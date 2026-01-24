Từ 2026, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính thức không phải khai và nộp lệ phí môn bài

Theo quy định mới từ Cục Thuế, lệ phí môn bài sẽ không còn được thu kể từ năm 2026. Chính sách này được đánh giá là bước cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp, mở rộng sản xuất…

Chiều 24/1, Cục Thuế ban hành Công văn hỏa tốc số 645/CT-CS, yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ liên quan đến lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Theo quy định mới, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế sẽ không còn phải nộp cũng như kê khai lệ phí môn bài. Việc bãi bỏ sắc phí này được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh, nhằm tạo thêm dư địa hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Nguồn: Thuế TP.Hồ Chí Minh

Trước đây, phí môn bài là phí trực thu đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm. Mức phí này được xác định căn cứ vào vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

Cục Thuế cho biết việc bãi bỏ không thu lệ phí môn bài trên được căn cứ trên 2 cơ sở pháp lý.

Thứ nhất, Công văn 645/CT-CS dẫn chiếu Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó quy định rõ “Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026”.

Dựa vào các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ năm 2026. (Công văn hỏa tốc số 645/CT-CS)

Thứ hai, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan

Điều này kéo theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP cũng chính thức hết hiệu lực.

Chính vì vậy, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị Thuế tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hướng dẫn để bảo đảm người nộp thuế thực hiện thống nhất.

Song song, cơ quan thuế các cấp cũng cần tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước. Từ đó, đảm bảo đầy đủ nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo đánh giá của cơ quan thuế, chính sách mới được triển khai giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, nhóm vốn nhạy cảm với các khoản chi cố định hằng năm.

Bên cạnh đó, việc bãi bỏ lệ phí môn bài cũng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm áp lực công việc cho bộ phận kế toán của doanh nghiệp và cơ quan thuế. Từ đó, hạn chế các rủi ro phát sinh liên quan đến kê khai, nộp hồ sơ chậm hoặc sai sót thủ tục.

Ở góc độ dài hạn, đây được xem là một bước đi nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích mở rộng sản xuất, kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, thuận lợi hơn.