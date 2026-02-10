SCIC tiếp đoàn cơ quan Đầu tư Chính phủ Oman thúc đẩy hợp tác hai bên

Ngày 3/2/2026, tại Trụ sở chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ông Nguyễn Quốc Huy - Tổng giám đốc SCIC đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Đầu tư Chính phủ Oman (Oman Investment Authority - OIA) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đoàn OIA do Ngài Nasser Al Harthy – Phó Chủ tịch OIA, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietnam Oman Investment (VOI) dẫn đầu, cùng các thành viên trong đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: SCIC.

Tham dự buổi làm việc về phía SCIC có ông Bùi Đức Long – Thành viên Hội đồng thành viên, ông Vũ Trí Thức – Phó Tổng giám đốc, ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng giám đốc, cùng lãnh đạo một số Ban và đơn vị chức năng của SCIC.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cởi mở và xây dựng về bối cảnh hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Oman, cũng như những định hướng hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Huy đã chia sẻ khái quát về định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới, theo các chủ trương và chiến lược đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, trong đó nhấn mạnh vai trò của đầu tư dài hạn, bền vững và hợp tác quốc tế.

Hai bên cũng thảo luận về tiến trình thành lập Quỹ Tăng trưởng Kỷ nguyên mới tại Việt Nam (Vietnam New Era Growth Fund). Phía OIA đã chia sẻ một số quan điểm và kinh nghiệm quốc tế liên quan đến việc thu hút các nhà đầu tư tổ chức, cũng như các điều kiện thuận lợi thường được áp dụng tại nhiều thị trường để hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài. Trên tinh thần hợp tác, SCIC ghi nhận các ý kiến trao đổi và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền, phù hợp với khuôn khổ pháp lý và định hướng phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác đầu tư, bao gồm giao nhận vận tải, cảng biển, bất động sản, khai thác và chế biến khoáng sản, cũng như các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển bền vững của mỗi quốc gia. SCIC khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các nhà đầu tư Oman tìm hiểu cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp trong danh mục thoái vốn và danh mục kêu gọi hợp tác của SCIC, trên cơ sở minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Về phía OIA, Ngài Nasser Al Harthy bày tỏ sự trân trọng đối với những chia sẻ thẳng thắn và mang tính xây dựng từ phía SCIC, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Oman trong suốt 18 năm qua. Phía OIA cũng chia sẻ mong muốn hai bên tiếp tục nghiên cứu các dự án hợp tác mang tính biểu tượng, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện SCIC đánh giá cao những kết quả hợp tác đầu tư hiệu quả của OIA tại Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có khoản đầu tư vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), coi đây là nền tảng tích cực để hai bên tiếp tục mở rộng các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Đoàn công tác của Cơ quan Đầu tư Chính Phủ Oman. Ảnh: SCIC.

Kết thúc buổi làm việc, Ngài Nasser Al Harthy cũng chia sẻ thông tin về việc Chính phủ Oman đã chấp thuận chủ trương triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Oman, với cơ chế hoạt động độc lập theo thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các định chế tài chính và dịch vụ liên quan. Phía OIA bày tỏ sẵn sàng trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác Việt Nam khi phù hợp.

Thay mặt SCIC, ông Nguyễn Quốc Huy đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ngài Nasser Al Harthy và Đoàn công tác OIA, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và cùng có lợi cho Việt Nam và Oman.