm: Siêu thị Co.opmart Thắng Lợi, siêu thị MM Mega Market Hiệp Phú, cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Hà Huy Giáp và Công ty TNHH Mekong Delta Foods.

Theo ghi nhận, các điểm bán đều có khu vực riêng dành cho sản phẩm “Tick xanh” trách nhiệm với logo và thông tin giới thiệu về chương trình cho người tiêu dùng. Các nhà bán lẻ đều cho biết số lượng nhà cung cấp tham gia “Tick xanh trách nhiệm” đang ngày càng tăng, số lượng sản phẩm gắn logo “Tick xanh” lên kệ cũng tăng theo.

Một điểm tích cực khác là sau hơn một năm triển khai, người tiêu dùng đã bắt đầu dành sự quan tâm cho nhóm sản phẩm gắn “Tick xanh”, sản lượng siêu thị bán ra tăng cao hơn. Không chỉ có rau củ quả như giai đoạn đầu, hiện đã có 91 sản phẩm chế biến (thịt heo, yến, trứng, chả cá, bánh canh, đậu hũ…) được duyệt tham gia “Tick xanh”.

Bà Võ Thị Bích Thủy, quản lý ngành hàng cao cấp Saigon Co.op, cho biết tính đến tháng 7/2025, Saigon Co.op có 99 nhà cung cấp tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Hệ thống đã rà soát và phê duyệt hơn 1.000 sản phẩm của nhà cung cấp tham gia chương trình và được gắn logo “Tick xanh” để khách hàng nhận biết.

“Khách hàng đang rất quan tâm sản phẩm có dán logo “Tick xanh”. Doanh số tháng 7 của chúng tôi bán ra tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy chương trình đang tạo sự nhận diện tích cực cho khách hàng”, bà Thủy nói.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market, cho biết đến cuối tháng 7/2025, MM có 47 nhà cung cấp đã đăng ký tham gia “Tick xanh trách nhiệm” trên hệ thống với 164 sản phẩm đã được phê duyệt. “Số lượng nhà cung cấp và sản phẩm tham gia chương trình đang không ngừng gia tăng. 100% sản phẩm rau củ đến từ khu vực Đà Lạt - một trong những vùng canh tác chủ lực của chúng tôi, chiếm khoảng 75% tổng lượng rau củ đang được phân phối tại các siêu thị MM trên toàn quốc”, ông Khôi nói.

Qua buổi khảo sát, kiểm tra, đoàn Sở Công Thương đánh giá cao vai trò của nhà phân phối, đồng thời ghi nhận việc doanh nghiệp chủ động thực hiện “Tick xanh trách nhiệm” là một cách hiệu quả để kiểm soát và bảo chứng chất lượng hàng hóa.

Sau giai đoạn đầu tiến độ thực hiện còn chậm, hiện tại tốc độ đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt tại một số hệ thống phân phối. Tuy nhiên, trong số 12 hệ thống phân phối đang tham gia, đã có những đơn vị bứt phá mạnh mẽ với số lượng sản phẩm "Tick xanh" rất lớn, trong khi một số hệ thống khác còn khá hạn chế.

“Đợt khảo sát lần này sẽ đi sâu vào kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa. Nếu trước đây chương trình chỉ dừng ở mức khuyến khích và thuyết phục, thì nay cần có bước chuyển sang đánh giá, loại trừ những đơn vị chưa đạt yêu cầu và vinh danh những đơn vị làm tốt,” ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết.

TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH THÔNG TIN

Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết thời gian qua Sở đã tập trung nhiều cho khâu vận động, khuyến khích các bên tham gia, nên chương trình cơ bản đã có được quy trình ổn định. Thời gian tới, Sở sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kiểm soát chất lượng, quảng bá thông tin chương trình, đơn vị tham gia đến người tiêu dùng, thông qua hoạt động "Tháng Tick xanh trách nhiệm".

Với "Tháng Tick xanh trách nhiệm", các hệ thống phân phối sẽ khai thác logo Tick xanh trách nhiệm để gắn lên sản phẩm, tăng truyền thông và quảng bá cho chương trình tại điểm bán và trên kênh online, chạy khuyến mãi cho sản phẩm tham gia Tick xanh…

Ngành công thương thành phố cũng sẽ tính toán phối hợp với đơn vị truyền thông để tổ chức tọa đàm; tổ chức các chương trình công bố kết quả, tuyên dương các đơn vị, phân hạng và cấp sao cho các hệ thống phân phối và nhà cung cấp để ghi nhận sự tham gia tích cực…

Bên cạnh đó, TS. Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM (HCA), cho biết với vai trò là một đơn vị độc lập, Hội Công nghệ cao TP.HCM đã xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" nhằm đồng hành cùng Sở Công Thương TP.HCM trong việc quản lý chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm một cách khách quan, trung thực.

Theo đó, hệ thống ứng dụng công nghệ Blockchain, AI giúp siêu thị quản lý hiệu quả các nhà cung cấp. Người tiêu dùng có thể truy xuất các thông tin như: ID và địa chỉ nhà cung cấp, mã nội bộ của sản phẩm, ngày nhập hàng vào siêu thị...

Sở Công Thương đề xuất các siêu thị nên chủ động cập nhật kết quả kiểm nghiệm sản phẩm hàng ngày lên hệ thống để người tiêu dùng tham khảo khi mua sắm. Đây là bước đi cần thiết nhằm tăng cường minh bạch thông tin cho người tiêu dùng.

Đề xuất ý kiến, đại diện Saigon Co.op cho biết phần mềm quản lý sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" hiện chỉ áp dụng cho rau quả đóng gói hoàn chỉnh, trong khi người tiêu dùng vẫn ưa chuộng mua nhiều loại thực phẩm tươi sống dạng hàng rời. Do đó, đề nghị cần có giải pháp hỗ trợ thêm đối với nhóm hàng rời này.

Ngoài ra, đại diện một số siêu thị cho biết, từ khi chương trình triển khai, bên cạnh nhiều nhà cung cấp tích cực tham gia, vẫn còn một số đơn vị tỏ ra e dè do chưa hiểu đầy đủ về chương trình. Đặc biệt, các nhà cung cấp lo ngại về chi phí, thời gian triển khai, trong khi hiệu quả về mặt doanh số bán hàng chưa thể hiện rõ rệt.

"Trách nhiệm của nhà cung cấp chỉ đơn giản là thực hiện đúng những gì mình đã cam kết và tuân thủ quy định pháp luật. Ví dụ, nếu doanh nghiệp công bố sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP thì phải đảm bảo sản phẩm thực sự đạt chuẩn VietGAP,” ông Nguyễn Nguyên Phương nhấn mạnh. “Còn các siêu thị cần xây dựng cơ chế giám sát phù hợp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề nghị các sở, ngành địa phương phối hợp kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu”.