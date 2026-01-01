Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Philippines

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Ngô Anh Văn
30/01/2026, 00:09
Từ ngày 27 - 30/01/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch tại Philippines, một trong những thị trường tăng trưởng ấn tượng lượt khách đến Đà Nẵng trong thời gian qua.
Đoàn công tác của thành phố vừa tổ chức đợt xúc tiến du lịch tại Philippines và tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ATF TRAVEX 2026 tại Cebu. Đây là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất khu vực ASEAN, thu hút hơn 1.500 đại biểu quốc tế, với hơn 350 đơn vị mua và 350 đơn vị bán đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng có buổi gặp gỡ, làm việc với 25 đối tác, gồm đại diện hiệp hội du lịch, hãng hàng không và các công ty lữ hành tại Manila. Tín hiệu vui từ đợt xúc tiến du lịch lần này là theo dự kiến tháng 3 năm nay, Hãng hàng không AirAsia sẽ khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng với tần suất 4 chuyến/tuần, tăng cường kết nối và tạo động lực cho tăng trưởng khách từ thị trường Philippines đến Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Philippines là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của du lịch thành phố. Năm 2025, Đà Nẵng đón 165.698 lượt khách Philippines, tăng 2,5 lần so với năm 2024.
Hiện đã có 2 hãng hàng không đang khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng là Cebu Pacific Air và Philippine Airlines, với tổng tần suất 17 chuyến/tuần, kết nối các điểm đến miền Trung với một trong những thị trường tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.
Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, Philippines là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh của du lịch thành phố. Năm 2025, Đà Nẵng đón 165.698 lượt khách Philippines, tăng 2,5 lần so với năm 2024.
Hiện đã có 2 hãng hàng không đang khai thác đường bay trực tiếp Manila – Đà Nẵng là Cebu Pacific Air và Philippine Airlines, với tổng tần suất 17 chuyến/tuần, kết nối các điểm đến miền Trung với một trong những thị trường tăng trưởng mạnh trong thời gian qua.
