Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Sau hơn 28 năm chia tách, ngày 01/07/2025, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chính thức sáp nhập trở lại, với tên gọi Thành phố Đà Nẵng. Thành phố mới có diện tích lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, được cộng hưởng thêm nhiều dư địa để phát triển thành “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Đà Nẵng đang đứng trước một cơ hội phát triển mạnh mẽ khi chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam vào ngày 01/07/2025, tạo ra một thành phố mới với diện tích lớn nhất trong số các thành phố trực thuộc Trung ương. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng trở thành một “siêu đô thị” ven biển, dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
Ngay sau khi sáp nhập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng đã ký quyết định chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tại Quảng Nam về Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp của hai địa phương, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp công nghệ cao.
Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết ban quản lý sẽ được phân cấp, ủy quyền sâu hơn với bộ máy tinh gọn, linh hoạt hơn để phục vụ hiệu quả tốt hơn. Các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đang tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng nền kinh tế xanh, bền vững. Đặc biệt, việc phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, hiện đại sẽ là bước đi chiến lược giúp công nghiệp tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Đà Nẵng.
Đà Nẵng cũng đang thực hiện chủ trương “xanh hóa các khu công nghiệp” với các dự án như chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính quốc tế An Đồn, hướng đến hình thành một đô thị hiện đại. Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh với quy mô hơn 400 ha, vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những khu công nghiệp hiện đại nhất miền Trung, ưu tiên thu hút đầu tư theo hướng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều tiềm năng du lịch với các địa danh nổi tiếng như Hội An, Mỹ Sơn, và các bãi biển đẹp. Ngành du lịch Đà Nẵng đang được định vị là điểm đến mang tầm khu vực châu Á, với mục tiêu đón hơn 17,3 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt. Điều này không chỉ tạo ra doanh thu lớn cho ngành du lịch mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu của thành phố.
Đà Nẵng đang nỗ lực kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, với các vùng kinh tế mở rộng từ các khu công nghiệp lớn và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Thành phố đã ký kết hợp tác đầu tư với nhiều nhà đầu tư chiến lược, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển kinh tế. Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng đang được xúc tiến, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư.
Với những bước đi chiến lược này, Đà Nẵng đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu kinh tế mở hiện đại, góp phần định hình vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Sự kết hợp giữa phát triển công nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững sẽ là chìa khóa giúp Đà Nẵng “cất cánh” trong tương lai gần...
Trong tất cả các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Sầm Sơn và Nghi Sơn luôn được nhắc đến một cách trang trọng như những đầu tàu phát triển du lịch và công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để đánh thức những vùng đất ven biển xứ Thanh trở thành những điểm sáng phát triển, ghi dấu ấn trên bản đồ cả nước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: