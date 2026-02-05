Thứ Sáu, 06/02/2026

Du lịch

Đà Nẵng đón đầu xu hướng du lịch công tác kết hợp nghỉ dưỡng

Tường Bách

05/02/2026, 08:26

Với chuỗi sự kiện lễ hội quy mô chào đón năm mới, du lịch Đà Nẵng đã có bước khởi đầu đầy ấn tượng khi thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách với doanh thu hơn 4.600 tỷ đồng ngay trong tháng 1/2026…

Trong bức tranh chung của du lịch MICE Việt Nam, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tại khu vực miền Trung.

Ngay đầu năm mới, du lịch MICE Việt Nam đã đón “lộc xuân” đầy tự hào khi liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng MICE ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt, việc Việt Nam liên tục đạt các giải thưởng danh giá phản ánh quá trình chuẩn hóa hạ tầng, nâng cấp dịch vụ và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế một cách bài bản.

Trong bức tranh chung của du lịch MICE Việt Nam, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tại khu vực miền Trung nhờ lợi thế song hành giữa cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng đồng bộ và năng lực tổ chức sự kiện đẳng cấp. Thành phố biển này đã và đang xây dựng thành công một hệ sinh thái MICE hoàn chỉnh, từ cơ sở lưu trú cao cấp, trung tâm hội nghị hiện đại đến chuỗi dịch vụ phụ trợ chuyên nghiệp.

Nhờ đó, Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng đã vinh dự được trao Giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026 ở hạng mục Địa điểm Tổ chức sự kiện. Đây cũng là đại diện duy nhất của Đà Nẵng đạt chuẩn MICE khu vực ASEAN, minh chứng rõ nét cho năng lực nội tại và tầm vóc quốc tế của ngành du lịch địa phương.

Đại diện Ariyana Đà Nẵng cùng các doanh nghiệp Việt Nam nhận giải thưởng tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á.

Trong khi đó, theo Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, ngày càng nhiều du khách tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương kết hợp các chuyến công tác với hoạt động giải trí, với tỷ lệ 76% người được hỏi cho biết có kế hoạch này.

Một số thị trường đang chứng kiến mức độ quan tâm về loại hình du lịch kết hợp công tác (Bleisure travel) vượt quá 90%, đưa ra tín hiệu cho một xu hướng và chuyển đổi cách tiếp cận về thị trường du lịch công vụ, công tác.

"Tại châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi nhận thấy xu hướng nhiều người kéo dài chuyến công tác của họ bằng những ngày nghỉ cá nhân để tận hưởng trải nghiệm địa phương và tận dụng tối đa thời gian. Do đó, nền tảng du lịch cần giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho cả phần công tác và nghỉ dưỡng trong cùng chuyến đi", Omri Morgenshtern - chuyên gia từ Agoda đánh giá.

Báo cáo cho thấy, các chuyến đi công tác sẽ tiếp tục phổ biến trong năm 2026 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dẫn đầu là Indonesia với 27%, tiếp theo là Philippines với 20% và Việt Nam với 19%. Trong số này, nhu cầu kéo dài thời gian lưu trú để đưa vào các hoạt động giải trí là rất lớn, cho thấy tiềm năng của ngành dịch vụ sau khi các cuộc họp kết thúc.

Ngay cả các thị trường như Nhật Bản và Indonesia - nơi văn hóa làm việc có phần truyền thống hơn, phần đông người đi công tác cũng đón nhận xu hướng này. Tại Nhật Bản, 58% người đi công tác dự định thêm thời gian cho bản thân vào lịch trình công tác của họ, trong khi Hàn Quốc cũng cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ với 76%.

Ngày càng nhiều du khách tại kết hợp các chuyến công tác với hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng.

