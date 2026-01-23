Hưng Yên: Nhiều dự án giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 24/01/2026
Tuấn Khang
23/01/2026, 16:42
Chiều 22/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn chủ trì cuộc họp của UBND về tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh...
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên cho biết Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà, kết nối với phường Phố Hiến có chiều dài 24,8km với tổng mức đầu tư 4.928 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, xã Hưng Hà dài 18,86km), các nhà thầu đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng.
Gói thầu xây dựng cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, gồm đắp cát nền đường công vụ, thi công bãi đúc dầm, khoan cọc nhồi mố và trụ cầu phía phường Thái Bình; đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục trụ chính dưới nước. Đối với gói thầu thi công phần đường, các nhà thầu đã hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng, lán trại, đường công vụ và bắt đầu thi công xử lý nền tại một số đoạn tuyến.
Về công tác giải phóng mặt bằng, trên tổng chiều dài tuyến giai đoạn 1, đến nay các nhà thầu đã được bàn giao gần 14 km mặt bằng, chủ yếu là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến đất chuyển đổi, đất ở, di chuyển mộ và hạ tầng kỹ thuật tại phường Thái Bình và các xã Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hưng Hà. Công tác di chuyển hệ thống điện, nước, viễn thông hiện đang được các đơn vị liên quan phối hợp khảo sát, lập phương án triển khai.
Ban Quản lý dự án cho biết tiến độ giải ngân của dự án hiện đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Dù vậy, việc thiếu nguồn vật liệu đắp, chậm tiến độ xây dựng các khu tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật đang ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Đối với dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Hưng Yên, dự án được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022 và điều chỉnh năm 2025, gồm 5 tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 3.157 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 6 năm kể từ khi khởi công vào tháng 9/2022. Lũy kế vốn đã bố trí đến nay đạt 2.580 tỷ đồng, riêng năm 2026 dự kiến bố trí 700 tỷ đồng.
Trong đó, tuyến số 1 và tuyến số 2 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến số 2 đã thi công xong và đang thực hiện thẩm tra an toàn giao thông; tuyến số 1 đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại và được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/3/2026. Giá trị xây lắp hai tuyến hiện đạt khoảng 74% giá trị hợp đồng.
Tuyến số 3 dài hơn 13 km đã thi công cơ bản các hạng mục nền, cầu, cống, hầm chui trên phần mặt bằng đã được bàn giao, giá trị xây lắp đạt khoảng 71% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu dân cư thuộc các xã Hưng Phú, Nam Tiền Hải và Bình Định còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Tuyến số 4 đã khởi công nhưng chưa có mặt bằng để thi công; tuyến số 5 đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp nhưng vẫn còn vướng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, có nguy cơ phải gia hạn hợp đồng nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch; quá trình triển khai phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật công trình.
Đối với các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với thu hút đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đến ngày 31/3/2026 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công các dự án.
14:51, 01/11/2025
19:30, 30/10/2025
Cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư, Nghệ An đang khẩn trương rà soát, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng, tạo tiền đề quan trọng để sẵn sàng khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy theo đúng kế hoạch...
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng đầu tư, phát triển cảng hàng không này phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương...
Tây Nguyên là vùng sản xuất nông sản quy mô lớn của cả nước, giữ vai trò chủ lực đối với các mặt hàng xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, cao su và ngày càng mở rộng sang trái cây. Trong khi sản lượng liên tục tăng, chất lượng đã tiệm cận nhiều tiêu chuẩn quốc tế, thì giá trị gia tăng mà khu vực giữ lại vẫn ở mức thấp...
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: