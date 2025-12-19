Thứ Sáu, 19/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quy định mới về hoạt động kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Ngân Hà

19/12/2025, 08:56

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tư 119/2025/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà quy định và các tổ chức, cá nhân liên quan đều thuộc đối tượng điều chỉnh của văn bản này.

 Phạm vi của Thông tư bao quát toàn bộ vòng đời pháp lý của việc kinh doanh, từ khâu đăng ký lần đầu, thay đổi nội dung, tạm ngừng, cho đến khi chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

ĐỘT PHÁ TRONG SỐ HÓA VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU

Điểm nhấn nổi bật của Thông tư này là việc tích hợp hoạt động đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu này được xác định là một thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó thông tin lưu trữ có giá trị pháp lý là thông tin gốc. Đáng chú ý, Thông tư cho phép việc khai thác thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nơi thường trú...) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý, giúp giản lược đáng kể các thủ tục giấy tờ nếu cá nhân đã có số định danh.

Quy trình đăng ký qua mạng thông tin điện tử cũng được quy định rõ ràng: người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, kê khai và ký số hoặc xác thực hồ sơ qua ứng dụng định danh quốc gia. Hồ sơ điện tử được khẳng định có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ bản giấy.

Thông tư 119 thiết lập các mốc thời gian xử lý hồ sơ nhằm hỗ trợ tối đa cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với các thủ tục như tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, thời gian giải quyết thậm chí chỉ còn 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chức năng phải thông báo bằng văn bản nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Thông tư 119 cũng quy định rõ việc ghi ngành, nghề kinh doanh phải thực hiện theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ngành cấp bốn). Đối với những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức khoa học và công nghệ có nghĩa vụ đáp ứng và duy trì đủ điều kiện trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt, Thông tư quy định rằng ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải thuộc phạm vi ngành nghề của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

Thông tư 119 cũng quy định cụ thể 4 trạng thái pháp lý của tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở dữ liệu, bao gồm: “đang kinh doanh”, “tạm ngừng kinh doanh”, “bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế” và “đã chấm dứt kinh doanh”. Trong đó, tình trạng “bị thu hồi do cưỡng chế về quản lý thuế” là một biện pháp mạnh tay nhằm phối hợp với cơ quan thuế để thi hành các quyết định hành chính về quản lý thuế.

Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ bị phát hiện là không trung thực hoặc giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo Giấy chứng nhận đã cấp không có hiệu lực và thực hiện thu hồi. Thông tin vi phạm này sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để các đối tác và xã hội cùng giám sát.

Mọi thông tin về tên tổ chức, địa chỉ, vốn, ngành nghề và người đứng đầu sẽ được công bố miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia. Về điều khoản chuyển tiếp, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp đăng ký kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn được tiếp tục hoạt động theo giấy chứng nhận đã cấp, trừ khi có thay đổi nội dung đăng ký sau này.

Hộ kinh doanh chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

15:12, 03/07/2023

Hộ kinh doanh chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Từ khóa:

Cơ sở dữ liệu quốc gia đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học quản lý ngành nghề kinh doanh Thông tư 119/2025/TT-BTC

Đọc thêm

Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước

Đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm trên cả nước

9 giờ sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước…

Nghệ An dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao nhất năm 2026

Nghệ An dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng cao nhất năm 2026

Từ yêu cầu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, Nghệ An xác định trọng tâm điều hành là tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công, tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành

Chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Cảng cạn Tân Cảng - Mộc Bài chính thức vận hành, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia

Ngày 18/12, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ công bố chính thức đưa Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (TCMB) vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng logistics và thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đầu tư

2

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Dân sinh

3

Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Tiêu điểm

4

Hà Nội có thêm trải nghiệm mới với tour “Ký ức Cột cờ”

Du lịch

5

Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy