Thứ Sáu, 09/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Kiểm soát ô nhiễm không khí: Triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách và lâu dài

Chu Khôi

09/01/2026, 06:30

Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...

Ô nhiễm không khí đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.
Ô nhiễm không khí đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã cung cấp thông tin chi tiết về thực trạng ô nhiễm không khí hiện nay và các nhóm giải pháp cấp bách, lâu dài đang được triển khai nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong năm 2025, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiếp tục là vấn đề môi trường trọng tâm cần tập trung giải quyết. Trong 9 tháng năm 2025, chất lượng không khí tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Bắc cơ bản được duy trì ở mức trung bình đến tốt. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12, ô nhiễm gia tăng mạnh theo quy luật mùa vụ.

“Đỉnh điểm là ngày 12/12/2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình ngày tại Hà Nội lên tới 264, mức rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  Phùng Đức Tiến thông tin về tình hình ô nhiễm không khí tại buổi họp báo
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường  Phùng Đức Tiến thông tin về tình hình ô nhiễm không khí tại buổi họp báo

Phân tích nguyên nhân, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết về khách quan, hình thái thời tiết vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2025 bất lợi hơn trung bình nhiều năm, với hiện tượng sương mù dày, nghịch nhiệt kéo dài, làm hạn chế khả năng khuếch tán chất ô nhiễm.

"Một điểm đáng lưu ý là quy luật ô nhiễm trong ngày đã có sự thay đổi. Trước đây, ô nhiễm thường tập trung vào ban đêm và sáng sớm - thời điểm hiện tượng nghịch nhiệt diễn ra mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ô nhiễm còn gia tăng rõ rệt trong các khung giờ cao điểm từ 9-11 giờ và 15-17 giờ, gắn với hoạt động giao thông và sản xuất tăng cao", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Về chủ quan, nguồn phát thải từ giao thông tăng mạnh vào dịp cuối năm; nhiều công trình xây dựng, mở rộng đường, lát vỉa hè chưa thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, phun ẩm; tình trạng đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp tự phát; cùng với nguồn thải từ các làng nghề và hoạt động công nghiệp tiếp tục là những tác nhân chính làm gia tăng ô nhiễm.

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 9/2025, Cục Môi trường đã thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo tiến độ kiểm soát ô nhiễm không khí hằng tuần. Theo đó, trước 11 giờ sáng thứ Sáu mỗi tuần, Bộ tổng hợp số liệu từ các địa phương, đánh giá tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã hoàn thành 10 báo cáo tuần.

Song song với đó, mạng lưới quan trắc được tăng cường thông qua việc lắp đặt các thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo sớm trước 2-3 ngày trên các phương tiện truyền thông để người dân chủ động phòng ngừa. Bộ cũng sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để giám sát các hoạt động đốt mở, đốt rơm rạ.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm cuối tháng 11/2025, khi dự báo xuất hiện nghịch nhiệt và nguy cơ ô nhiễm gia tăng, Bộ đã ban hành hỏa tốc hai công văn yêu cầu các địa phương kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như tăng cường rửa đường, kiểm soát 100% công trình xây dựng, nghiêm cấm đốt mở; đồng thời rà soát hoạt động sản xuất, khuyến khích cắt giảm công suất trong những ngày chất lượng không khí ở mức xấu.

Về lâu dài, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần “6 rõ”, cụ thể hóa 9 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trọng tâm trước hết là nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí; triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí; đặc biệt chú trọng xây dựng quy chế phối hợp liên vùng, liên tỉnh, nhất là giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương nhằm giải quyết ô nhiễm liên vùng".
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo lộ trình và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Song song với đó là đầu tư đồng bộ hạ tầng quan trắc theo Quy hoạch quốc gia; đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý chất lượng môi trường; tổ chức kiểm kê khí thải một cách bài bản đối với nguồn điểm, nguồn điện và nguồn di động; xây dựng bộ hệ số phát thải và cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải khí làm nền tảng khoa học cho việc điều hành chính sách.

Ở cấp địa phương và cộng đồng, Bộ tiếp tục hỗ trợ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thí điểm “vùng phát thải thấp” (LEZ), thúc đẩy chuyển đổi phương tiện giao thông xanh như xe buýt điện, xe máy điện; đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và người dân trong cải thiện chất lượng không khí.

Cùng với đó là mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác như UNDP, Ngân hàng Thế giới nhằm tiếp nhận công nghệ kiểm soát ô nhiễm, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo sớm.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: kiểm soát ô nhiễm không khí là bài toán khó, phức tạp, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Điều quan trọng là phải kiên trì, đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. 

Ô nhiễm không khí gia tăng, Việt Nam lên kế hoạch “làm sạch”

13:55, 24/04/2025

Ô nhiễm không khí gia tăng, Việt Nam lên kế hoạch “làm sạch”

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe lớn tới mức nào?

09:00, 02/10/2019

Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe lớn tới mức nào?

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì mục tiêu chấm dứt ô nhiễm nhựa

16:38, 25/06/2025

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì mục tiêu chấm dứt ô nhiễm nhựa

Từ khóa:

chất lượng không khí công trình xây dựng giải pháp kiểm soát ô nhiễm Hà Nội hợp tác quốc tế kế hoạch hành động quốc gia ô nhiễm không khí PM2.5 Thứ trưởng Phùng Đức Tiến vùng phát thải thấp

Đọc thêm

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Giá xăng dầu tiếp tục giảm theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Bộ Công Thương “thúc” tiến độ các dự án điện trong quy hoạch, gắn trách nhiệm chủ đầu tư

Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, đưa nhiều công trình vào vận hành sớm hơn từ 3–6 tháng so với quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời xác lập rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong bảo đảm an ninh cung ứng điện giai đoạn tới…

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ, trở thành thị trường số 1 của tôm Việt Nam

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ, trở thành thị trường số 1 của tôm Việt Nam

Năm 2025, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam đạt kim ngạch kỷ lục 4,65 tỷ USD, tăng 19,9% so với năm 2024. Đáng chú ý, riêng mặt hàng tôm hùm đạt kim ngạch 817 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với năm 2024 và trở thành động lực tăng trưởng nổi bật nhất trong cơ cấu xuất khẩu tôm...

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Sớm hoàn tất đàm phán, lựa chọn công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ mua ròng khớp lệnh gần 1.000 tỷ đồng

Chứng khoán

2

Bộ Tài chính nêu 5 điểm nhấn chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tài chính

3

Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tiêu điểm

4

Vụ đưa 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Đồ hộp Hạ Long: Khởi tố 9 bị can

Dân sinh

5

May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy