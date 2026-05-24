Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/5/2026.

Trong tuần, VN-Index giảm 44,47 điểm, tương đương 2,31% xuống 1.877,13 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 10,09 điểm, tương đương 3,92% lên 267,51 điểm.

VN-Index sẽ đối mặt với các phiên rung rũ mạnh nếu để mất vùng hỗ trợ 1860-1870 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục củng cố trạng thái dao động giằng co quanh đỉnh cũ bằng các phiên tăng giảm đan xen liên tiếp. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn với vùng dao động từ 1860-1870 đến 1940-1960 điểm trong các phiên tiếp theo. Các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa kèm theo diễn biến xoay vòng nhanh của dòng tiền đầu cơ để tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu khác nhau. Chúng tôi vẫn lưu ý, rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc, điều chỉnh mạnh của thị trường ở vùng cao sẽ gia tăng mạnh nếu có các yếu tố không tích cực xuất hiện. VN-Index sẽ đối mặt với các phiên rung rũ mạnh nếu để mất vùng hỗ trợ 1860-1870 điểm.

Chúng tôi cho rằng đây là giai đoạn thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu ở mức tối thiểu 50%.

Việc thị trường duy trì dao động trong kênh giá sideway quanh đỉnh cũ có thể tạo ra cơ hội trading T+ khi VN-Index tiếp cận các vùng chặn trên và chặn dưới của kênh giá”.

Áp lực bán của VN-Index vẫn đang hiện hữu và có thể có nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index dao động đáng kể trong phiên, trong phiên có lúc chỉ số xuống mức sâu nhất 1856,08 điểm trước khi phục hồi và đóng cửa tại mức 1877,13 điểm, giảm 19,76 điểm so với đóng cửa phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí, Hàng & dịch vụ công nghiệp giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX.

Thị trường đang giao dịch trong biên độ từ vùng 1850 - 1930 điểm, song việc đóng cửa dưới đường MA10 cho thấy áp lực bán vẫn đang hiện hữu và có thể có nhịp điều chỉnh, các nhà đầu tư thận trọng giao dịch".

Dự báo, mục tiêu gần của nhịp điều chỉnh hiện nằm tại khu vực 1830–1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới MA5 quanh 1.905 điểm và vi phạm MA20 tại vùng 1890 điểm, qua đó xác nhận tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn. Trong kịch bản hồi phục, vùng 1890–1900 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự gần. Mục tiêu gần của nhịp điều chỉnh hiện nằm tại khu vực 1830–1840 điểm”.

Sự suy giảm của dòng tiền mua chủ động, khiến xu hướng ngắn hạn của VN-Index trở nên khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Thị trường hồi phục bất thành và ghi nhận một phiên điều chỉnh khi chỉ số VN-Index mất mốc 1910 điểm và lùi về gần vùng MA(20). Diễn biến lùi nhanh từ vùng cao nhất ngày tại 1923,21 điểm xuống mức thấp nhất ngày tại 1886,62 điểm kèm thanh khoản giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng và phản ánh sự suy giảm của dòng tiền mua chủ động, khiến xu hướng ngắn hạn trở nên khó đoán định.

Mặc dù thị trường đang được hỗ trợ tại đường MA(20) nhưng tín hiệu kém sắc hiện tại kết hợp với áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại có thể gây ra rủi ro ngắn hạn cho thị trường.

Nhà đầu tư tạm thời vẫn nên duy trì trạng thái quan sát do tín hiệu chung của thị trường vẫn chưa thực sự rõ nét về khả năng duy trì sự hỗ trợ của dòng tiền. Mặc dù đồ thị kỹ thuật chưa thể hiện xu hướng tiêu cực nhưng rủi ro và áp lực bán bất ngờ vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt là áp lực rút vốn liên tục của khối ngoại.

Trong giai đoạn này, Nhà đầu tư chưa nên vội vàng gia tăng tỷ trọng và tiếp tục giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý. Đối với các vị thế ngắn hạn, có thể cân nhắc chủ động chốt lời từng phần hoặc giảm tỷ trọng tại các cổ phiếu đã tăng đến vùng cản hoặc tiếp tục chịu áp lực lớn từ vùng cản”.

TVS duy trì mục tiêu ngắn hạn cho VN-Index quanh mức 1850

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 19,8 điểm (-1%), đóng cửa tại mức 1877,1 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng và dao động dưới mức tham chiếu trong suốt phiên hôm nay với áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu Ngân hàng Quốc doanh (VCB và BID) và Vingroup (VIC, VHM và VRE).

Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn cho VN-Index quanh mức 1850. Chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh tại nhóm Vingroup sẽ duy trì trong các phiên tới và là nguyên nhân chính kéo giảm chỉ số. Bên cạnh đó, lực hồi tại các nhóm như Chứng khoán hay Bất động sản khá yếu và có thể không kéo dài. Về kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới MA20 ngày hỗ trợ cho xu hướng giảm trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời chưa nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến chỉ số tại vùng mục tiêu nêu trên”.

Khả năng cao VN-Index sẽ có diễn biến giằng co, tăng giảm đan xen để kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1860-1880

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên hình thành nến tương tự Hammer nhờ sự xuất hiện của lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số có tín hiệu hồi phục sau khi hiệu chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng 1850-1860. Mặc dù chỉ báo RSI và MACD vẫn đang hướng xuống, nhưng việc chỉ báo CMF tiếp tục giữ ở vùng cao cho thấy lực cầu chủ động được duy trì ổn định và kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng trở lại ở quanh vùng điểm 1850.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đã vận động quay lại dải Bollinger và chỉ báo MFI hướng lên góp phần củng cố cho mốc hỗ trợ 1860. Đường -DI đang đảo chiều đi xuống trong khi đường +DI đi lên nên khả năng cao VN-Index sẽ có diễn biến giằng co và tăng giảm đan xen để kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1860-1880.

Thị trường ghi nhận một tuần vận động hiệu chỉnh về vùng hỗ trợ quanh mốc 1850 sau khi có tín hiệu khó khăn ở vùng đỉnh cũ 1920-1940. Tuy nhiên, điểm cộng là lực cầu vẫn thể hiện nỗ lực nâng đỡ và tham gia khi chỉ số lùi về khu vực 1850-1860. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu/nhóm ngành vẫn duy trì diễn biến đi ngang và tích lũy ở vùng giá thấp, theo đó mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lưu ý việc quản trị rủi ro danh mục trong những phiên tới trong bối cảnh biên độ biến động trong phiên lớn như hiện tại, đồng thời có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút lực cầu nổi bật so với thị trường chung, đồng thời có tín hiệu bật tăng sau thời gian dài vận động sideway tích lũy chặt chẽ tại các nhịp rung lắc của VN-Index trong tuần tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.