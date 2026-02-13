Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng ở miền Trung, đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 12/02/2026 với mục tiêu rõ ràng, đặt ra cho từng năm từ 2026 đến 2030 và được cụ thể hóa, với sự chỉ đạo sát sao từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành.

Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp cần thiết. Theo đó, trước hết, thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, như IMD Smart City Index. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, đến các tổ chức quốc tế.

Bước đi đầu tiên của thành phố là đăng ký và đề nghị các tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng thành phố Đà Nẵng trong bảng xếp hạng các thành phố thông minh thế giới. Đây là một quá trình không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Một trong những yếu tố quan trọng để Đà Nẵng đạt được mục tiêu này là việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Thành phố đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ thống wifi công cộng miễn phí, hệ thống camera giám sát an ninh, và các ứng dụng công nghệ giúp cải thiện dịch vụ công cộng. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho người dân.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Các dịch vụ như đặt lịch khám bệnh trực tuyến, mua vé giao thông công cộng, và các ứng dụng chia sẻ xe đã và đang được triển khai rộng rãi, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Một điểm nhấn khác trong kế hoạch phát triển đô thị thông minh của Đà Nẵng là việc chú trọng đến yếu tố con người. Thành phố đặt mục tiêu lấy con người làm trung tâm, với các chính sách hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, và các dịch vụ xã hội. Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, với các chương trình giảm thiểu ô nhiễm không khí, quản lý chất thải hiệu quả, và phát triển không gian xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường (người đứng giữa) nhận giải Thành phố thông minh năm 2025.

Để đảm bảo nguồn lực cho các kế hoạch này, Đà Nẵng đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, từ nguồn kinh phí trung ương, nguồn chi đầu tư phát triển thành phố, đến kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một yếu tố then chốt giúp thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Nhìn về tương lai, Đà Nẵng không chỉ đặt mục tiêu trở thành một đô thị thông minh hàng đầu mà còn hướng đến việc trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ thế giới mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp địa phương.

Hành trình trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới của Đà Nẵng là một mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào. Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Đây không chỉ là một hành trình phát triển đô thị mà còn là một hành trình xây dựng tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.