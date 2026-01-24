Huế lần đầu có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới trong một năm

Lần đầu tiên trong một năm, thành phố Huế có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 12.800 tỷ đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chiều 22/1, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội của thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sự đóng góp ngày càng rõ nét của khu vực doanh nghiệp vào tăng trưởng chung.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, thành phố Huế có 1.042 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.813 tỷ đồng, tăng 32% về số lượng và tăng 235% về vốn so với năm trước. Đây là năm đầu tiên số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn vượt mốc 1.000, phản ánh niềm tin ngày càng được củng cố của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động.

Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục đạt kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Huế duy trì 4 năm liền trong Top 10 cả nước. Trong năm 2025, có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 8,5%, xếp thứ 12 trong số 34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 trong 5 địa phương vùng Bắc Trung Bộ. Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 91.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.100 đến 3.200 USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 14.940 tỷ đồng, vượt 17% dự toán và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.350 tỷ đồng, tăng 22,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.450 triệu USD, tăng 16,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 14 đến 15%.

Năm 2025, thành phố Huế đã cấp mới 44 dự án và điều chỉnh 23 dự án với tổng vốn đăng ký gần 32.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 36,3 triệu USD. Đáng chú ý, Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế được điều chỉnh tăng vốn thêm 21.178 tỷ đồng, góp phần tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp.

Cùng với đó, nhiều dự án lớn đã hoàn thành và đi vào hoạt động, bổ sung năng lực mới cho nền kinh tế thành phố như Tổ hợp giáo dục FPT, Khách sạn Đông Dương, Dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế. Các dự án này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch theo hướng hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thuỳ Giang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân thành phố trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội, Hiệp hội cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn khu vực và quốc tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thành phố khuyến khích phát triển nhanh doanh nghiệp quy mô vừa, từng bước hình thành doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm, khẳng định uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế; thúc đẩy đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và địa bàn có lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt của địa phương.

UBND thành phố Huế khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Hiệp hội tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, kỷ cương và phát triển bền vững.