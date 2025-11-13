Cùng Meey Group khám phá giao điểm giữa các giải pháp tài chính tiên tiến tại SFF 2025

Vừa qua, đại diện Meey Group đã có chuyến tham gia Singapore FinTech Festival (SFF) nhằm khám phá những đột phá công nghệ và mở rộng tầm nhìn về tương lai của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

HIỆN THỰC HÓA CÔNG NGHỆ BẰNG GIÁ TRỊ THẬT

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm của Singapore FinTech Festival - sự kiện công nghệ tài chính lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Trải qua một thập kỷ, sự kiện này đã trở thành nền tảng hội tụ của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành tài chính, nhà đầu tư và những người đổi mới trên toàn cầu. Được tổ chức bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Mạng lưới Tài chính và Công nghệ Toàn cầu (GFTN), và Constellar, SFF 2025 quy tụ hơn một nghìn lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chính sách.

Đoàn đại biểu Meey Group chụp ảnh giao lưu tại Gian hàng Vietnam Pavilion.

Với chủ đề "Shaping the Next Decade of Growth" (Kiến tạo Thập kỷ Tăng trưởng Mới), SFF 2025 tập trung vào ba động lực công nghệ then chốt dự kiến sẽ tái định hình toàn bộ hệ sinh thái tài chính toàn cầu: Trí tuệ nhân tạo (AI), Token hóa (Tokenisation), và Điện toán lượng tử (Quantum Computing). Đây không còn là những thuật ngữ công nghệ xa vời mà là những công cụ đang được triển khai thực tế để xây dựng một hệ thống tài chính an toàn, hiệu quả và toàn diện hơn.

Một trong những chủ đề nóng nhất tại SFF 2025 là Token hóa, công nghệ cho phép chuyển đổi tài sản thực (RWA) thành các token số, đây chính là lĩnh vực mà Meey Group đang hết sức quan tâm trong thời điểm Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group - người có kinh nghiệm sâu rộng trong hệ sinh thái công nghệ và đầu tư toàn cầu, là nhà đầu tư và cố vấn cho các startup AI và Web3 hàng đầu trên thế giới - nhấn mạnh về tầm quan trọng của công nghệ: "Chúng tôi hiện thực hóa công nghệ bằng sản phẩm thật, giá trị thật, được thị trường kiểm chứng".

SFF 2025 bên cạnh tập trung vào công nghệ đơn lẻ, còn định hình kiến trúc tài chính tổng thể cho thập kỷ tới. Sự kiện sẽ đi sâu vào cách stablecoin, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và tiền gửi được token hóa đang định hình lại cơ sở hạ tầng thanh toán một cách căn bản.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group chia sẻ: "Việc đưa công nghệ vào lĩnh vực bất động sản vừa giúp tạo giá trị cho doanh nghiệp vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam". Tại SFF 2025, ông và đội ngũ lãnh đạo Meey Group sẽ có cơ hội trao đổi với các chuyên gia toàn cầu về cách xây dựng hệ sinh thái tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ quốc tế: "Meey Group hướng tới mục tiêu mở rộng hệ sinh thái PropTech sang nhiều thị trường quốc tế và tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính toàn cầu như một phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo". SFF 2025 chính là nền tảng lý tưởng để Meey Group thiết lập những mối quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu.

HÀNH TRÌNH ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI

Meey Group tham gia Singapore FinTech Festival 2025 với mục tiêu rõ ràng: tham quan các gian hàng công nghệ tiên tiến, tham gia các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo về AI, Quantum Computing, cũng như các công nghệ định hình ngành tài chính và kiến trúc tài chính của thập kỷ tới.

Tổng giám đốc Meey Group Nguyễn Lý Kiều Anh tham quan, trao đổi thông tin tại các gian hàng.

Sự tham gia của Meey Group tại SFF 2025 không phải là ngẫu nhiên. Với hệ sinh thái các sản phẩm PropTech đang vận hành, Meey Group đã và đang tiên phong trong việc số hóa thị trường bất động sản Việt Nam, cung cấp giải pháp toàn diện từ tìm kiếm, định giá, giao dịch, pháp lý, tài chính đến quản lý tài sản. Doanh nghiệp này đã sớm nhận ra rằng công nghệ tài chính (FinTech) không dừng lại ở là công cụ hỗ trợ mà là yếu tố cốt lõi để chuyển đổi căn bản cách thức hoạt động của ngành bất động sản.

Ông Hoàng Mai Chung khẳng định: "Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch, thanh khoản cao và toàn cầu hóa. Đây vừa là mục tiêu của Meey Group, vừa là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia". Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với định hướng của SFF 2025, nơi các giải pháp công nghệ được kỳ vọng sẽ phá vỡ rào cản truyền thống và tạo ra hệ sinh thái tài chính mới mẻ, dễ tiếp cận hơn.

Singapore FinTech Festival 2025 là bệ phóng định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu trong thập kỷ tới. Với ba trụ cột công nghệ - AI, Token hóa và Điện toán lượng tử - cùng tầm nhìn về một hệ thống tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa, SFF 2025 đang vẽ ra bức tranh rõ nét về kiến trúc tài chính tương lai.

Đối với Meey Group, sự tham gia tại SFF 2025 là một bước đi chiến lược quan trọng trong hành trình Go Global. Với nền tảng công nghệ vững chắc, kinh nghiệm triển khai thực tế và tầm nhìn dài hạn, Meey Group đến SFF 2025 vừa học hỏi vừa sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của công nghệ tài chính.

Ông Hoàng Mai Chung và bà Nguyễn Lý Kiều Anh, với kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu sắc về công nghệ, đại diện cho Meey Group tại các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo, mang theo thông điệp rằng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và đóng góp ý nghĩa vào hệ sinh thái công nghệ tài chính toàn cầu.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh từng khẳng định: "Thành công của Meey Group được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng đầu tư toàn cầu về tiềm năng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác theo bước chân tiên phong này".