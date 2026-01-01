Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Philippines

Ngô Anh Văn

30/01/2026, 00:09

Từ ngày 27 - 30/01/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tại Philippines, một trong những thị trường tăng trưởng ấn tượng lượt khách đến Đà Nẵng trong thời gian qua.

Đoàn Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với các đối tác tại Philippines. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.
Đoàn Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với các đối tác tại Philippines. Ảnh Đoàn công tác cung cấp.

Đoàn công tác của thành phố vừa tổ chức đợt xúc tiến du lịch tại Philippines và tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ATF TRAVEX 2026 tại Cebu. Đây là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất khu vực ASEAN, thu hút hơn 1.500 đại biểu quốc tế, với hơn 350 đơn vị mua và 350 đơn vị bán đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng có buổi gặp gỡ, làm việc với 25 đối tác, gồm đại diện hiệp hội du lịch, hãng hàng không và các công ty lữ hành tại Manila. Tín hiệu vui từ đợt xúc tiến du lịch lần này là theo dự kiến tháng 3 năm  nay, Hãng hàng không AirAsia sẽ khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến/tuần, tăng cường kết nối và tạo động lực cho tăng trưởng khách từ thị trường Philippines đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Philippines là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của du lịch thành phố. Năm 2025, Đà Nẵng đón 165.698 lượt khách Philippines, tăng 2,5 lần so với năm 2024.

Hiện đã có 2 hãng hàng không đang khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng là Cebu Pacific Air và Philippine Airlines, với tổng tần suất 17 chuyến/tuần, kết nối các điểm đến miền Trung với một trong những thị trường tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.

Đoàn Fatrip Philipin đến tìm hiểu thị trường du lịch Đà Nẵng.
Đoàn Fatrip Philipin đến tìm hiểu thị trường du lịch Đà Nẵng.

Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Philippines là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của du lịch thành phố. Năm 2025, Đà Nẵng đón 165.698 lượt khách Philippines, tăng 2,5 lần so với năm 2024.

Hiện đã có 2 hãng hàng không đang khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng là Cebu Pacific Air và Philippine Airlines, với tổng tần suất 17 chuyến/tuần, kết nối các điểm đến miền Trung với một trong những thị trường tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.

Từ khóa:

đường bay Manila – Đà Nẵng Hãng hàng không AirAsia khách du lịch Philippines xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Đọc thêm

Ô Quy Hồ mở cửa mây, rẻo cao Lai Châu thức giấc cùng du lịch xanh

Ô Quy Hồ mở cửa mây, rẻo cao Lai Châu thức giấc cùng du lịch xanh

Nếu như Sa Pa đã trở thành khu du lịch sầm uất, thì những bản làng bên kia đèo Ô Quy Hồ, thuộc tỉnh Lai Châu còn rất hoang sơ, quanh năm ẩn mình trong sương mù. Như gạch nối giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, con đường Ô Quy Hồ ẩn chứa bao điều bí ẩn, chờ du khách khám phá...

Nha Trang lần đầu tiên tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương

Nha Trang lần đầu tiên tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương

Lần đầu tiên, Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ tổ chức lễ hội mô tô phân khối lớn quy mô Châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến quy tụ hơn 2.000 biker cùng khoảng 100 câu lạc bộ đến từ 8 quốc gia…

Ngày 30/1, Hà Nội chính thức khởi động mùa du lịch 2026

Ngày 30/1, Hà Nội chính thức khởi động mùa du lịch 2026

Thủ đô Hà Nội sẽ chính thức khởi động mùa du lịch năm 2026 bằng chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 – Get on Hanoi 2026", diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/2/2026 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ...

Mảnh ghép Việt Nam trong bức tranh du lịch khu vực ASEAN

Mảnh ghép Việt Nam trong bức tranh du lịch khu vực ASEAN

Theo số liệu cập nhật của Ban Thư ký ASEAN, năm 2025, Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng lượng khách quốc tế cao nhất trong ASEAN, vượt xa các điểm đến còn lại trong khu vực…

Du lịch TP.HCM xác định sản phẩm là yếu tố giữ chân du khách

Du lịch TP.HCM xác định sản phẩm là yếu tố giữ chân du khách

Không chỉ tăng trưởng về lượng, du lịch TP.HCM trong năm qua đã ghi dấu ấn ở sự đa dạng sản phẩm và chiều sâu trải nghiệm. Hàng loạt tour, tuyến mới gắn với lịch sử, văn hóa, đô thị sáng tạo được đưa vào khai thác, là tiền đề bứt phá cho năm 2026…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

Dự án

2

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Philippines

Du lịch

3

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Dự án

4

Ô Quy Hồ mở cửa mây, rẻo cao Lai Châu thức giấc cùng du lịch xanh

Du lịch

5

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy