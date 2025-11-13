Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Cùng Meey Group khám phá giao điểm giữa các giải pháp tài chính tiên tiến tại SFF 2025

Thu Ngân

13/11/2025, 15:18

Vừa qua, đại diện Meey Group đã có chuyến tham gia Singapore FinTech Festival (SFF) nhằm khám phá những đột phá công nghệ và mở rộng tầm nhìn về tương lai của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

HIỆN THỰC HÓA CÔNG NGHỆ BẰNG GIÁ TRỊ THẬT

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm của Singapore FinTech Festival - sự kiện công nghệ tài chính lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Trải qua một thập kỷ, sự kiện này đã trở thành nền tảng hội tụ của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành tài chính, nhà đầu tư và những người đổi mới trên toàn cầu. Được tổ chức bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Mạng lưới Tài chính và Công nghệ Toàn cầu (GFTN), và Constellar, SFF 2025 quy tụ hơn một nghìn lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chính sách.

Đoàn đại biểu Meey Group chụp ảnh giao lưu tại Gian hàng Vietnam Pavilion.
Đoàn đại biểu Meey Group chụp ảnh giao lưu tại Gian hàng Vietnam Pavilion.

Với chủ đề "Shaping the Next Decade of Growth" (Kiến tạo Thập kỷ Tăng trưởng Mới), SFF 2025 tập trung vào ba động lực công nghệ then chốt dự kiến sẽ tái định hình toàn bộ hệ sinh thái tài chính toàn cầu: Trí tuệ nhân tạo (AI), Token hóa (Tokenisation), và Điện toán lượng tử (Quantum Computing). Đây không còn là những thuật ngữ công nghệ xa vời mà là những công cụ đang được triển khai thực tế để xây dựng một hệ thống tài chính an toàn, hiệu quả và toàn diện hơn.

Một trong những chủ đề nóng nhất tại SFF 2025 là Token hóa, công nghệ cho phép chuyển đổi tài sản thực (RWA) thành các token số, đây chính là lĩnh vực mà Meey Group đang hết sức quan tâm trong thời điểm Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group - người có kinh nghiệm sâu rộng trong hệ sinh thái công nghệ và đầu tư toàn cầu, là nhà đầu tư và cố vấn cho các startup AI và Web3 hàng đầu trên thế giới - nhấn mạnh về tầm quan trọng của công nghệ: "Chúng tôi hiện thực hóa công nghệ bằng sản phẩm thật, giá trị thật, được thị trường kiểm chứng".

SFF 2025 bên cạnh tập trung vào công nghệ đơn lẻ, còn định hình kiến trúc tài chính tổng thể cho thập kỷ tới. Sự kiện sẽ đi sâu vào cách stablecoin, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và tiền gửi được token hóa đang định hình lại cơ sở hạ tầng thanh toán một cách căn bản.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group chia sẻ: "Việc đưa công nghệ vào lĩnh vực bất động sản vừa giúp tạo giá trị cho doanh nghiệp vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam". Tại SFF 2025, ông và đội ngũ lãnh đạo Meey Group sẽ có cơ hội trao đổi với các chuyên gia toàn cầu về cách xây dựng hệ sinh thái tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ quốc tế: "Meey Group hướng tới mục tiêu mở rộng hệ sinh thái PropTech sang nhiều thị trường quốc tế và tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính toàn cầu như một phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo". SFF 2025 chính là nền tảng lý tưởng để Meey Group thiết lập những mối quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu.

HÀNH TRÌNH ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI

Meey Group tham gia Singapore FinTech Festival 2025 với mục tiêu rõ ràng: tham quan các gian hàng công nghệ tiên tiến, tham gia các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo về AI, Quantum Computing, cũng như các công nghệ định hình ngành tài chính và kiến trúc tài chính của thập kỷ tới.

Tổng giám đốc Meey Group Nguyễn Lý Kiều Anh tham quan, trao đổi thông tin tại các gian hàng.
Tổng giám đốc Meey Group Nguyễn Lý Kiều Anh tham quan, trao đổi thông tin tại các gian hàng.

Sự tham gia của Meey Group tại SFF 2025 không phải là ngẫu nhiên. Với hệ sinh thái các sản phẩm PropTech đang vận hành, Meey Group đã và đang tiên phong trong việc số hóa thị trường bất động sản Việt Nam, cung cấp giải pháp toàn diện từ tìm kiếm, định giá, giao dịch, pháp lý, tài chính đến quản lý tài sản. Doanh nghiệp này đã sớm nhận ra rằng công nghệ tài chính (FinTech) không dừng lại ở là công cụ hỗ trợ mà là yếu tố cốt lõi để chuyển đổi căn bản cách thức hoạt động của ngành bất động sản.

Ông Hoàng Mai Chung khẳng định: "Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch, thanh khoản cao và toàn cầu hóa. Đây vừa là mục tiêu của Meey Group, vừa là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia". Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với định hướng của SFF 2025, nơi các giải pháp công nghệ được kỳ vọng sẽ phá vỡ rào cản truyền thống và tạo ra hệ sinh thái tài chính mới mẻ, dễ tiếp cận hơn.

Singapore FinTech Festival 2025 là bệ phóng định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu trong thập kỷ tới. Với ba trụ cột công nghệ - AI, Token hóa và Điện toán lượng tử - cùng tầm nhìn về một hệ thống tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa, SFF 2025 đang vẽ ra bức tranh rõ nét về kiến trúc tài chính tương lai.

Đối với Meey Group, sự tham gia tại SFF 2025 là một bước đi chiến lược quan trọng trong hành trình Go Global. Với nền tảng công nghệ vững chắc, kinh nghiệm triển khai thực tế và tầm nhìn dài hạn, Meey Group đến SFF 2025 vừa học hỏi vừa sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của công nghệ tài chính.

Ông Hoàng Mai Chung và bà Nguyễn Lý Kiều Anh, với kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu sắc về công nghệ, đại diện cho Meey Group tại các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo, mang theo thông điệp rằng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và đóng góp ý nghĩa vào hệ sinh thái công nghệ tài chính toàn cầu.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh từng khẳng định: "Thành công của Meey Group được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng đầu tư toàn cầu về tiềm năng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác theo bước chân tiên phong này".

Từ khóa:

Meey Group

Đọc thêm

PVCFC bứt tốc doanh số - Tăng sức mạnh hệ thống phân phối

PVCFC bứt tốc doanh số - Tăng sức mạnh hệ thống phân phối

Trong tháng 11/2025, Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân Bón Cà Mau) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng - Nhật Bản 2025” dành cho hệ thống nhà phân phối, đại lý và đối tác kinh doanh xuất sắc trong nước và thị trường Campuchia.

Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Tăng cường hợp tác nông nghiệp Việt Nam - EU, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện

Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...

THE WHOO Hwanyu: Quà tặng cao cấp cho phu nhân lãnh đạo APEC 2025

THE WHOO Hwanyu: Quà tặng cao cấp cho phu nhân lãnh đạo APEC 2025

LG H&H giới thiệu THE WHOO Hwanyu làm quà tặng cho phu nhân lãnh đạo tại APEC 2025, khẳng định vị thế thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc.

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty

PVCFC chính thức trở thành Tổng công ty

Ngày 11/11/2025, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), với tên gọi mới: Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC).

10 thương hiệu tăng giá trị nhiều nhất thế giới năm 2025

10 thương hiệu tăng giá trị nhiều nhất thế giới năm 2025

Nhóm 10 thương hiệu này tăng thêm hơn 450 tỷ USD giá trị so với năm 2024, trong đó các hãng công nghệ lớn chiếm áp đảo...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Thế giới

2

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Dân sinh

3

Quốc hội cho phép chuyển nguồn từ cải cách tiền lương, bảo đảm mức lương cơ sở

Tài chính

4

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Thế giới

5

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy