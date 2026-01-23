Nghệ An rốt ráo giải phóng mặt bằng và vật liệu cho cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư, Nghệ An đang khẩn trương rà soát, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng, tạo tiền đề quan trọng để sẵn sàng khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy theo đúng kế hoạch...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền vừa trực tiếp đi kiểm tra thực địa, rà soát các mỏ vật liệu xây dựng, đồng thời nghe báo cáo về tình hình giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy – công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa kết nối khu vực phía Đông với khu vực cửa khẩu phía Tây của tỉnh.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km. Điểm đầu tại Km0 giao với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên; điểm cuối tại Km60, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tuyến đi qua 09 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 01/2026, dự án đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng toàn tuyến 60km và bàn giao mốc thực địa cho các xã trong khoảng thời gian từ ngày 12/01 đến 15/01/2026. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương triển khai các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Về xây dựng các khu tái định cư, hiện có 04 xã đã lựa chọn xong vị trí. Trong đó, 03 xã Kim Bảng, Hoa Quân và Xuân Lâm đã phê duyệt địa điểm và đang triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Các xã còn lại đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục để sớm bố trí quỹ đất tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Song song với giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, Nghệ An đã cấp phép 85 mỏ đá với trữ lượng khoảng 205 triệu m3, 62 mỏ cát sỏi và 47 mỏ đất san lấp phục vụ dự án. Qua đợt rà soát thực địa ngày 10/01/2026, các cơ quan chức năng tiếp tục xác định thêm 13 mỏ nguyên liệu gồm 11 mỏ đất, 01 mỏ cát và 01 mỏ đá có thể huy động cho dự án; đồng thời đang rà soát bổ sung các điểm mỏ cát trên địa bàn Anh Sơn, Đô Lương (cũ) và khu vực phụ cận nhằm bảo đảm đủ nguồn cung trong suốt quá trình thi công.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát địa hình, thủy văn phục vụ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn tất; công tác khảo sát địa chất hiện đạt khoảng 74% khối lượng. Các nội dung này đang được đẩy nhanh để sớm hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu khởi công đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra nút giao giữa đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy với đường Hồ Chí Minh

Trực tiếp kiểm tra trên tuyến và làm việc với các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các ngành và các xã trong triển khai các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu trước ngày 30/4/2026 phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục để khởi công dự án; bàn giao mặt bằng qua đất nông nghiệp và đất rừng; hoàn tất phê duyệt, chi trả tiền bồi thường đối với đất ở.

Theo lộ trình được đặt ra, trước ngày 30/6/2026, các khu tái định cư phải hoàn thành xây dựng hạ tầng và giao đất cho người dân. Trước ngày 30/8/2026, các hộ dân thuộc diện tái định cư hoàn thành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn tất việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện cao thế, cây xăng và trường bắn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư trước ngày 22/01/2026; phối hợp với các đơn vị quân đội để thống nhất phương án di dời trường bắn của Trung đoàn 764. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu ưu tiên thẩm định phương án trích đo địa chính, bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thủ tục cấp phép mỏ vật liệu.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo tỉnh lưu ý cần nghiên cứu đồng bộ hệ thống thủy lợi, cống chui dân sinh và đường gom, bảo đảm hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân tại các khu vực dự án đi qua, góp phần hạn chế tác động đến đời sống dân cư và bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án.