Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công năm 2026

Tuấn Dũng

17/03/2026, 18:57

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai 36 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng trong năm 2026...

Phú Thọ đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2026 nhằm phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện còn chậm so với yêu cầu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí tổng vốn 4.917,5 tỷ đồng để triển khai 36 dự án đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.479 tỷ đồng cho 2 dự án; ngân sách tỉnh bố trí 1.583,7 tỷ đồng cho 21 dự án; 300 tỷ đồng vốn đối ứng dành cho 2 dự án giao thông trọng điểm; đồng thời sử dụng 1.554,6 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh để thực hiện 16 dự án.

Mặc dù nguồn lực đã được bố trí tương đối lớn, tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án còn chậm. Cụ thể, mới có 6 dự án được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; 4 dự án đã có chủ trương nhưng chưa hoàn tất phê duyệt dự án; 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định; và còn 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ đối với 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 5/4/2026. Đồng thời, các đơn vị phải gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết vốn trước ngày 10/4/2026.

Đối với công tác chuẩn bị thi công, các chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/5/2026, bảo đảm đủ điều kiện triển khai thi công trong năm.

Với 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực an ninh – quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng cho ý kiến chấp thuận chủ trương đối với 2 dự án mới, hoàn thành trước ngày 30/3/2026. Công an tỉnh được giao rà soát quy mô đầu tư trụ sở công an cấp xã theo quy định, đồng thời tổ chức hội nghị cho ý kiến về quy mô đầu tư trong cùng thời hạn.

Đối với 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan phải khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2026 để xem xét, cho ý kiến về quy mô, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu triển khai, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Các cơ quan chuyên môn được giao khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế – dự toán, đồng thời thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đúng quy định, bảo đảm rút ngắn thời gian nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Sau khi ký kết hợp đồng, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để triển khai ngay các thủ tục liên quan, tạo điều kiện chuẩn bị nguồn lực, vật tư, thiết bị phục vụ thi công. Đồng thời, cần chủ động xử lý các khó khăn về nguồn cung vật liệu, bảo đảm thi công liên tục, không để gián đoạn tiến độ.

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với một số dự án cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao rõ nhiệm vụ và tiến độ cho từng cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

12:57, 25/02/2026

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ: Các khu công nghiệp là động lực quan trọng để kinh tế phát triển hai con số

14:36, 15/01/2026

Phú Thọ: Các khu công nghiệp là động lực quan trọng để kinh tế phát triển hai con số

Phú Thọ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp – logistics vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

19:01, 30/12/2025

Phú Thọ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp – logistics vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Huế: Khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải quy mô lớn, công suất 20.000 xe/năm

Huế: Khánh thành Nhà máy sản xuất xe tải quy mô lớn, công suất 20.000 xe/năm

Với tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, dự án Nhà máy sản xuất xe tải KIM LONG MOTOR tại Huế được kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất ô tô, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho loạt dự án điện năng

Thanh Hóa tìm nhà đầu tư cho loạt dự án điện năng

Theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đến năm 2035, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt danh mục 31 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.101 MW.

Quảng Trị đón đề xuất "siêu tổ hợp" công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

UBND TP. Hồ Chí Minh thống nhất để UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trên cơ sở đề xuất của liên danh CC1 - BVEC…

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

