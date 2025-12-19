VNPT hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tạo đà bứt phá với nhiều dấu ấn nổi bật

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc trong tiến trình phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), khi Tập đoàn hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025 và đặc biệt là việc thành lập Công ty VNPT AI và công bố Nền tảng Văn hóa VNPT trong giai đoạn mới.

THÀNH LẬP CÔNG TY VNPT AI, BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN AI CÓ CHỦ QUYỀN CỦA VNPT

Việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện, tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025.

Phát biểu tại buổi công bố thành lập Công ty VNPT AI, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, sau 7 năm bền bỉ sáng tạo, AI của VNPT đã đạt được những kết quả. Đây là nền tảng AI đầu tiên của Việt Nam phục vụ hàng tỷ lượt xử lý là các sản phẩm AI phục vụ hàng chục triệu người dân, doanh nghiệp, ngân hàng và các cấp chính quyền, như nền tảng iKYC, hệ thống trợ lý ảo, chatbot hỗ trợ nhiều thủ tục hành chính. VNPT cũng từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ tại các diễn đàn, giải thưởng quốc tế, đồng thời đưa ra thị trường những giải pháp có tầm vóc quốc tế.

Trong bối cảnh AI toàn cầu đang tăng tốc từng ngày, với tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của Nghị quyết 57, với việc xác định AI là công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định 1131 của Chính phủ và Chiến lược quốc gia về AI theo Quyết định 127, Tập đoàn VNPT nhận thấy rằng, Trung tâm Sáng tạo – cái nôi khai sinh AI của VNPT cần khoác lên mình một “tấm áo mới”, một sứ mệnh mới, tương xứng với kỳ vọng, nhiệm vụ và tầm vóc trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Ngày 8/12/2025, Tập đoàn VNPT đã chính thức ban hành Chiến lược AI trong tình hình mới. Và việc thành lập Công ty VNPT AI là một bước đi chiến lược, cụ thể và quyết liệt để triển khai chiến lược ấy, đưa AI trở thành năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới của Tập đoàn. VNPT AI sẽ trở thành xung lực mới, mũi nhọn chiến lược của Tập đoàn VNPT, đồng thời là biểu tượng của trí tuệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu trong kỷ nguyên AI”, Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước. Việc ra mắt Công ty VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn mà còn khẳng định vai trò tiên phong của VNPT trong hệ sinh thái AI Việt Nam.

VNPT HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẠO ĐÀ BỨT PHÁ VỚI NHIỀU DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG NĂM 2025

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2025 và kế hoạch giai đoạn 2021–2025

Kết thúc năm 2025, VNPT tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và hiệu quả với nhiều chỉ số đáng ghi nhận. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 61.246 tỷ đồng, trong đó doanh thu Công ty Mẹ đạt 48.088 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.598 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ đạt 5.366 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch được giao. Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 6.078 tỷ đồng, trong đó, Công ty Mẹ dự kiến đạt 4.887 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch được giao.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục được bảo đảm bền vững với tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn đạt 9,1%, của Công ty mẹ đạt 7,5%. Sản lượng data đạt 2,8 tỷ Gb, đạt 101% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Đảm bảo 100% việc làm và thu nhập ổn định ở mức khá cho người lao động trong mặt bằng chung của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Khép lại giai đoạn 2021–2025, dự kiến tổng doanh thu thực hiện đạt 287.885 tỷ đồng, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch giai đoạn được giao; lợi nhuận trước thuế đạt 31.477 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch giai đoạn được giao; nộp ngân sách nhà nước đạt 27.218 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% so với kế hoạch giai đoạn được giao.

Riêng công ty mẹ, tổng doanh thu thực hiện ước đạt 211.895 tỷ đồng, hoàn thành 102,3% mục tiêu kế hoạch giai đoạn được giao; lợi nhuận trước thuế đạt 23.548 tỷ đồng, hoàn thành 106,3% so với kế hoạch giai đoạn được giao; nộp ngân sách nhà nước đạt 19.598 tỷ đồng, hoàn thành 105,9% so với kế hoạch giai đoạn được giao.

Những dấu ấn nổi bật của VNPT trong năm 2025

Năm 2025, VNPT đẩy mạnh đổi mới toàn diện nhằm thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Từ ngày 1/10/2025, mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh mới chính thức được đưa vào vận hành, hướng tới quản trị hiện đại, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm với hiệu quả và lấy dữ liệu làm trung tâm. Đây là bước ngoặt quan trọng, tạo động lực đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu suất vận hành trong toàn Tập đoàn.

Song song đó, VNPT triển khai thành công nền tảng số hóa phục vụ quản trị và điều hành dựa trên dữ liệu. Toàn bộ các hoạt động từ hạ tầng, đầu tư, tài chính, kinh doanh đến chăm sóc khách hàng được số hóa toàn trình, với hơn 2.000 KPI và hàng chục quy trình được chuẩn hóa, tích hợp trên các nền tảng dùng chung. Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 được ban hành, xác định dữ liệu là tài sản chiến lược, góp phần tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất, đặc biệt trong các dịch vụ băng rộng – CNTT tiếp tục tăng trưởng hai con số.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tập đoàn đã huy động trên 6 nghìn cán bộ tham gia chiến dịch bao gồm nâng cấp, triển khai hệ thống, hỗ trợ tại các phường xã, duy trì ứng trực an toàn thông tin 24/7, trực tiếp hỗ trợ vận hành hệ thống. Hàng loạt nền tảng số trọng yếu tại địa phương được nâng cấp, đồng bộ, bảo đảm hoạt động hành chính không gián đoạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

VNPT cũng là đơn vị chủ lực triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tập đoàn được giao đồng hành cùng nhiều bộ, ngành trong xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới vận hành đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, VNPT đẩy mạnh phát triển các công nghệ chiến lược như AI, Cloud, an toàn thông tin, Digital Twin, Edge Computing, chip bán dẫn và 5G/6G.

Trên bình diện quốc tế, năm 2025 đánh dấu bước tiến mới với việc VNPT chính thức triển khai chiến lược “Go Global”, đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việc hợp tác với Qualcomm thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm mở ra không gian phát triển mới trong các lĩnh vực công nghệ lõi.

Đặc biệt, VNPT đã khẳng định năng lực làm chủ hạ tầng kết nối khi đưa vào vận hành tuyến cáp đất quốc tế VSTN dài gần 4.000 km, do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ 100%. Cùng với đó là thử nghiệm thành công các công nghệ 5G mới và triển khai Internet trên máy bay, góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại mang tầm quốc tế.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lao động được Đảng và Nhà nước trao tặng vào tháng 9/2025, khẳng định vai trò và vị thế của VNPT – tập đoàn công nghệ số trụ cột, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên số.

Lấy văn hóa làm nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT công bố Nền tảng Văn hóa VNPT trong giai đoạn mới, gắn với Chiến lược VNPT 4.0 và lộ trình chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số.

Nền tảng văn hóa mới được xây dựng theo kiến trúc “hệ điều hành văn hóa” thống nhất, bao gồm triết lý hoạt động, sứ mệnh, tầm nhìn, hệ giá trị cốt lõi VNPT HEART, hệ tư duy và nguyên tắc hành động, cùng các chuẩn mực hành vi, quy tắc ứng xử. Các nội dung này vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Việc công bố Nền tảng Văn hóa VNPT thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo Tập đoàn trong việc lấy con người và văn hóa làm trung tâm cho đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành trụ cột đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái số quốc gia