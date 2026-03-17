Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công năm 2026

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ triển khai 36 dự án với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng trong năm 2026...

Phú Thọ đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2026 nhằm phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai hiện còn chậm so với yêu cầu, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tỉnh dự kiến bố trí tổng vốn 4.917,5 tỷ đồng để triển khai 36 dự án đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.479 tỷ đồng cho 2 dự án; ngân sách tỉnh bố trí 1.583,7 tỷ đồng cho 21 dự án; 300 tỷ đồng vốn đối ứng dành cho 2 dự án giao thông trọng điểm; đồng thời sử dụng 1.554,6 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh để thực hiện 16 dự án.

Mặc dù nguồn lực đã được bố trí tương đối lớn, tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án còn chậm. Cụ thể, mới có 6 dự án được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; 4 dự án đã có chủ trương nhưng chưa hoàn tất phê duyệt dự án; 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định; và còn 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ đối với 4 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 5/4/2026. Đồng thời, các đơn vị phải gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết vốn trước ngày 10/4/2026.

Đối với công tác chuẩn bị thi công, các chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/5/2026, bảo đảm đủ điều kiện triển khai thi công trong năm.

Với 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực an ninh – quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng cho ý kiến chấp thuận chủ trương đối với 2 dự án mới, hoàn thành trước ngày 30/3/2026. Công an tỉnh được giao rà soát quy mô đầu tư trụ sở công an cấp xã theo quy định, đồng thời tổ chức hội nghị cho ý kiến về quy mô đầu tư trong cùng thời hạn.

Đối với 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định, các cơ quan liên quan phải khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2026 để xem xét, cho ý kiến về quy mô, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu triển khai, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Các cơ quan chuyên môn được giao khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế – dự toán, đồng thời thực hiện lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đúng quy định, bảo đảm rút ngắn thời gian nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Sau khi ký kết hợp đồng, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để triển khai ngay các thủ tục liên quan, tạo điều kiện chuẩn bị nguồn lực, vật tư, thiết bị phục vụ thi công. Đồng thời, cần chủ động xử lý các khó khăn về nguồn cung vật liệu, bảo đảm thi công liên tục, không để gián đoạn tiến độ.

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với một số dự án cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao rõ nhiệm vụ và tiến độ cho từng cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.