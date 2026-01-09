Thứ Sáu, 09/01/2026

Trang chủ Kinh tế số

Ấn Độ cảnh báo tiền điện tử gây khó khăn trong thu thuế

Bạch Dương

09/01/2026, 08:27

Tình trạng người dân gia tăng sử dụng tiền điện tử trong khi các sàn giao dịch chủ yếu đặt tại nước ngoài cùng nhiều hoạt động trên các nền tảng tài chính phi tập trung đang khiến cơ quan thuế nước này gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy vết thu nhập chịu thuế...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Giới chức Ấn Độ vừa cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử đang khiến việc quản lý và thu thuế trở nên phức tạp, đặc biệt khi các giao dịch được thực hiện thông qua ví cá nhân, sàn giao dịch đặt ở nước ngoài và các nền tảng tài chính phi tập trung xuyên biên giới.

Theo The Times of India, Cục Thuế thu nhập Ấn Độ đã chỉ ra những rủi ro này trong buổi làm việc với Ủy ban Thường trực của Quốc hội về Tài chính nước này. 

Tại cuộc họp, Cục Thuế thu nhập Ấn Độ đã nhấn mạnh tình trạng người dân gia tăng sử dụng tiền điện tử trong khi các sàn giao dịch chủ yếu đặt tại nước ngoài cùng nhiều hoạt động trên các nền tảng tài chính phi tập trung đang khiến cơ quan thuế nước này gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và truy vết thu nhập chịu thuế. 

Không giống hệ thống tài chính truyền thống, tiền điện tử cho phép các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, ẩn danh và không bị giới hạn bởi không gian, qua đó làm suy giảm vai trò của các cơ quan tài chính trung gian.

Các quan chức cũng chỉ ra những vướng mắc về thẩm quyền pháp lý khi hoạt động tiền điện tử diễn ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Khi một giao dịch liên quan đến nhiều quốc gia, việc lần theo dòng tiền và xác định chủ thể chịu thuế vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không thể thực hiện.

Báo cáo của Cục Thuế thu nhập Ấn Độ cho biết dù các cơ quan trong và ngoài nước đã và đang tăng cường chia sẻ thông tin, dù vậy, hạn chế về dữ liệu và cơ chế phối hợp vẫn làm suy giảm đáng kể khả năng đánh giá chính xác cũng như tái dựng đầy đủ chuỗi giao dịch phục vụ công tác thu thuế.

Hiện Ấn Độ đang áp mức thuế 30% đối với toàn bộ lợi nhuận phát sinh từ giao dịch tiền điện tử. Bên cạnh đó, mỗi giao dịch chuyển nhượng tiền điện tử– bất kể có lãi hay không đều bị khấu trừ 1% thuế tại nguồn (TDS) ngay tại thời điểm giao dịch. Chính sách này được xem là rất nghiêm ngặt so với mặt bằng chung toàn cầu.

Dù đã cho phép giao dịch tiền điện tử trong khuôn khổ thuế chặt chẽ và cho phép một số sàn giao dịch lớn hoạt động tại thị trường, chính phủ Ấn Độ vẫn giữ thái độ thận trọng, chưa hoàn toàn cởi mở với lĩnh vực này.

Theo giới doanh nghiệp trong nước, hệ sinh thái tiền điện tử của Ấn Độ đang ở giai đoạn bản lề, khi mức độ tham gia của người dùng tăng lên, và 49 sàn giao dịch tiền điện tử đã được cấp phép hoạt động trong năm tài chính 2024–2025.

tiền điện tử Ấn Độ

