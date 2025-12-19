AI sẽ thành "điểm nóng" tại Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Hạ Chi
19/12/2025, 08:56
Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm nay tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về việc triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025, từ đó xác định điểm nghẽn, điểm sáng, dư địa tăng trưởng, và không gian chính sách mới, các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn sau...
Ngày 20/12, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm – Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.
Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia và các tổ chức quốc tế.
Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia để phát triển kinh tế, xã hội.
Sau 2 kỳ tổ chức thành công, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đã bước sang năm thứ 3. Năm 2023, Diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Mang nền tảng số đến hộ gia đình”, tập trung đưa công nghệ số vào dòng chảy của đời sống thường ngày, tạo lực đẩy ban đầu cho tiến trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện.
Năm thứ 2, Diễn đàn chọn chủ đề “Sáng tạo ứng dụng công nghệ số vào các ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế số và nâng cao năng suất lao động”, tương ứng với giai đoạn tăng tốc triển khai, trọng tâm là đưa các sáng tạo công nghệ số vào dòng chảy kinh tế, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động các ngành, lĩnh vực.
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021–2025, cũng là năm toàn bộ nỗ lực chuyển đổi số quốc gia trong 5 năm đầu tiên bước vào giai đoạn đánh giá, rút kinh nghiệm và định hình các định hướng chiến lược cho chu kỳ phát triển tiếp theo.
Trên cơ sở đó, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 được tổ chức với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm – Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026– 2030”.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo không gian để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương trao đổi, thảo luận sâu về các giải pháp thúc đẩy kinh tế số và xã hội số toàn diện, bao trùm và bền vững trong giai đoạn tăng tốc tiếp theo.
Diễn đàn năm nay tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về việc triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025, từ đó xác định điểm nghẽn, điểm sáng, dư địa tăng trưởng, và không gian chính sách mới, các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn sau.
Thảo luận tại Diễn đàn tập trung vào nội dung chính về: (i) Đánh giá tổng quan về tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; (ii) Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số ở các bộ, ngành, địa phương; (iii) Thảo luận chuyên sâu về ứng dụng AI trong phát triển kinh tế số và xã hội số.
Một trong những điểm nhấn tại Diễn đàn năm nay sẽ là lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế”– một sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà, nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành và lĩnh vực trọng điểm của đất nước.
Năm 2025, Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 được chủ trì bởi Thủ tướng Chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học; cùng sự hiện diện của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế.
09:29, 16/12/2025
Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI) đã phải thay đổi tăng trưởng dự báo thị trường công cụ sản xuất bán dẫn kể từ giữa năm 2025...
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc trong tiến trình phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), khi Tập đoàn hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025 và đặc biệt là việc thành lập Công ty VNPT AI và công bố Nền tảng Văn hóa VNPT trong giai đoạn mới.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, tạo ra một khung khổ pháp lý minh bạch và đồng bộ cho các đơn vị khoa học và công nghệ có hoạt động sản xuất, kinh doanh…
Để tạo ra đồng stablecoin nội địa neo với đồng pháp định của quốc gia về mặt công nghệ không khó. Các cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp đều có thể tự phát hành một stablecoin nội địa chỉ trong một thời gian ngắn vì công nghệ đã rất sẵn sàng…
Các giải pháp đại trà, phổ quát thường do các tập đoàn lớn toàn cầu nắm giữ, nhưng lại không phù hợp với những nhu cầu chuyên dụng, đặc thù của Việt Nam. Đây chính là cửa phát triển của doanh nghiệp Việt. Người Việt Nam vốn nhanh nhạy, linh hoạt, phù hợp với tư duy thiết kế và cải tiến liên tục, rất thích hợp để đi theo con đường chuyên biệt hóa và khác biệt hóa...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: