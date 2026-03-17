Hà Nội: Khởi tố 5 bị can lừa đảo thông qua dự án tiền ảo FTXF

Đỗ Như

17/03/2026, 15:31

Nhóm đối tượng phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, tạo sàn giao dịch quảng bá đồng tiền FTXF... Khi nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền FTXF, các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn khiến đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản nhằm chiếm đoạt tiền...

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)… 

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA… 

Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Công an thành phố khám xét địa điểm làm việc của các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài.

Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán số lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã huy động hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy. Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan. 

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an thành phố thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) trước ngày 31/03/2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hoá nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hoá cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính.

Công an Thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hoá tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Truy tố 15 bị can trong vụ huy động vốn bằng tiền điện tử

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh chiếm đoạt tiền góp vốn từ dự án cây sâm Ngọc Linh

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam – Trung Quốc về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15-17/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc...

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 1.089.151 hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,95% tổng số hộ dân. Đây là kết quả rà soát năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ triển khai các chính sách an sinh xã hội từ ngày 1/1/2026.

Bộ Y tế đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng...

Trong năm 2026, người lao động có nhu cầu hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, thì nộp hồ sơ có đề nghị hưởng; các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc; sổ bảo hiểm xã hội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

