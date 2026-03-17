Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 nhằm triển khai định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, hai bên đã cùng nhau đánh giá những kết quả đạt được trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm từ Hội nghị lần thứ 8, diễn ra vào tháng 9/2023 đến nay; đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng thăm, làm việc tại Bộ Công an Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong hơn hai năm qua, hai bên đã duy trì tiếp xúc, làm việc cấp lãnh đạo Bộ; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương giáp biên, kết nghĩa; tổ chức hoạt động giao ban, hội đàm thường niên cấp cục giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống ma túy, quản lý xuất nhập cảnh hai nước.

Công tác bảo đảm an ninh, duy trì ổn định chính trị đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hai bên đã phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin để ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các phần tử khủng bố, phản động; bảo đảm an ninh các chuyến thăm cấp cao, các sự kiện chính trị lớn, bảo vệ an toàn các cơ quan, doanh nghiệp và công dân của hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng

Bên cạnh đó, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến hai nước thông qua việc triển khai các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Nổi bật là việc phối hợp điều tra, khám phá ổ nhóm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam), do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam thực hiện, thu giữ 1,4 tấn ketamine, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hai bên cũng đấu tranh, triệt phá các đường dây đối tượng hoạt động mua bán người với mục đích thương mại; các băng, ổ nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ và bàn giao hàng trăm đối tượng cho cơ quan chức năng hai nước. Chú trọng công tác quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, tập trung xác minh, tiếp nhận trở lại công dân và mở cao điểm phòng chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hằng năm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng ký kết các văn kiện hợp tác.

Trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Bộ Công an hai nước đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ Công an với nhiều chuyên đề, lĩnh vực khác nhau. Qua đó góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ Công an hai nước.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng thống nhất tiếp tục quán triệt, triển khai có kết quả rõ rệt, thực chất các cam kết, nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và các văn bản hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật đã ký kết. Duy trì hợp tác giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, triển khai các cao điểm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; phát huy vai trò quan trọng của các cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức hợp tác cấp Cục và công an địa phương hai nước. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Kết thúc hội nghị, hai Bộ trưởng đã ký kết ba văn kiện hợp tác gồm: Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9; Bản ghi nhớ trên lĩnh vực Cảnh vệ và Bản ghi nhớ hợp tác về chống khủng bố giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.