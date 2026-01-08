Dassault Systèmes mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực AI và bản sao số

Việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và bản sao số tại Việt Nam đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực quy mô của tập đoàn nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao…

Ngày 08/01/2026, Bộ Tài chính đã chủ trì buổi Lễ Khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence – COE) của Tập đoàn Dassault Systèmes về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Bản sao số (Digital Twin).

Sự kiện có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; cùng đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Đại sứ quán Pháp và lãnh đạo Tập đoàn Dassault Systèmes.

Việc khai trương các trung tâm công nghệ này là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược nhằm chủ động nắm bắt và vươn lên làm chủ các công nghệ mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, minh chứng cho niềm tin của các đối tác Pháp và Châu Âu đối với môi trường đầu tư và tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao năng lực nội sinh để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước”.

Sự hiện diện của Dassault Systèmes – đơn vị số 1 thế giới về phần mềm kỹ thuật và trải nghiệm bản sao số – tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) không chỉ đơn thuần là hoạt động đầu tư mà còn mở ra không gian hợp tác sâu rộng trong đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Tập đoàn Dassault Systèmes tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động, phấn đấu đạt mục tiêu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại Trung tâm R&D ở Việt Nam vào năm 2030.

Các đại biểu dự sự kiện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn sẽ kết nối các công ty trong mạng lưới để mở rộng đầu tư vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam; tăng cường chuyển giao giáo trình đào tạo và tổ chức các khóa chuyên sâu trong lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn và từng bước đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ đã giao NIC chủ động hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Dassault Systèmes để hình thành hệ sinh thái cho các công nghệ nền tảng. Sự hợp tác này là mô hình tiêu biểu kết hợp giữa tầm nhìn của Nhà nước và năng lực công nghệ thế giới của doanh nghiệp.

Hiện nay, công nghệ Bản sao số (Digital Twin) kết hợp với AI đang định hình lại phương thức sản xuất toàn cầu. Theo ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Dassault Systèmes, các công nghệ này giúp doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng và vận hành các hệ thống phức tạp một cách bền vững. Vì vậy, Trung tâm Xuất sắc (COE) và Trung tâm R&D của tập đoàn đặt tại NIC sẽ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên quốc gia của Việt Nam như hàng không vũ trụ, bán dẫn và vận tải và di chuyển.

Các đại biểu bấm nút khai trương Trung tâm R7D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và bản sao số.

Bên cạnh đó, các trung tâm này sẽ cung cấp các chứng chỉ đào tạo dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE, giúp sinh viên và chuyên gia Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực công nghiệp tốt nhất thế giới. Điều này góp phần giúp Việt Nam rút ngắn chu kỳ nghiên cứu – phát triển, tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để các doanh nghiệp quốc tế yên tâm nghiên cứu phát triển các công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định Chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, từ hoàn thiện thể chế đến phát triển hạ tầng công nghệ hiện đại. Việt Nam đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư nước ngoài theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao và có khả năng lan tỏa tri thức