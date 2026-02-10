Khối ngoại đột nhiên mua ròng gần 1.000 tỷ ngay trước Tết, cá nhân tiếp tục "chạy"

Điểm sáng duy nhất hôm nay là dòng vốn ngoại đã quay lại mua ròng, chấp dứt chuỗi 6 phiên xả liên tục. Hôm nay khối này giải ngân ròng khoảng 953.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 697.2 tỷ đồng.

Sức ép bán ra đột ngột tăng mạnh trong phiên chiều nay giữa bối cảnh dòng tiền đã muốn nghỉ Tết. Điều này tác động đáng kể đến giá cổ phiếu, thậm chí nhiều blue-chips còn bị ép xuống tận giá sàn lúc đóng cửa.

Biến động bất ngờ nhất trong rổ VN30 chiều nay là nhóm dầu khí với GAS, PLX. GAS chốt phiên sáng đã rất yếu, giảm 2,42%, nhưng từ 1h30 trở đi mới thực sự là “địa ngục”: Khối lượng bán ra tăng vọt đẩy giá lao dốc liên tục xuống tận mức sàn chỉ trong vòng 30 phút. Thanh khoản của GAS phiên chiều gấp 2,4 lần buổi sáng. PLX cũng đồng nhịp với GAS, cổ phiếu này buổi sáng đã yếu hơn nhiều với mức giảm 4,36% và từ 1h30 trở đi chỉ mất 15 phút đã tới giá sàn. Thanh khoản của PLX chiều nay cũng tăng vọt 37% so với phiên sáng.

Loạt cổ phiếu dầu khí còn lại dĩ nhiên cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng: PVD đóng cửa giảm 4,56%, PVT giảm 4,78%, BSR giảm 6,29%, PVC giảm sàn, PVO giảm 8,7%, PVB giảm 8,08%, PVS giảm 8,06%, OIL giảm 7,78%. May mắn VN-Index hôm nay vẫn còn lực đỡ từ nhóm Vin khi VIC tăng kịch trần, VHM tăng 6,63%, VRE tăng 2,66%, VPL tăng 1,81%.

Chỉ số đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,05% tức là chưa tới 0,8 điểm dù độ rộng chỉ có 97 mã tăng/216 mã giảm. Áp lực bán tăng lên bất chấp thị trường đã đi sát tới những ngày cận Tết cho thấy tâm lý muốn thoát khỏi thị trường vẫn còn. Thực tế nhà đầu tư không hẳn bán ra để rút tiền mà có thể chỉ là không muốn chịu rủi ro thông tin cho một tuần nghỉ lễ.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VIC, MWG, KDH, STB, GVR, DPM, PNJ, DCM, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, BID, FPT, ACB, HPG, GAS, VPB, SHB, HDB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 378.9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 961.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 2/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCB, BID, EIB, VIX, ACB, MSN, VPB, BAF, HDB, VGC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 16/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: MBB, STB, VIC, CTG, VSC, KDH, MWG, VHM, GMD.

Tự doanh bán ròng 874.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 186.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hóa chất, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm DGC, KDH, HPG, CTG, VNM, PVT, HPA, CTR, GAS, BID. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm EIB, MBB, STB, VIC, VGC, ACB, MSN, PVD, VHM, MWG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 494.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 450.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất Top bán ròng có MBB, KDH, MWG, VIC, VIX, GVR, BSR, PNJ, DGC, DCM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có FPT, ACB, VHM, SHB, STB, VSC, HPG, CTG, GAS, MSN.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.092,9 tỷ đồng, tăng +2,1% so với phiên liền trước và đóng góp 16,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VPX, với hơn 23 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 675,1 tỷ đồng) được Tổ chức trong nước và Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thực phẩm, Dầu khí, Nhựa, cao su & sợi, Phân phối xăng dầu & khí đốt, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Phần mềm, Vật liệu xây dựng & nội thất, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.