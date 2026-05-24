Chủ Nhật, 24/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Dũng Huỳnh

24/05/2026, 20:40

Samsung Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi tuyển dụng GSAT đợt I năm 2026 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên năm cuối đại học, tiếp tục mở rộng tuyển dụng nhân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại Việt Nam...

Toàn cảnh một phòng thi GSAT của Samsung đợt I năm 2026
Toàn cảnh một phòng thi GSAT của Samsung đợt I năm 2026

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Samsung Việt Nam tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt I năm 2026. Đây là bài kiểm tra năng lực toàn cầu dành cho ứng viên trình độ đại học trong quy trình tuyển dụng của các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên toàn thế giới.

Bài thi GSAT gồm ba phần: khả năng toán học logic, khả năng suy luận và tư duy bằng hình ảnh. Các ứng viên vượt qua vòng thi sẽ tiếp tục tham gia phỏng vấn, dự kiến diễn ra ngày 12/6/2026, trước khi được tuyển dụng chính thức vào các đơn vị của Samsung Việt Nam.

Trong đợt tuyển dụng năm nay, Samsung Việt Nam tập trung tuyển dụng sinh viên khối ngành kỹ thuật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai chương trình tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên năm cuối từ các trường đại học tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT.

Chương trình thực tập được mở rộng cho cả khối ngành kinh tế - xã hội bên cạnh nhóm ngành kỹ thuật, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc tại doanh nghiệp công nghệ. Sinh viên tham gia sẽ thực tập từ 2-3 tháng tại các đơn vị của Samsung Việt Nam và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp đại học.

Trong thời gian thực tập, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, làm việc cùng đội ngũ cố vấn của Samsung và tiếp cận các dự án, công nghệ đang triển khai tại doanh nghiệp.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết kỳ tuyển dụng GSAT lần này được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu nhân lực công nghệ cao tiếp tục gia tăng.

“Qua quá trình tuyển chọn nghiêm túc và minh bạch, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra nhiều gương mặt tài năng, giàu khát vọng cống hiến và có tư duy đổi mới. Tuyển dụng chỉ là khởi đầu, bởi sau đó Samsung sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, phát triển kỹ năng và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa năng lực của mình”, ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Theo Samsung Việt Nam, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ đại học thông qua kỳ thi GSAT đã được triển khai thường niên từ năm 2011. Chương trình hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại các đơn vị Samsung Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên nhiều chuyên ngành.

Bên cạnh GSAT, Samsung Việt Nam hiện cũng triển khai các chương trình tuyển dụng khác đối với vị trí nhân viên sản xuất và kỹ thuật viên.

Tính đến hết năm 2025, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt hơn 24 tỷ USD. Hiện Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

14:55, 19/05/2026

Hoàn tất chuỗi roadshow Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại ba miền

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

21:03, 14/04/2026

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

17:20, 11/04/2026

Samsung Việt Nam phối hợp NIC khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026

Từ khóa:

dân sinh đầu tư nguồn nhân lực nhân lực công nghệ

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Việt Nam – Liên bang Nga mở rộng hợp tác giáo dục và nghiên cứu công nghệ

Việt Nam – Liên bang Nga mở rộng hợp tác giáo dục và nghiên cứu công nghệ

Hơn 400 thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Liên bang Nga đang có hiệu lực, cùng gần 50 văn bản mới vừa được ký kết đang mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong đào tạo nhân lực, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Đồng Nai kiến nghị thống nhất xây dựng nút giao đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đồng Nai kiến nghị thống nhất xây dựng nút giao đường 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Đồng Nai đề xuất đầu tư nút giao giữa đường tỉnh 770B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhằm mở rộng không gian phát triển ở khu vực phía đông nam, bổ sung hướng kết nối cho sân bay Long Thành và hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng trong giai đoạn địa phương này bước vào chu kỳ tăng tốc đầu tư hạ tầng.

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy phát triển vận tải đa phương thức

Chi phí logistics tại Việt Nam tiếp tục neo cao trong khi chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh đang đặt ra yêu cầu phát triển vận tải đa phương thức như một bài toán lớn đối với năng lực cạnh tranh, đồng thời mở ra áp lực tái tổ chức hệ thống vận tải theo hướng kết nối và tối ưu hơn…

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Nhà báo Trương Xuân Thiên, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tại Thanh Hóa và các tỉnh Bắc Trung Bộ, đã được trao giải Nhì loại hình báo in - báo điện tử tại Lễ trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất – năm 2026 với loạt bài 5 kỳ “Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình”.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mất mốc 1900, các công ty chứng khoán nhận định gì?

Chứng khoán

2

Ninh Bình có thêm khu công nghệ cao quy mô hơn 628 ha

Dự án

3

Samsung tuyển kỹ sư và thực tập sinh qua kỳ thi năng lực toàn cầu GSAT

Đầu tư

4

MBS Research: Khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn quý 2, gấp 3,3 lần so với quý 1

Chứng khoán

5

Những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2026, chủ yếu là người thừa kế

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy