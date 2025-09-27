Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Chiều 26/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng họp triển khai các phương án ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, chủ động dừng các hoạt động trên biển...

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, úc 04h ngày 27/9, tâm bão ở 14,0°N – 116,6°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 11–12 (103–133 km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 35–40 km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển TP. Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng cao 5,0–7,0 m; biển động dữ dội. o Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm Hành chính thành phố.

Các địa phương của TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm…

Tại cuộc họp Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng được tổ chức trực tuyến, kết nối với tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Bão có thể thay đổi hướng di chuyển nhưng Đà Nẵng vẫn có gió mạnh trên biển, ven biển và xảy ra mưa lớn. Do đó, các đơn vị, địa phương không được chủ quan với bão.

Tất cả ngành, đơn vị, địa phương triển khai ứng phó theo phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt và nắm chắc, bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện cụ thể, quyết liệt. Đồng thời, thông tin tình hình thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó”.

Đối với tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương liên lạc, thông báo, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn, không để tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão, không neo đậu ở những điểm không an toàn.

Tàu cá tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh Ngô Anh Văn

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ căn cứ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động xem xét dừng các hoạt động trên biển phù hợp, nhất là đối với tuyến vận tải hành khách đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học khẩn trương chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, lớp học, tránh để xảy ra thiệt hại.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, chủ công trình, dự án đang thi công chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, không để sập đổ, sạt lở, hư hỏng và tránh ảnh hưởng đến người dân, nhà cửa, công trình lân cận...

UBND các phường, xã đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống, ngập lụt... Các tuyến đường thấp trũng thường hay bị ngập và dòng lũ chảy qua phải có lực lượng canh gác để bảo đảm an toàn.