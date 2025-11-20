Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành một loạt quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư của 3 khu chung cư: Thuận Phước, Hòa Minh và chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường.

Theo đó, tại Quyết định số 2619/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu); Quyết định số 2620/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê) và Quyết định 2621/QĐ-UBND phê duyệt, điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư Khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường), UBND Thành phố Đà Nẵng đưa ra 2 phương án điều chỉnh cụ thể như sau:

Phương án 1: Tiếp tục được Nhà nước bố trí thuê 01 căn hộ chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Diện tích căn hộ bố trí thuê bằng hoặc lớn hơn diện tích sử dụng căn hộ đang thuê.

Phương án 2: Được giải quyết mua 01 căn hộ chung cư nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại một trong các dự án: Nhà ở xã hội Khu dân cư An Hòa (Sun Home), phường Sơn Trà hoặc Nhà ở xã hội tại khu đất Khu chung cư Hòa Minh, phường Thanh Khê hoặc Nhà ở xã hội tại khu đất số 10 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường hoặc các dự án nhà ở xã hội khác đang triển khai. Trường hợp chưa có nhà ở để bố trí theo các phương án nêu trên thì thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời tại Khu ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh, phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng.

Được biết, 3 khu chung cư nói trên thuộc sở hữu nhà nước cho các hộ dân thuộc các đối tượng được thuê do đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng nên UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, kiểm định chất lượng. Kết quả thẩm định cho thấy cả 3 khối nhà này đều được xác định thuộc diện xuống cấp phải thực hiện di dời để giải tỏa, phá dỡ.

Hiện, Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện công tác di dời, giải tỏa, bố trí tái định cư các hộ dân ở 3 khu chung cư này để phá dỡ theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành việc di dời, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời trong quý 1/2026.