Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm tại Ninh Bình

Chủ Nhật, 25/01/2026
Nguyễn Thuấn
24/01/2026, 23:44
Trước nhu cầu điện năng tăng nhanh, việc triển khai các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là điều cần thiết để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình để thảo luận về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải. Hiện nay, Tổng công ty đã giao Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Ban Quản lý dự án Truyền tải điện quản lý, điều hành nhiều dự án nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tỉnh Ninh Bình và khu vực.
Trong số đó, có hai dự án trọng điểm đang thi công gồm đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín và Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu cùng đường dây đấu nối. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện cho địa phương từ năm 2026 và các năm tiếp theo.
Dự án đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với 131 vị trí móng cột và 71 khoảng néo hành lang tuyến. Đến nay, địa phương đã bàn giao đủ 131/131 vị trí móng cột và 68/76 khoảng néo. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đóng điện trong quý I/2026 để bảo đảm cung ứng điện trước mùa khô năm 2026. Tuy nhiên, dự án hiện còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và tái định cư cho 19 hộ dân tại các phường Tam Chúc, Lý Thường Kiệt và Nguyễn Úy, ảnh hưởng đến tiến độ kéo dây.
Đối với dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối, dự án xây dựng mới trạm biến áp gồm 2 máy biến áp 220/110/22 kV – 250 MVA và tuyến đường dây 220 kV dài khoảng 16,6 km, đi qua các xã Hải Hậu, Hải Anh, Yên Định và Cát Thành.
Đến nay, phần trạm đã hoàn thành bàn giao mặt bằng; phần đường dây mới bàn giao được 42/51 vị trí móng cột và 12/20 khoảng néo. Để đẩy nhanh tiến độ, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo UBND xã Hải Hậu và UBND xã Hải Anh sớm phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả cho các hộ dân, tạo điều kiện cho thi công.
Cùng với hai dự án đang thi công, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 14 dự án truyền tải điện khác do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tổng công ty đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm thẩm định hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đáp ứng nhu cầu điện trong những năm tới.
Theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia Hoàng Văn Tuyên, Ninh Bình là địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện nhanh. Các dự án truyền tải điện đang được đầu tư có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực và nâng cao độ an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia trong đầu tư lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổng công ty thống nhất vị trí, hướng tuyến các dự án, bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo.
Đối với hai dự án đang thi công, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương và đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác tái định cư, sớm bàn giao hành lang an toàn cho chủ đầu tư.
Cụ thể, đối với dự án Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối, UBND tỉnh giao xã Hải Hậu hoàn thành giải phóng mặt bằng 9 vị trí móng trong tháng 1; trường hợp các hộ không hợp tác, thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định.
Đối với đường dây 500/220 kV Nho Quan – Phủ Lý – Thường Tín, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thống nhất phương án tái định cư cho 19 hộ dân, hoàn thành kiểm đếm cây cối trong hành lang tuyến trong tháng 1/2026.