Những phân tích của Agoda phần nào phản ánh tiềm năng phát triển của phân khúc "Bleisure travel", khi thị trường du lịch kết hợp công tác và nghỉ dưỡng toàn cầu được dự báo đạt mức 1,71 nghìn tỷ USD vào năm 2032.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2026, Đà Nẵng đã  triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch, nâng cao sức hút điểm đến. Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills triển khai chương trình kích cầu mua 1 vé Bà Nà được sử dụng trong 3 ngày liên tiếp, không giới hạn số lượt lên cáp. Nhiều khách sạn, resort 4 - 5 sao và triển khai các gói ưu đãi giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10 - 50% để thu hút du khách…

Đặc biệt, Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đến Đà Nẵng được triển khai với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE” (DaNang-Elevating your MICE experience), áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/12.

Nhờ vậy, các đoàn khách MICE quốc tế quy mô trung bình và lớn lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức hội nghị, khen thưởng và du lịch kết hợp, tiêu biểu ngay từ đầu năm nay. Điển hình như: đoàn khách của Tập đoàn Supabase với 240 khách; Tập đoàn Quantumedge Capital với 160 khách; Công ty Kara Coconut đến từ Singapore với 85 khách...

Chương trình xúc tiến được triển khai với chủ đề “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”.

Thành phố đặt mục tiêu đón và hỗ trợ gần 93.000 lượt khách MICE, tăng khoảng 12% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch Đà Nẵng đang đa dạng hóa kênh tiếp cận. Với thị trường nội địa, sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để xây dựng các combo “Tàu hỏa - Hội nghị - Nghỉ dưỡng”.

Với thị trường quốc tế, Đà Nẵng tiếp tục tăng cường xúc tiến tại các hội chợ MICE lớn ở Ấn Độ, Australia, Mỹ và khu vực Đông Nam Á. Việc hình thành Tổ công tác MICE (DaNang MICE Taskforce) sẽ hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và du khách từ khâu chuẩn bị đến khi sự kiện kết thúc.

Năm 2026, lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu, duy trì tên và logo trên trang thông tin du lịch MICE, đặt ấn phẩm quảng bá miễn phí trong thời gian từ 6 - 12 tháng và được tham gia các hoạt động xúc tiến - quảng bá du lịch trong và ngoài nước với mức chi phí ưu đãi.

Riêng đối với các đoàn khách MICE quay lại Đà Nẵng từ lần thứ hai trở lên, các doanh nghiệp và đoàn khách quay lại sẽ được ghi nhận là “Đối tác MICE thân thiết” với những phần quà voucher trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hưởng ưu đãi về giá đến từ hệ thống doanh nghiệp đối tác. Thành phố cũng đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng Bộ Tiêu chuẩn MICE - “MICE Standard Checklist” nhằm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện.

Năm 2026, lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức vinh danh, tri ân doanh nghiệp MICE tiêu biểu.

Tuy nhiên, trong bức tranh phát triển MICE của Đà Nẵng, bài toán đặt ra không chỉ là tăng số lượng đoàn khách, mà còn là năng lực vận hành thực tế để đáp ứng các đoàn quy mô lớn, lịch trình dày và yêu cầu cao về tính linh hoạt. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, cho biết: Đà Nẵng cần có chiến lược kết hợp để giải bài toán đường bay.

Trong bối cảnh các đường bay thẳng từ Australia hay Ấn Độ chưa dày đặc, Đà Nẵng cần chủ động hợp tác liên danh (Codeshare) với các Hub hàng không lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Thành phố cần làm việc với các hãng hàng không để tạo ra gói “Transit ưu tiên”. Khách du lịch MICE quốc tế cũng cần được check-in một lần và có lối đi riêng khi chuyển tiếp về Đà Nẵng, giúp giảm bớt sự mệt mỏi và phiền hà cho dòng khách cao cấp...

Đầu tư hạ tầng để "giữ chân" du khách tàu biển

14:29, 03/02/2026

Đầu tư hạ tầng để

Du lịch Phú Quốc trước “cơ hội vàng” APEC 2027

10:12, 03/02/2026

Du lịch Phú Quốc trước “cơ hội vàng” APEC 2027

Động lực mới cho du lịch và kinh tế vùng biên

13:02, 02/02/2026

Bleisure travel Đà Nẵng MICE 2026 du lịch du lịch MICE Việt Nam Giải thưởng MICE ASEAN

