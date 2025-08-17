Thứ Hai, 18/08/2025

Kinh tế số

Đề xuất chính sách trọng dụng nhà khoa học, kỹ sư trẻ tài năng: Được xếp lương từ bậc 3 trở lên của chức danh tương ứng

Nam Anh

17/08/2025, 10:41

Nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,

Theo dự thảo, nhà khoa học trẻ tài năng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ tiến sĩ trở lên, đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau:

(1), là chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ đặc biệt, trong nước hoặc quốc tế theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(2), là tác giả chính của ít nhất 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc là chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt đã được nghiệm thu với kết quả có giá trị, tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

(3), trường hợp hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: có tối thiểu 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí có mã số ISSN thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành hằng năm, và đã tham gia ít nhất 3 lần chủ trì hoặc trình bày với vai trò là diễn giả chính tại hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Đối với kỹ sư trẻ tài năng, là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi, có trình độ từ đại học trở lên, đang làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu ứng dụng hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo, và đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chuẩn sau đây:

Là chủ nhiệm, thành viên chính hoặc kỹ sư trưởng của dự án nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, được cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi nhận hoặc khen thưởng.

Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 1 sáng chế hoặc 2 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ trong nước hoặc quốc tế, trong đó có ít nhất 1 sáng chế hoặc giải pháp đã được ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế -xã hội rõ rệt.

Là người đạt giải thưởng trong các cuộc thi, chương trình vinh danh kỹ sư trẻ tiêu biểu cấp quốc gia hoặc quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Có vai trò chủ chốt trong thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công sản phẩm kỹ thuật có tính mới, tính ứng dụng cao; hoặc đã công bố ít nhất 3 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Là người sáng lập hoặc đồng sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ mới, đã gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc có sản phẩm được thị trường chấp nhận và tạo ra doanh thu đáng kể.

Đánh giá tính ứng dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội làm căn cứ áp dụng chính sách trên được thực hiện thông qua xem xét những thông tin về địa chỉ ứng dụng, tài liệu chứng minh hiệu quả từ việc ứng dụng.

CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÀ KHOA HỌC, KỸ SỰ TRẺ TÀI NĂNG

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập,nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng được hưởng các chính sách ưu đãi sau:

(1), được ưu tiên tiếp nhận vào làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập, được bố trí vào vị trí việc làm yêu cầu chức danh nghề nghiệp nghiên cứu viên chính hoặc kỹ sư chính và xếp lương từ bậc 3 trở lên của hạng chức danh tương ứng.

(2), được ưu tiên tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc ngắn hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài; được xem xét giao chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

(3), được tổ chức chủ trì nhiệm vụ xem xét giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được tạo ra từ ngân sách nhà nước để thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

(4), được xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia hoặc các phòng thí nghiệm chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, trừ trường hợp đã được dự toán trong kinh phí nhiệm vụ.

(5), được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành ở trong nước và nước ngoài tối đa 2 lần trong 1 năm; được hỗ trợ kinh phí công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giống cây trồng trong và ngoài nước, trừ trường hợp đã được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

(6), được hưởng các cơ chế, chính sách quy định tại Chương II Nghị định này và các ưu đãi quy định tại Điều 55 của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

chuyển đổi số đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ kinh tế số kỹ sư tài năng nhà khoa học Vneconomy

