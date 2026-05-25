Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Đề xuất cho phép doanh nghiệp SMEs dùng tài sản số để vay vốn

Lan Anh

25/05/2026, 06:24

Một thay đổi đáng chú ý trong dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) là đề xuất mở rộng tài sản bảo đảm, trong đó lần đầu tiên tài sản số và các giá trị vô hình được đưa vào diện xem xét. Cách tiếp cận mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tiếp cận tín dụng cho khu vực này…

Đề xuất cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng tài sản số để vay vốn
Đề xuất cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng tài sản số để vay vốn

Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang “khát vốn”, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tài chính xây dựng đã đưa ra hướng tiếp cận đáng chú ý: nới lỏng và đa dạng hóa tài sản bảo đảm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất trong tiếp cận tín dụng.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất khuyến khích các tổ chức tín dụng phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay.

Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào bất động sản hay các tài sản hữu hình, dự thảo cho phép doanh nghiệp sử dụng cả những giá trị chưa hiện hữu như tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các loại tài sản số hay tài sản ảo.

Nguồn: Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính

Số liệu cho thấy quy mô tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tăng trưởng đều trong những năm gần đây, từ hơn 2,4 triệu tỷ đồng năm 2022 lên trên 3,65 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Tuy vậy, tỷ trọng dư nợ tín dụng của khu vực này chỉ duy trì ở mức 19-20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, trong khi đây là khu vực chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế.

(Bộ Tài chính)

Nguyên nhân này phần lớn xuất phát từ những hạn chế nội tại. Nhiều doanh nghiệp không có tài sản bảo đảm đạt chuẩn, quy mô vốn nhỏ, khả năng chống chịu rủi ro thấp, trong khi thông tin tài chính chưa thực sự minh bạch.

Ngay cả khi một số tổ chức tín dụng đã bắt đầu mở rộng cho vay không có tài sản bảo đảm, các yêu cầu về an toàn vốn vẫn khiến mức độ chấp nhận rủi ro đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khá dè dặt, Bộ Tài chính cho biết.

Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng tài sản thế chấp, dự thảo luật cũng định hướng lại phương thức cấp tín dụng.  

Theo đó, cơ quan soạn thảo khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm, hiệu quả phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch mở rộng thị trường cũng như dòng tiền thực tế.

Đồng thời, các mô hình cho vay dựa trên dữ liệu, chuỗi giá trị hoặc tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo cũng được thúc đẩy nhằm đa dạng hóa kênh tiếp cận vốn.

Song song, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trước đó, thực tế triển khai các công cụ này thời gian qua vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng, quy định về bảo toàn vốn khiến hoạt động bảo lãnh mang tính thận trọng quá mức, thậm chí nhiều trường hợp vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức chưa đồng đều giữa các địa phương, nguồn vốn hạn chế và thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng cũng làm giảm hiệu quả chính sách.

Ở phía ngân hàng thương mại, thực tế cho thấy lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn ở mức thông thường, chưa có nhiều ưu đãi rõ rệt.

Một số ngân hàng vẫn yêu cầu tài sản bảo đảm ngay cả khi khoản vay đã được quỹ bảo lãnh, phần nào làm suy giảm ý nghĩa của cơ chế này. Ngoài ra, việc chưa thống nhất cách hiểu về bảo lãnh có điều kiện và vô điều kiện cũng dẫn đến không ít tranh chấp giữa ngân hàng và quỹ khi phát sinh nợ quá hạn, Bộ Tài chính nêu rõ.

Đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các vướng mắc còn rõ nét hơn khi phạm vi hỗ trợ còn hẹp, vốn điều lệ thực tế chỉ đạt khoảng một nửa kế hoạch với gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2025. Trong khi đó, cơ chế vận hành chưa rõ ràng đối với mô hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khiến quy trình phê duyệt và giải ngân kéo dài.

Bên cạnh các giải pháp về tín dụng, dự thảo luật cũng đề xuất loạt chính sách hỗ trợ về thuế và kế toán.

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực công nghệ chiến lược, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao”, Bộ Tài chính đề xuất.

Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trước đó, quy định tại Nghị định 20/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 198/2025/QH15 cũng làm rõ cơ chế miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm liên tục kể từ năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại.

Ông Nguyễn Biên Cương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đam mê Kế toán Việt cho biết các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận trong năm 2025 sẽ được hưởng trọn vẹn ba năm miễn thuế, bao gồm các năm 2025, 2026 và 2027, bất kể thời điểm nghị quyết có hiệu lực.

"Trong khi đó, các doanh nghiệp thành lập trước năm 2025 chỉ được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại, chẳng hạn doanh nghiệp thành lập năm 2024 sẽ được miễn thuế trong hai năm 2025 và 2026, còn doanh nghiệp thành lập từ năm 2023 chỉ còn được miễn trong năm 2025", Tổng giám đốc Công ty TNHH Đam mê Kế toán Việt cho biết.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì "điểm mù" dữ liệu

13:10, 11/05/2026

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận tín dụng vì

Đề xuất cho vay dựa trên dữ liệu, cải cách bảo lãnh tín dụng cho SMEs

17:31, 01/05/2026

Đề xuất cho vay dựa trên dữ liệu, cải cách bảo lãnh tín dụng cho SMEs

Gỡ vướng điều kiện miễn thuế thu nhập 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

07:51, 20/01/2026

Gỡ vướng điều kiện miễn thuế thu nhập 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ khóa:

bảo đảm tiền vay. bảo lãnh tín dụng Bộ Tài Chính doanh nghiệp SMEs hỗ trợ tín dụng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miễn thuế doanh nghiệp quỹ bảo lãnh tín dụng Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tài sản ảo tài sản bảo đảm tài sản số tiếp cận tín dụng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tín dụng SMEs

Đọc thêm

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Giá vàng bật tăng mạnh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/5) trong trạng thái tăng mạnh, khi giá dầu sụt giảm sâu dưới mốc 100 USD/thùng nhờ những tín hiệu tích cực trong tiến trình đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ngân hàng số: Cuộc cách mạng thanh toán QR tại Việt Nam

Ngân hàng số: Cuộc cách mạng thanh toán QR tại Việt Nam

Quét QR mua đồ ở nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ, ký hồ sơ vay trực tuyến không cần ra quầy, hay mở sổ tiết kiệm online lúc nửa đêm để “đu trend” gameshow… ngân hàng số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người Việt.

Nền tảng Thiện nguyện MB nhận giải thưởng quốc tế World Summit Awards 2025

Nền tảng Thiện nguyện MB nhận giải thưởng quốc tế World Summit Awards 2025

Ngày 22/5/2026, Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành - chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).

Giá vàng trong nước lùi sâu, âm thầm dò đáy

Giá vàng trong nước lùi sâu, âm thầm dò đáy

Trong ngày 23/5, nhiều thương hiệu đồng loạt hạ giá, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn lùi sâu về ngưỡng phổ biến 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. Dù điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp nhưng chốt tuần, giá vàng miếng SJC vẫn ghi nhận mức giảm tới gần 3 triệu đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Hà Nội rực rỡ sắc màu nhờ văn hóa, lịch sử

Du lịch

2

Cuộc chiến quyền lực mới giữa Washington và Thung lũng Silicon

Kinh tế số

3

Khi Gen Z chi tiền để “chữa lành” cảm xúc

Thị trường

4

Anh đề xuất lập thị trường hàng hóa chung với EU

Thế giới

5

Giá dầu lao dốc sau tin eo biển Hormuz có thể sớm mở cửa trở lại

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy