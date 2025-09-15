Đà Nẵng đặt mục tiêu có số trạm 5G bằng tối thiểu 50% trạm 4G trong năm 2025

Với quan điểm hạ tầng số được ưu tiên phát triển và bảo vệ như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, ngang tầm với các nước phát triển…, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn 2025 - 2027, Đà Nẵng mở rộng vùng phủ sóng 5G, phấn đấu số trạm 5G phát sóng trong năm 2025 đạt tối thiểu 50% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng; tăng gấp đôi tốc độ tải xuống trung bình của mạng viễn thông di động mặt đất Việt Nam so với năm 2024; tối thiểu 30% người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s.

Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 95%; tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng di động băng rộng đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH) đạt 100%; tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khối phố có wifi phục vụ miễn phí đạt 100%.

Thành phố tạo môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư 3 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) không vượt quá 1,4...

Các mục tiêu trên của Đà Nẵng được xây dựng dựa trên quan điểm: Phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hạ tầng số được ưu tiên phát triển và bảo vệ như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, ngang tầm với các nước phát triển.

Thành phố tạo môi trường phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng số; thu hút tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt, trụ cột trong phát triển hạ tầng số.

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Kế hoạch hành động số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với 5 mục tiêu, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch, hiệu quả; đưa hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của tổ chức, cơ quan đảng, nhà nước lên môi trường số, dựa trên dữ liệu; cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiện ích số thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo đột phá trong cải cách hành chính, quản trị công và phát triển bền vững.

Đồng thời, tái cấu trúc, xây dựng hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Từ đó, nâng cao năng lực nội sinh, sức cạnh tranh của kinh tế thành phố thông qua đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành, lĩnh vực chủ lực; nâng cao tỷ trọng đóng góp của chỉ số TFP trong tăng trưởng GRDP của thành phố Đà Nẵng.