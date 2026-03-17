Ajinomoto Việt Nam: Nỗ lực cải thiện chất lượng sống cho người động kinh

Không chỉ đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe của cộng đồng, Ajinomoto Việt Nam còn hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bị động kinh qua nhiều hoạt động thiết thực...

Động kinh là một rối loạn thần kinh mạn tính đặc trưng bởi các cơn co giật tái diễn. Trong nhiều trường hợp, thuốc chống động kinh có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân – đặc biệt là trẻ em – không đáp ứng tốt với thuốc, được gọi là động kinh kháng thuốc.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy chế độ ăn keto có thể mang lại hiệu quả đáng kể đối với bệnh nhân động kinh kháng thuốc, giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật ở cả bệnh nhân trưởng thành và trẻ em, một số trường hợp hoàn toàn kiểm soát được cơn động kinh.

Với thế mạnh hơn 100 năm trong nghiên cứu và ứng dụng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”) với nhiều thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh từ Tập đoàn Ajinomoto, Công ty Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động đóng góp vào cải thiện chất lượng sống cho người bệnh động kinh kháng thuốc.

GIỚI THIỆU THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC KETO UỐNG LIỀN

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani.

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani, được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (tại Mỹ) thuộc Tập đoàn Ajinomoto.

Đây là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi, có thể sử dụng làm bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình. Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật với:

­- 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị.

­- 20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị.

Bên cạnh hiệu quả điều trị đã được ghi nhận, sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn sinh ceton, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương…

PHÁT TRIỂN BỘ THỰC ĐƠN KETO CHUẨN TỈ LỆ

Với sự am hiểu sâu sắc về văn hóa ẩm thực Việt Nam và các kỹ thuật, bí quyết chế biến món ăn đảm bảo vị ngon qua hơn 3 thập kỷ gắn bó cùng người Việt, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển Bộ Thực đơn keto gồm các món ăn giàu chất béo, đáp ứng đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Bộ Thực đơn keto do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển.

Đây là một tài liệu tham khảo quan trọng cho các bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kinh, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Từ đó có thể hình dung thực tế về chế độ ăn, đồng thời nắm được những bí quyết, công thức, giải pháp chuẩn bị bữa ăn, giúp bệnh nhân theo đuổi phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách dễ dàng, tiện lợi hơn.

TỔ CHỨC LỚP HƯỚNG DẪN NẤU THỰC ĐƠN KETO

Bên cạnh đó, hiện nay Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc.

Tại đây, người tham dự sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ thuật chế biến món ăn quan trọng để dễ dàng chế biến món ăn keto đúng chỉ định mà vẫn ngon miệng. Người tham dự còn được trực tiếp tham gia thực hành cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam nấu thử các món ăn keto với các kỹ thuật vừa học và thử vị các món ăn keto.

Lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc.

Đăng kí tham gia lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí tại:

Fanpage KetoVie - Đồng hành kiểm soát động kinh

Điện thoại: 024 3640 6688.