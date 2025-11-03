Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Ngô Anh Văn
03/11/2025, 14:44
Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.
Từ khoảng chiều ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.
Trong khoảng ngày 05-06/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Cụ thể mực nước lúc 07h00 ngày 03/11 trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17.23m- trên mức BĐ3: 0.73m; tại Ái Nghĩa ở mức: 9.65m- trên mức BĐ3: 0.65m; Sông Hàn tại phường Cẩm Lệ ở mức: 1.83m- dưới mức BĐ2: 0.17; Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức: 15.86m- trên mức BĐ3: 0.86m; tại Giao Thủy ở mức: 8.58m- dưới mức BĐ3: 0.22m; tại Câu Lâu ở mức: 4.23m- trên mức BĐ3: 0.23m; tại Hội An ở mức: 2.34m- trên mức BĐ3: 0.34m; Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức: 2.37m- trên mức BĐ2: 0.17m.
Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 06-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.
Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Kỳ, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn...
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.
Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn Đà Nẵng hiện có một số đoạn sạt lở gây tắc đường. Hiện lực lượng quản lý đường bộ, nhà thầu quản lý bảo trì đang huy động tối đa máy móc, nhân lực làm việc, tập trung khắc phục các điểm sạt lở và tiêu thoát nước, phấn đấu thông tuyến sớm nhất có thể, đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo...
Dự báo từ sáng ngày 03/11 đến hết ngày 04/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Tp.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp…
Nắm bắt được tâm lý muốn xuất ngoại du học của giới trẻ, các đối tượng đã dựng lên các kịch bản lừa đảo tinh vi từng bước dẫn dụ, đe dọa sau đó tiến hành "bắt cóc online" nạn nhân để chiếm đoạt tài sản...
Ninh Bình sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại cho cán bộ, công chức đi làm xa trên 25km bằng tiền mặt, với mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 31 tỷ đồng...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên ta, mưa lũ từ ngày 25/10 đến sáng ngày 3/11/2025, đã khiến 42 người chết, mất tích. Trong đó: 37 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 03); hiện vẫn còn 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 4).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: