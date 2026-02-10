Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch chất lượng cao hàng đầu

Du lịch Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc tế, không chỉ thu hút đa dạng thị trường du khách mà còn hấp dẫn các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao. Với tầm nhìn chiến lược phát triển bền vững, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch chất lượng cao hàng đầu, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn…

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành du lịch, dịch vụ. Năm 2025, thành phố đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay cả thời kỳ “thấp điểm”, đặc biệt là trong thời gian khá dài bị ảnh hưởng của mùa mưa bão bất thường liên tục xảy ra (từ tháng 9 – 12) nhưng du lịch Đà Nẵng vẫn tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định là trụ cột chính trong cơ cấu kinh tế của thành phố.

HỆ SINH THÁI DU LỊCH ĐA DẠNG

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành du lịch, việc hợp nhất với Quảng Nam đã tạo ra một hệ sinh thái du lịch mới mẻ cho thành phố Đà Nẵng, mang lại cơ hội phát triển to lớn với ba di sản thế giới và thế mạnh về du lịch biển đảo, văn hóa tâm linh, về nguồn và nghỉ dưỡng núi rừng nguyên sinh.

Thời gian qua, Đà Nẵng đang đẩy mạnh khai thác thị trường khách quốc tế, không chỉ từ các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và Trung Quốc mà còn mở rộng sang khu vực Đông Nam Á. Hãng hàng không Vietjet Air đã mở đường bay Đà Nẵng - Kuala Lumpur, đồng thời thành phố cũng đón các đoàn KOL, KOC và famtrip từ thị trường này để trải nghiệm và mở rộng hợp tác. Ngoài ra, Đà Nẵng còn tham gia hội chợ ITB Asia 2025 tại Singapore để quảng bá hình ảnh "Đà Nẵng mới - trải nghiệm mới" với các sản phẩm du lịch đặc sắc…

Đà Nẵng khát vọng trở thành đô thị động lực, hạt nhân phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Ảnh minh hoạ.

Sự phát triển của hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách mà còn mở ra nhiều dư địa phát triển các dịch vụ du lịch cao cấp. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách nghỉ đông và khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài hạn từ các thị trường như Nhật Bản, Úc và Bắc Âu. Một trong những đề xuất của ngành du lịch thành phố là nghiên cứu cơ chế đặc biệt về thị thực để thu hút đông đảo các dòng khách này. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng là nơi có địa hình, thời tiết lý tưởng để phát triển mô hình "Dưỡng già mùa đông" cho khách Nhật Bản, Hàn Quốc, cung cấp các dịch vụ lưu trú, dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn.

Lợi thế so sánh của Đà Nẵng hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng phòng và cơ sở lưu trú cao cấp với nhiều loại hình được phân bố trải dọc theo bờ biển dài hơn 120km. Vì vậy, dòng khách cao cấp, chi tiêu cao đến với thành phố biển này ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Năng, sau hợp nhất, thành phố có hơn 2.250 cơ sở lưu trú; trong đó có 163 cơ sở lưu trú cao cấp 4-5 sao với hơn 30.400 phòng, dẫn đầu cả nước về số lượng phòng và cơ sở lưu trú cao cấp. Đặc biệt, hiện hầu hết thương hiệu khách sạn nổi tiếng trên thế giới đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị lữ hành cho rằng việc thành phố sở hữu hệ thống lưu trú cao cấp không chỉ giúp du lịch Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ sở quan trọng để thu hút các loại hình như du lịch MICE, du lịch cưới, du lịch golf… Qua đó, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển toàn diện, cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia và là điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Năm 2026, lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu.

Khai thác lợi thế này, Đà Nẵng đã và đang thu hút ngày càng đa dạng loại hình du lịch MICE để phát triển trở thành một trụ cột quan trọng của du lịch thành phố. Năm 2025 đánh dấu một khởi đầu sôi động cho thị trường du lịch MICE tại Đà Nẵng, khi thành phố liên tục đón tiếp các đoàn khách lớn từ khắp nơi trên thế giới. Thành phố đã thành lập Tổ công tác MICE (Da Nang MICE Taskforce) để hỗ trợ chuyên sâu, giải quyết kịp thời các vướng mắc của các đoàn khách từ khâu tiền trạm đến khi kết thúc sự kiện, bởi khách du lịch MICE không chỉ đòi hỏi phòng họp hiện đại mà còn yêu cầu rất cao về sự kết nối văn hóa bản địa và tính cá nhân hóa trong từng hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu này, các chuyên gia du lịch nhận định rằng việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ thông qua bộ "Tiêu chuẩn MICE" là bước đi sống còn để Đà Nẵng cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực như Bali hay Phuket…

Nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa trải nghiệm cho khách MICE nội địa, giúp giảm áp lực chi phí hàng không và các dịch vụ khác ngoài tour, ngành du lịch Đà Nẵng đang đẩy mạnh liên kết đa phương thức vận tải, đặc biệt là hợp tác với ngành đường sắt để xây dựng các dịch vụ trọn gói: "tàu hỏa - hội nghị - nghỉ dưỡng"- hướng đi mới của du lịch thành phố.

Trải nghiệm trekking trên đỉnh K'lang (xã Hùng Sơn). Ảnh: K'lang Adventure

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết hiện du lịch không chỉ là cực tăng trưởng mới kinh tế thành phố, mà còn là một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp Đà Nẵng nổi bật trên bản đồ du lịch khu vực. Trong năm 2025, thành phố đón ước đạt hơn 17,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 18,3% so với năm trước; trong đó đáng chú ý là khách quốc tế ước đạt 7,7 triệu lượt, tăng 25,8% so với năm 2024; khách nội địa gần 10 triệu lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21%. Công suất phòng trung bình đạt 55 - 60%, riêng với khối khách sạn 4 - 5 sao đạt 65 - 70%, nhiều khách sạn tại các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An vượt 80%...

Từ những con số tốc độ tăng trưởng cao về sản lượng khách quốc tế và tỷ lệ công suất khai thác buồng phòng chất lượng cao trong năm vừa qua, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch, dịch vụ Đà Nẵng đã mang tầm quốc tế, tạo sức bật mới cho hệ sinh thái du lịch thành phố trong thời gian tới.

ĐIỂM NHẤN TẠO CÚ HÍCH VƯƠN MÌNH

Với tầm nhìn chủ động mang tính chiến lược và hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện, thành phố bên sông Hàn đang nỗ lực khẳng định vị thế của trung tâm du lịch sự kiện gắn với các khu thương mại dịch vụ chất lượng cao.

Một trong những dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo đòn bẩy kinh tế và là một biểu tượng du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng, đó là siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ Da Nang Downtown mới được khởi công vào tháng 8/2025 có tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Với quy mô và tầm vóc kiến trúc độc đáo chưa từng có, Da Nang Downtown có điểm nhấn là tòa tháp cao 69 tầng tọa lạc tại một vị trí vàng giữa trung tâm thành phố, ngay bên bờ sông Hàn thơ mộng. Đây không chỉ là nơi phục vụ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và tổ hợp thương mại, văn hóa đẳng cấp mà còn kiến tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu mới, góp phần định vị lại tầm vóc của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và thương mại quốc tế.

Phối cảnh dự án.

Nhìn nhận về tương lai của dự án mang thương hiệu mới này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho rằng với tất cả những hợp phần đã được hoạch định, Da Nang Downtown không chỉ là tổ hợp giải trí quy mô lớn bậc nhất cả nước mà còn đại diện cho khao khát vươn mình của Đà Nẵng, khẳng định vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam với một biểu tượng du lịch mới xứng tầm. Giá trị cốt lõi của công trình này là tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng và mua sắm “all-in-one” có đẳng cấp quốc tế hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để bài toán kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, góp phần đưa du lịch đêm Đà Nẵng bứt phá, từ vai trò bổ trợ trở thành “trụ cột chính” phát triển kinh tế thành phố, đồng thời tạo sức cạnh tranh xứng tầm với những điểm đến khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng tiền lớn từ nguồn FDI và các doanh nghiệp “đầu đàn” trong nước, khi hạ tầng, du lịch và bất động sản cao cấp đang phát triển mạnh mẽ là những đòn bẩy tạo nên sức bật mới. Thành phố biển này dần định hình danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút giới tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững dài hạn.

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã vươn mình thành một đô thị năng động, hội nhập sâu với khu vực và thế giới. Thành phố đang bước sang một chương mới với Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế vừa được thành lập, sẽ khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới và là điểm đến “đáng đầu tư” mang tầm khu vực.

HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, TRẢI THẢM ĐÓN KỲ LÂN

Hạ tầng chiến lược đang tạo cú hích mới cho Đà Nẵng, củng cố năng lực kết nối và vận hành đô thị thông minh. Các dự án hạ tầng hiện đại được đầu tư mới tại Đà Nẵng phải kể đến là Cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu hương mại ự do 1.881 ha và Khu Công nghệ cao 3.656 ha đang hình thành hệ sinh thái logistics - sản xuất - xuất khẩu hiện đại, thu hút mạnh vốn đầu tư từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore. Cùng với đó, là Khu kinh tế mở Chu Lai hiện hữu, tại đây trong tháng 8/2025, Chu Lai Trưởng Hải đã đầu tư mở rộng Khu công nghiệp cơ khí trên diện tích 115ha với tổng số vốn gần 8.000 tỷ động. Thành phố Đà Nẵng cũng chi hơn 130 triệu USD để nâng cấp sân bay, đường vành đai và hệ thống giao thông thông minh.

Dự án tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hoàn thành sẽ mở ra không gian cho công nghiệp, logistics và dịch vụ trên toàn địa bàn thành phố. Ảnh: HOÀI PHONG

Về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của Đà Nẵng ngày càng thêm vượt trội, với hàng loạt cơ chế mang tính đột phá được thể hiện tại Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Cụ thể như: Chính sách về miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; Chính sách về thử nghiệm có kiểm soát; Chính sách về đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng thông tin phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chính sách tiếp cận đất đai đối với các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ số tập trung theo chủ trương Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị…Nghị quyết 259 sửa đổi Nghị quyết 136 đã bổ sung thêm nhiều cơ chế được đánh giá là vượt trội, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thành phố, tập trung vào các trụ cột then chốt như phát triển Khu thương mại tự do, thu hút nhà đầu tư chiến lược, khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai đường sắt đô thị, hình thành đô thị lấn biển…

Dự án cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dung chung đã được hoàn thành.

Theo bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết 136/2024/QH15 có những cơ chế, chính sách “thoáng hơn, rộng mở hơn”, đặc biệt là các quy định liên quan đến Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Cụ thể, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 13 về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho phép áp dụng hàng loạt cơ chế mang tính đột phá, như: Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các ngành ưu tiên; nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài được sở hữu đến 49% vốn điều lệ trong các lĩnh vực như kinh doanh cảng hàng không, dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không, dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, dịch vụ khai thác khu bay, cung cấp suất ăn trên máy bay; được sở hữu đến 51% đối với dự án đầu tư trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa quốc tế tại cảng hàng không…

Cùng với đó là các ưu đãi về miễn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn; cơ chế thuận lợi cho hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, trung chuyển hàng hóa đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đây đều là những nội dung mới, tác động trực tiếp đến chi phí, thời gian và mức độ thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, giúp chu trình sản xuất - tiêu dùng - xuất khẩu và trung chuyển hàng hóa không chỉ được kết nối trong nội địa khu vực miền Trung mà còn cả với Hành lang kinh tế Đông Tây sẽ kéo theo các trung tâm du lịch, dịch vụ phát triển. Hiện Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu khách sạn quốc tế và nhà đầu tư phát triển bất động sản hàng đầu. Sự hội tụ này sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường bất động sản, du lịch cao cấp.

Với tất cả những tiềm năng và cơ hội đang mở ra, Đà Nẵng không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là một trong những điểm đến đáng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Thành phố này đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập và dần trở thành danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững. Những dự án biểu tượng sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên, nơi các nhà đầu tư “Đại bàng” với tầm nhìn dài hạn và nắm bắt cơ hội phát triển vượt trội của thành phố biển năng động này để hiện thực hóa giấc mơ “đẻ trứng vàng” tại vùng đất đáng sống nhất Việt Nam.