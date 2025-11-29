Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế và Top 50 Thành phố thông minh thế giới

Sáng ngày 28/11, Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng về thực hiện NQ số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tiến độ triển khai nghị quyết, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo, đã chủ trì phiên họp với sự tham dự của Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố cùng các thành viên Ban chỉ đạo thành phố Đà Nẵng về thực hiện NQ số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị phải triển khai nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, từ tháng 9/2025 đến nay, thành phố Đà Nẵng đạt một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Quyết định 204-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng phê duyệt "Ðề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng".

Về cơ chế, chính sách, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 2 nghị quyết; tham mưu Quốc hội ban hành 1 nghị quyết về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua 2 nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2025.

Về hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong tháng 10/2025, Tập đoàn Viettel khởi công Trạm cập bờ cáp quang biển ALC - trạm cập bờ thứ 2 của Đà Nẵng. Thành phố tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp điện lực, viễn thông để giải quyết tình trạng vùng lõm sóng và khu vực thiếu điện.

Cùng với đó, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết về đầu tư Dự án hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với tổng vốn 200 tỷ đồng. UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng số từ nguồn vốn Trung ương (tổng vốn 660 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030; triển khai hiệu quả các chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội.

Về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 5 quy chế, quy định; đưa vào sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, phần mềm giám sát thường xuyên; triển khai Phần mềm phòng họp không giấy và phần mềm theo dõi tiến độ công việc.

Ở khối chính quyền, UBND thành phố ban hành kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kế hoạch hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai chiến dịch 90 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai; ban hành danh mục 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới...

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, kết quả bước đầu cho thấy nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của thành phố nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Ông Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành; đánh giá cao sự chủ động giám sát, theo dõi, tham mưu kịp thời của Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo số 57-NQ/TW đã đảm nhiệm tốt vai trò tham mưu, điều phối, tổng hợp.

Các cơ quan, đơn vị nâng cao quyết tâm chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Trong đó, giám đốc các sở, ban, ngành, bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường cam kết và khẩn trương hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao; cam kết bằng kết quả, không bằng hình thức.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng được Trung ương kỳ vọng và đặt mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, top 50 đô thị thông minh toàn cầu vào năm 2030.

Do đó, ông Quang đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá để đưa Đà Nẵng vào Top 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trong năm 2026.