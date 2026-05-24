Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Samsung Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi tuyển dụng GSAT đợt I năm 2026 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên năm cuối đại học, tiếp tục mở rộng tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam...

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Samsung Việt Nam tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt I năm 2026. Đây là bài kiểm tra năng lực toàn cầu dành cho ứng viên trình độ đại học trong quy trình tuyển dụng của các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên toàn thế giới.

Bài thi GSAT gồm ba phần: khả năng toán học logic, khả năng suy luận và tư duy bằng hình ảnh. Các ứng viên vượt qua vòng thi sẽ tiếp tục tham gia phỏng vấn, dự kiến diễn ra ngày 12/6/2026, trước khi được tuyển dụng chính thức vào các đơn vị của Samsung Việt Nam.

Trong đợt tuyển dụng năm nay, Samsung Việt Nam tập trung tuyển dụng sinh viên khối ngành kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai chương trình tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên năm cuối từ các trường đại học tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT.

Chương trình thực tập được mở rộng cho cả khối ngành kinh tế - xã hội bên cạnh nhóm ngành kỹ thuật, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc tại doanh nghiệp công nghệ. Sinh viên tham gia sẽ thực tập từ 2-3 tháng tại các đơn vị của Samsung Việt Nam và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp đại học.

Trong thời gian thực tập, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, làm việc cùng đội ngũ cố vấn của Samsung và tiếp cận các dự án, công nghệ đang triển khai tại doanh nghiệp.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết kỳ tuyển dụng GSAT lần này được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ cao tiếp tục gia tăng.

“Qua quá trình tuyển chọn nghiêm túc và minh bạch, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra nhiều gương mặt tài năng, giàu khát vọng cống hiến và có tư duy đổi mới. Tuyển dụng chỉ là khởi đầu, bởi sau đó Samsung sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, phát triển kỹ năng và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa năng lực của mình”, ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Theo Samsung Việt Nam, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ đại học thông qua kỳ thi GSAT đã được triển khai thường niên từ năm 2011. Chương trình hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại các đơn vị Samsung Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên nhiều chuyên ngành.

Bên cạnh GSAT, Samsung Việt Nam hiện cũng triển khai các chương trình tuyển dụng khác đối với vị trí nhân viên sản xuất và kỹ thuật viên.

Tính đến hết năm 2025, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt hơn 24 tỷ USD. Hiện Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.