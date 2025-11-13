Cùng Meey Group khám phá giao điểm giữa các giải pháp tài chính tiên tiến tại SFF 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Thu Ngân
13/11/2025, 15:18
Vừa qua, đại diện Meey Group đã có chuyến tham gia Singapore FinTech Festival (SFF) nhằm khám phá những đột phá công nghệ và mở rộng tầm nhìn về tương lai của hệ sinh thái tài chính toàn cầu.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm của Singapore FinTech Festival - sự kiện công nghệ tài chính lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Trải qua một thập kỷ, sự kiện này đã trở thành nền tảng hội tụ của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành tài chính, nhà đầu tư và những người đổi mới trên toàn cầu. Được tổ chức bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), Mạng lưới Tài chính và Công nghệ Toàn cầu (GFTN), và Constellar, SFF 2025 quy tụ hơn một nghìn lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chính sách.
Với chủ đề "Shaping the Next Decade of Growth" (Kiến tạo Thập kỷ Tăng trưởng Mới), SFF 2025 tập trung vào ba động lực công nghệ then chốt dự kiến sẽ tái định hình toàn bộ hệ sinh thái tài chính toàn cầu: Trí tuệ nhân tạo (AI), Token hóa (Tokenisation), và Điện toán lượng tử (Quantum Computing). Đây không còn là những thuật ngữ công nghệ xa vời mà là những công cụ đang được triển khai thực tế để xây dựng một hệ thống tài chính an toàn, hiệu quả và toàn diện hơn.
Một trong những chủ đề nóng nhất tại SFF 2025 là Token hóa, công nghệ cho phép chuyển đổi tài sản thực (RWA) thành các token số, đây chính là lĩnh vực mà Meey Group đang hết sức quan tâm trong thời điểm Bộ Tài chính Việt Nam dự kiến thí điểm sàn giao dịch tài sản.
Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group - người có kinh nghiệm sâu rộng trong hệ sinh thái công nghệ và đầu tư toàn cầu, là nhà đầu tư và cố vấn cho các startup AI và Web3 hàng đầu trên thế giới - nhấn mạnh về tầm quan trọng của công nghệ: "Chúng tôi hiện thực hóa công nghệ bằng sản phẩm thật, giá trị thật, được thị trường kiểm chứng".
SFF 2025 bên cạnh tập trung vào công nghệ đơn lẻ, còn định hình kiến trúc tài chính tổng thể cho thập kỷ tới. Sự kiện sẽ đi sâu vào cách stablecoin, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và tiền gửi được token hóa đang định hình lại cơ sở hạ tầng thanh toán một cách căn bản.
Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group chia sẻ: "Việc đưa công nghệ vào lĩnh vực bất động sản vừa giúp tạo giá trị cho doanh nghiệp vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số của Việt Nam". Tại SFF 2025, ông và đội ngũ lãnh đạo Meey Group sẽ có cơ hội trao đổi với các chuyên gia toàn cầu về cách xây dựng hệ sinh thái tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa.
Bà Nguyễn Lý Kiều Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ quốc tế: "Meey Group hướng tới mục tiêu mở rộng hệ sinh thái PropTech sang nhiều thị trường quốc tế và tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính toàn cầu như một phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo". SFF 2025 chính là nền tảng lý tưởng để Meey Group thiết lập những mối quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu.
Meey Group tham gia Singapore FinTech Festival 2025 với mục tiêu rõ ràng: tham quan các gian hàng công nghệ tiên tiến, tham gia các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo về AI, Quantum Computing, cũng như các công nghệ định hình ngành tài chính và kiến trúc tài chính của thập kỷ tới.
Sự tham gia của Meey Group tại SFF 2025 không phải là ngẫu nhiên. Với hệ sinh thái các sản phẩm PropTech đang vận hành, Meey Group đã và đang tiên phong trong việc số hóa thị trường bất động sản Việt Nam, cung cấp giải pháp toàn diện từ tìm kiếm, định giá, giao dịch, pháp lý, tài chính đến quản lý tài sản. Doanh nghiệp này đã sớm nhận ra rằng công nghệ tài chính (FinTech) không dừng lại ở là công cụ hỗ trợ mà là yếu tố cốt lõi để chuyển đổi căn bản cách thức hoạt động của ngành bất động sản.
Ông Hoàng Mai Chung khẳng định: "Chúng tôi tin rằng công nghệ sẽ tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch, thanh khoản cao và toàn cầu hóa. Đây vừa là mục tiêu của Meey Group, vừa là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia". Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với định hướng của SFF 2025, nơi các giải pháp công nghệ được kỳ vọng sẽ phá vỡ rào cản truyền thống và tạo ra hệ sinh thái tài chính mới mẻ, dễ tiếp cận hơn.
Singapore FinTech Festival 2025 là bệ phóng định hình tương lai của ngành tài chính toàn cầu trong thập kỷ tới. Với ba trụ cột công nghệ - AI, Token hóa và Điện toán lượng tử - cùng tầm nhìn về một hệ thống tài chính mở, minh bạch và toàn cầu hóa, SFF 2025 đang vẽ ra bức tranh rõ nét về kiến trúc tài chính tương lai.
Đối với Meey Group, sự tham gia tại SFF 2025 là một bước đi chiến lược quan trọng trong hành trình Go Global. Với nền tảng công nghệ vững chắc, kinh nghiệm triển khai thực tế và tầm nhìn dài hạn, Meey Group đến SFF 2025 vừa học hỏi vừa sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của công nghệ tài chính.
Ông Hoàng Mai Chung và bà Nguyễn Lý Kiều Anh, với kinh nghiệm quốc tế và hiểu biết sâu sắc về công nghệ, đại diện cho Meey Group tại các phiên thảo luận, bàn tròn và hội thảo, mang theo thông điệp rằng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và đóng góp ý nghĩa vào hệ sinh thái công nghệ tài chính toàn cầu.
Bà Nguyễn Lý Kiều Anh từng khẳng định: "Thành công của Meey Group được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng đầu tư toàn cầu về tiềm năng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp khác theo bước chân tiên phong này".
Trong tháng 11/2025, Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - Phân Bón Cà Mau) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng - Nhật Bản 2025” dành cho hệ thống nhà phân phối, đại lý và đối tác kinh doanh xuất sắc trong nước và thị trường Campuchia.
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Đức Thắng và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do Đại sứ Julien Guerrier dẫn đầu, đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên...
LG H&H giới thiệu THE WHOO Hwanyu làm quà tặng cho phu nhân lãnh đạo tại APEC 2025, khẳng định vị thế thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc.
Ngày 11/11/2025, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM), với tên gọi mới: Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC).
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: