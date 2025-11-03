Đà Nẵng: Cảnh báo lũ lớn "tái diễn" trên nhiều tuyến sông

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cho biết hiện nay, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Dự báo (lúc 9h00) trong 06-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3...

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão KALMAEGI ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Từ khoảng chiều ngày 04/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 05-06/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hiện nay, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh. Cụ thể mực nước lúc 07h00 ngày 03/11 trên các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17.23m- trên mức BĐ3: 0.73m; tại Ái Nghĩa ở mức: 9.65m- trên mức BĐ3: 0.65m; Sông Hàn tại phường Cẩm Lệ ở mức: 1.83m- dưới mức BĐ2: 0.17; Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức: 15.86m- trên mức BĐ3: 0.86m; tại Giao Thủy ở mức: 8.58m- dưới mức BĐ3: 0.22m; tại Câu Lâu ở mức: 4.23m- trên mức BĐ3: 0.23m; tại Hội An ở mức: 2.34m- trên mức BĐ3: 0.34m; Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức: 2.37m- trên mức BĐ2: 0.17m.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 06-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia- Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 1.01-1.02m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0.6-0.7m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Kỳ, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn...

Một tuyến đường ở Đà Nẵng bị sạt lở.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan qua địa bàn Đà Nẵng hiện có một số đoạn sạt lở gây tắc đường. Hiện lực lượng quản lý đường bộ, nhà thầu quản lý bảo trì đang huy động tối đa máy móc, nhân lực làm việc, tập trung khắc phục các điểm sạt lở và tiêu thoát nước, phấn đấu thông tuyến sớm nhất có thể, đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện.