Đà Nẵng cấm biển tránh bão Bualoi

Chiều 26/9, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng họp triển khai các phương án ứng phó với bão Bualoi (bão số 10), nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không chủ quan, lơ là, chủ động dừng các hoạt động trên biển...
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia, úc 04h ngày 27/9, tâm bão ở 14,0°N – 116,6°E, cách đặc khu
Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 11–12
(103–133 km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ 35–40
km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường
độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp nhiều loại hình
thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Từ chiều tối 27/9, vùng biển TP. Đà Nẵng
gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần
sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng
cao 5,0–7,0 m; biển động dữ dội.o Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm
có khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Các địa phương của TP. Đà Nẵng có mưa vừa,
mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100–200 mm,
có nơi trên 300 mm…
Từ chiều tối 27/9, vùng biển TP. Đà Nẵng
gió mạnh dần lên cấp 6–7 giật 8–9, sóng cao 3,0–5,0 m, biển động mạnh; từ gần
sáng 28/9 gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–13 giật 16, sóng
cao 5,0–7,0 m; biển động dữ dội.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có
khả năng chịu tác động dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tại cuộc họp Ban chỉ huy
Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵngđược tổ chức trực tuyến,
kết nối với tất cả các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố, Phó Chủ
tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Bão có thể thay đổi hướng di chuyển nhưng Đà Nẵng vẫn có gió mạnh trên
biển, ven biển và xảy ra mưa lớn. Do đó, các đơn vị, địa phương không được chủ
quan với bão.
Tất cả ngành, đơn vị, địa phương triển khai ứng phó theo phương
án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt và nắm chắc, bám sát chức năng, nhiệm
vụ để triển khai, thực hiện cụ thể, quyết liệt. Đồng thời, thông tin tình hình
thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó”.
Đối
với tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương liên lạc, thông báo, hướng dẫn, kêu
gọi tàu thuyền vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an
toàn, không để tàu thuyền nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão, không neo đậu
ở những điểm không an toàn.
Phó
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ căn cứ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động
xem xét dừng các hoạt động trên biển phù hợp, nhất là đối với tuyến vận tải
hành khách đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm để bảo đảm an toàn cho người và
phương tiện. Nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học khẩn trương
chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, lớp học, tránh để xảy ra thiệt hại.
Các
ban quản lý dự án, chủ đầu tư, chủ công trình, dự án đang thi công chịu trách
nhiệm triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, không để sập đổ,
sạt lở, hư hỏng và tránh ảnh hưởng đến người dân, nhà cửa, công trình lân
cận...
UBND
các phường, xã đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống,
ngập lụt... Các tuyến đường thấp trũng thường hay bị ngập và dòng lũ chảy qua
phải có lực lượng canh gác để bảo đảm an toàn.
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi Hải Dương, Hải Phòng hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người,..
Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9
Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…
Bộ Nội vụ đề nghị sử dụng hiệu quả biên chế giáo viên, tránh thừa, thiếu cục bộ
Các địa phương thực hiện tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022 – 2026...
Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.
Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động và tiềm năng lớn về công nghệ, Việt Nam được đánh giá là đối tác chiến lược để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho lao động Việt...
Tập trung ổn định y tế tuyến xã khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Hiện Bộ Y tế đang dự thảo và xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: