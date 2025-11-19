Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Nghệ An đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất áp dụng từ ngày 01/01/2026, dựa trên các quy định mới của Luật Đất đai 2024...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An vừa công bố dự thảo Nghị quyết quy định Bảng giá đất mới theo phương pháp và nguyên tắc của Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 và gửi đi lấy ý kiến rộng rãi, nhằm bảo đảm bảng giá đất phản ánh đúng giá trị từng khu vực, phù hợp thực tế và đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Bảng giá mới được coi là căn cứ để áp dụng trong các thủ tục hành chính về đất đai, bồi thường, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nhiều hoạt động khác theo quy định pháp luật. So với giai đoạn trước, bảng giá lần này được xây dựng chi tiết hơn, phân loại rõ từng nhóm đất và từng vị trí, tạo sự minh bạch và thống nhất trong quản lý.

Dự thảo xác định bảng giá đất áp dụng cho toàn bộ các loại đất trên địa bàn, gồm đất ở, đất thương mại – dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp, đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản và các loại đất công cộng. Mỗi nhóm đất được xây dựng theo tỷ lệ, phương pháp cụ thể, bám sát giá đất thị trường tại từng khu vực.

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ), giá đất được xác định bằng 20% mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương. Đất thương mại, dịch vụ được áp dụng mức 25%, còn đất phục vụ khai thác khoáng sản áp dụng mức 40% giá đất ở tại tuyến đường tương ứng. Các nhóm đất công cộng có mục đích kinh doanh hoặc phi nông nghiệp khác được tính theo giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; ngược lại, đất công cộng không kinh doanh, đất tôn giáo, tín ngưỡng và đất nghĩa trang sẽ tính bằng mức giá đất ở tại cùng khu vực.

Đối với đất có mặt nước như sông, suối, hồ và kênh rạch, việc xác định giá phụ thuộc vào mục đích sử dụng: dùng để nuôi trồng hay khai thác thủy sản thì áp bằng giá đất nuôi trồng thủy sản; dùng cho mục đích phi nông nghiệp thì áp theo giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của tuyến đường gần nhất.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định phân lớp giá đất theo chiều sâu đối với các thửa đất có chiều sâu trên 30 mét tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông. Phần diện tích 20m đầu tiên áp bằng 100% giá quy định; từ 20–40m bằng 60%; từ 40–60m bằng 40%; phần còn lại bằng 20%. Phương pháp này được áp dụng để bảo đảm giá đất phản ánh đúng giá trị sử dụng theo khoảng cách và khả năng tiếp cận hạ tầng.

Với các khu đất có hai mặt tiền, dự thảo đề xuất áp dụng mức giá tăng tối thiểu 10% so với khu đất trên tuyến đường có giá cao hơn, áp dụng với các thửa có chiều sâu dưới 30m. Với thửa đất sâu hơn 30m, mức tăng 10% áp cho phần diện tích lớp đầu tiên, các lớp còn lại xác định theo tuyến đường có giá cao nhất và phương pháp phân lớp tương ứng.

Đối với nhóm đất nông nghiệp, dự thảo quy định phân vị trí theo các tiêu chí về khoảng cách đến đường giao thông, công trình thủy lợi, khu dân cư và nơi tiêu thụ sản phẩm. Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản được chia thành hai vị trí, trong đó, vị trí 1 là những thửa có điều kiện thuận lợi hơn với khoảng cách không quá 500m đến hạ tầng phục vụ sản xuất và không quá 1.000m đến khu dân cư. Đất rừng sản xuất và đất làm muối cũng được chia thành hai vị trí nhưng khoảng cách được nới rộng lên 1.500m để phù hợp với đặc thù loại đất này.

Đối với đất phi nông nghiệp không thuộc khu công nghiệp và cụm công nghiệp, dự thảo đưa ra hai vị trí xác định theo khoảng cách từ ranh giới đất giao thông vào trong: 30m đối với đất ở, 50m đối với đất thương mại – dịch vụ và 100m đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Về đất sử dụng có thời hạn, bảng giá đất được xây dựng với thời hạn 70 năm theo quy định chung, trừ các loại đất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức sẽ không căn cứ vào thời hạn khi xác định giá.

Dự thảo bảng giá đất mới được đánh giá là tiệm cận hơn với giá thị trường, đồng thời dựa trên hệ thống nguyên tắc chặt chẽ bảo đảm tính khả thi và minh bạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết việc lấy ý kiến góp ý sẽ được thực hiện rộng rãi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành, dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2026.