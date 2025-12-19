Quy định mới về hoạt động kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Thông tư 119/2025/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà quy định và các tổ chức, cá nhân liên quan đều thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản này.

Phạm vi của Thông tư bao quát toàn bộ vòng đời pháp lý của việc kinh doanh, từ khâu đăng ký lần đầu, thay đổi nội dung, tạm ngừng, cho đến khi chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

ĐỘT PHÁ TRONG SỐ HÓA VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU

Điểm nhấn nổi bật của Thông tư này là việc tích hợp hoạt động đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này được xác định là một thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó thông tin lưu trữ có giá trị pháp lý là thông tin gốc. Đáng chú ý, Thông tư cho phép việc khai thác thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi thường trú...) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý, giúp giản lược đáng kể các thủ tục giấy tờ nếu cá nhân đã có số định danh.

Quy trình đăng ký qua mạng thông tin điện tử cũng được quy định rõ ràng: người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, kê khai và ký số hoặc xác thực hồ sơ qua ứng dụng định danh quốc gia. Hồ sơ điện tử được khẳng định có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ bản giấy.

Thông tư 119 thiết lập các mốc thời gian xử lý hồ sơ nhằm hỗ trợ tối đa cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các thủ tục như tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, thời gian giải quyết thậm chí chỉ còn 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thông tư 119 cũng quy định rõ việc ghi ngành, nghề kinh doanh phải thực hiện theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ngành cấp bốn). Đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ có nghĩa vụ đáp ứng và duy trì đủ điều kiện trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt, Thông tư quy định rằng ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải thuộc phạm vi ngành nghề của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

Thông tư 119 cũng quy định cụ thể 4 trạng thái pháp lý của tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm: “đang kinh doanh”, “tạm ngừng kinh doanh”, “bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế” và “đã chấm dứt kinh doanh”. Trong đó, tình trạng “bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế” là một biện pháp mạnh tay nhằm phối hợp với cơ quan thuế để thi hành các quyết định hành chính về quản lý thuế.

Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ bị phát hiện là không trung thực hoặc giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo Giấy chứng nhận đã cấp không có hiệu lực và thực hiện thu hồi. Thông tin vi phạm này sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để các đối tác và xã hội cùng giám sát.

Mọi thông tin về tên tổ chức, địa chỉ, vốn, ngành nghề và người đứng đầu sẽ được công bố miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia. Về điều khoản chuyển tiếp, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp đăng ký kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn được tiếp tục hoạt động theo giấy chứng nhận đã cấp, trừ khi có thay đổi nội dung đăng ký sau này.