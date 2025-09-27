Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Ngô Anh Văn

27/09/2025, 10:34

Chiều 26/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng họp triển khai các phương án ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, chủ động dừng các hoạt động trên biển...

Hướng đi của bão Bualoi (bão số 10)
Hướng đi của bão Bualoi (bão số 10)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, úc 04h ngày 27/9, tâm bão ở 14,0°N – 116,6°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 11–12 (103–133 km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 35–40 km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển TP. Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng cao 5,0–7,0 m; biển động dữ dội. o Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính thành phố.
Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính thành phố.

Các địa phương của TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm…

Từ chiều tối 27/9, vùng biển TP. Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng cao 5,0–7,0 m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

VnEconomy

Tại cuộc họp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng được tổ chức trực tuyến, kết nối với tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Bão có thể thay đổi hướng di chuyển nhưng Đà Nẵng vẫn có gió mạnh trên biển, ven biển và xảy ra mưa lớn. Do đó, các đơn vị, địa phương không được chủ quan với bão.

Tất cả ngành, đơn vị, địa phương triển khai ứng phó theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt và nắm chắc, bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện cụ thể, quyết liệt. Đồng thời, thông tin tình hình thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó”.

Đối với tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương liên lạc, thông báo, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn, không để tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão, không neo đậu ở những điểm không an toàn.

Tàu cá tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn
Tàu cá tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ căn cứ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động xem xét dừng các hoạt động trên biển phù hợp, nhất là đối với tuyến vận tải hành khách đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học khẩn trương chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, lớp học, tránh để xảy ra thiệt hại.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, chủ công trình, dự án đang thi công chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, không để sập đổ, sạt lở, hư hỏng và tránh ảnh hưởng đến người dân, nhà cửa, công trình lân cận...

UBND các phường, xã đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống, ngập lụt... Các tuyến đường thấp trũng thường hay bị ngập và dòng lũ chảy qua phải có lực lượng canh gác để bảo đảm an toàn.

Từ khóa:

bão Đà Nẵng ngập lụt tác động ứng phó

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ

Các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026...

Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động và tiềm năng lớn về công nghệ, Việt Nam được đánh giá là đối tác chiến lược để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho lao động Việt...

Tập trung ổn định y tế tuyến xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Tập trung ổn định y tế tuyến xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Hiện Bộ Y tế đang dự thảo và xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I

Dân sinh

2

Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Dân sinh

3

Ninh Bình khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Đầu tư

4

Bộ Xây dựng quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đầu tư

5

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long

Tiêu & Dùng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy