Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF
Đỗ Như
17/03/2026, 15:31
Nhóm đối tượng phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo sàn giao dịch quảng bá đồng tiền FTXF... Khi nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền FTXF, các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền...
Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh
Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.
Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung
(sinh năm 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng
hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc
mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông
qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.
Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng
thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng
thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…
Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng
tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng
rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung
WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn
thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA…
Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học
tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà
đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài.
Khi các nhà
đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn token làm
đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các
nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã huy động hàng
chục tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị
can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục
mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an thành phố thông báo cho
các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ,
trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu
- Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) trước ngày 31/03/2026 để giải quyết theo quy định của
pháp luật.
Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội
nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hoá
nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến
thị trường tài sản mã hoá cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân
chính.
Công an Thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu
kỹ thông tin về các loại tài sản mã hoá tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp,
tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.
