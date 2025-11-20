Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Ngô Anh Văn
20/11/2025, 10:35
UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành một loạt quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư của 3 khu chung cư: Thuận Phước, Hòa Minh và chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường.
Theo đó, tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu); Quyết định số 2620/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê) và Quyết định 2621/QĐ-UBND phê duyệt, điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường), UBND Thành phố Đà Nẵng đưa ra 2 phương án điều chỉnh cụ thể như sau:
Phương án 1: Tiếp tục được Nhà nước bố trí thuê 01 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Diện tích căn hộ bố trí thuê bằng hoặc lớn hơn diện tích sử dụng căn hộ đang thuê.
Phương án 2: Được giải quyết mua 01 căn hộ chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại một trong các dự án: Nhà ở xã hội Khu dân cư An Hòa (Sun Home), phường Sơn Trà hoặc Nhà ở xã hội tại khu đất Khu chung cư Hòa Minh, phường Thanh Khê hoặc Nhà ở xã hội tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường hoặc các dự án nhà ở xã hội khác đang triển khai. Trường hợp chưa có nhà ở để bố trí theo các phương án nêu trên thì thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời tại Khu ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh, phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.
Được biết, 3 khu chung cư nói trên thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ dân thuộc các đối tượng được thuê do đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng nên UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, kiểm định chất lượng. Kết quả thẩm định cho thấy cả 3 khối nhà này đều được xác định thuộc diện xuống cấp phải thực hiện di dời để giải tỏa, phá dỡ.
Hiện, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác di dời, giải tỏa, bố trí tái định cư các hộ dân ở 3 khu chung cư này để phá dỡ theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành việc di dời, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời trong quý 1/2026.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2025…
Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam, nơi ba động lực vĩ mô và nhu cầu sống xứng tầm mở ra giai đoạn phát triển bùng nổ, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới của bất động sản cao cấp châu Á trong kỷ nguyên mới.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu đã phân tích những điểm còn bất cập trong công tác thu hồi đất, định giá, bồi thường và tái định cư…
Đà Nẵng đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng tiền lớn, khi hạ tầng, du lịch và bất động sản biểu tượng cùng tạo nên sức bật mới. Thành phố biển này dần định hình danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút giới tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: