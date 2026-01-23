Thứ Bảy, 24/01/2026

Hưng Yên: Nhiều dự án giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng

Tuấn Khang

23/01/2026, 16:42

Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn chủ trì cuộc họp của UBND về tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh...

Bản đồ hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến.
Bản đồ hướng tuyến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên cho biết Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến có chiều dài 24,8km với tổng mức đầu tư 4.928 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, xã Hưng Hà dài 18,86km), các nhà thầu đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng. 

Gói thầu xây dựng cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, gồm đắp cát nền đường công vụ, thi công bãi đúc dầm, khoan cọc nhồi mố và trụ cầu phía phường Thái Bình; đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục trụ chính dưới nước. Đối với gói thầu thi công phần đường, các nhà thầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng, lán trại, đường công vụ và bắt đầu thi công xử lý nền tại một số đoạn tuyến.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên tổng chiều dài tuyến giai đoạn 1, đến nay các nhà thầu đã được bàn giao gần 14 km mặt bằng, chủ yếu là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến đất chuyển đổi, đất ở, di chuyển mộ và hạ tầng kỹ thuật tại phường Thái Bình và các xã Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hưng Hà. Công tác di chuyển hệ thống điện, nước, viễn thông hiện đang được các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, lập phương án triển khai.

Ban Quản lý dự án cho biết tiến độ giải ngân của dự án hiện đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Dù vậy, việc thiếu nguồn vật liệu đắp, chậm tiến độ xây dựng các khu tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật đang ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn\ kiểm tra thực địa công trình thi công nút giao với quốc lộ 10 tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn\ kiểm tra thực địa công trình thi công nút giao với quốc lộ 10 tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên.

Đối với dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Hưng Yên, dự án được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022 và điều chỉnh năm 2025, gồm 5 tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 3.157 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 6 năm kể từ khi khởi công vào tháng 9/2022. Lũy kế vốn đã bố trí đến nay đạt 2.580 tỷ đồng, riêng năm 2026 dự kiến bố trí 700 tỷ đồng.

Trong đó, tuyến số 1 và tuyến số 2 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến số 2 đã thi công xong và đang thực hiện thẩm tra an toàn giao thông; tuyến số 1 đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại và được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/3/2026. Giá trị xây lắp hai tuyến hiện đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng.

Tuyến số 3 dài hơn 13 km đã thi công cơ bản các hạng mục nền, cầu, cống, hầm chui trên phần mặt bằng đã được bàn giao, giá trị xây lắp đạt khoảng 71% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu dân cư thuộc các xã Hưng Phú, Nam Tiền Hải và Bình Định còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuyến số 4 đã khởi công nhưng chưa có mặt bằng để thi công; tuyến số 5 đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp nhưng vẫn còn vướng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, có nguy cơ phải gia hạn hợp đồng nếu không được tháo gỡ kịp thời.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch; quá trình triển khai phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật công trình.

Đối với các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đến ngày 31/3/2026 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công các dự án.

đầu tư địa phương hạ tầng - giao thông Hưng Yên

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy