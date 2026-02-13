Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030
Ngô Anh Văn
13/02/2026, 16:05
Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng ở miền Trung, đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Theo Kế hoạch số
60/KH-UBND, ngày 12/02/2026 với mục tiêu rõ ràng, đặt ra cho từng năm từ 2026 đến 2030 và được
cụ thể hóa, với sự chỉ đạo sát sao từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và
sự phối hợp của nhiều sở, ban, ngành.
Để
đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp cần
thiết. Theo đó, trước hết, thành phố sẽ tập trung vào việc xây dựng và hoàn
thiện các tiêu chí của bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, như IMD
Smart City Index. Điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cơ quan chức
năng, từ Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, đến các tổ chức quốc tế.
Bước đi đầu tiên của
thành phố là đăng ký và đề nghị các tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng thành
phố Đà Nẵng trong bảng xếp hạng các thành phố thông minh thế giới. Đây là một
quá trình không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn cần sự hợp tác chặt chẽ
giữa các bên liên quan.
Một
trong những yếu tố quan trọng để Đà Nẵng đạt được mục tiêu này là việc phát
triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Thành phố đã và đang
đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng hệ thống wifi công cộng miễn phí, hệ thống
camera giám sát an ninh, và các ứng dụng công nghệ giúp cải thiện dịch vụ công
cộng. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo ra
một môi trường sống an toàn, tiện nghi cho người dân.
Bên
cạnh đó, Đà Nẵng cũng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ công trực
tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Việc này không chỉ giúp tiết
kiệm thời gian, chi phí mà còn tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong quản
lý nhà nước. Các dịch vụ như đặt lịch khám bệnh trực tuyến, mua vé giao thông công
cộng, và các ứng dụng chia sẻ xe đã và đang được triển khai rộng rãi, mang lại
nhiều tiện ích cho người dân.
Một
điểm nhấn khác trong kế hoạch phát triển đô thị thông minh của Đà Nẵng là việc
chú trọng đến yếu tố con người. Thành phố đặt mục tiêu lấy con người làm trung
tâm, với các chính sách hướng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, và
các dịch vụ xã hội. Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường,
với các chương trình giảm thiểu ô nhiễm không khí, quản lý chất thải hiệu quả,
và phát triển không gian xanh.
Để
đảm bảo nguồn lực cho các kế hoạch này, Đà Nẵng đã huy động và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực xã hội, từ nguồn kinh phí trung ương, nguồn chi đầu tư phát triển
thành phố, đến kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số. Đây là một yếu tố then chốt giúp thành phố có đủ nguồn lực để
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
Nhìn
về tương lai, Đà Nẵng không chỉ đặt mục tiêu trở thành một đô thị thông minh
hàng đầu mà còn hướng đến việc trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp tầm cỡ quốc tế. Điều này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng
trên bản đồ thế giới mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân và
doanh nghiệp địa phương.
Hành
trình trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới của Đà Nẵng là
một mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào. Với sự quyết tâm và nỗ
lực không ngừng của chính quyền và người dân, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định
vị thế của mình, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Đây không chỉ
là một hành trình phát triển đô thị mà còn là một hành trình xây dựng tương lai
bền vững cho thế hệ mai sau.
Starlink và địa chính trị số: Khi hạ tầng internet trở thành công cụ quyền lực toàn cầu
Việc một doanh nghiệp tư nhân sở hữu hạ tầng viễn thông toàn cầu đang làm thay đổi cán cân địa chính trị. Starlink - mạng internet vệ tinh do SpaceX phát triển - không chỉ là một đột phá công nghệ, mà đang nổi lên như một công cụ chiến lược trong khủng hoảng, xung đột và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia.
Chính thức cấp phép cho Internet Starlink vào Việt Nam
Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được triển khai bao 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị...
Để Việt Nam hóa rồng: “Hành lang hẹp” và chìa khóa từ tăng năng suất lao động
Tăng trưởng dựa trên thâm dụng vốn và lao động giá rẻ đang dần chạm tới giới hạn, đẩy Việt Nam đối mặt với nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình” hiện hữu. Để duy trì đà phát triển khi giai đoạn dân số vàng đi qua, chìa khóa nằm ở việc cải thiện năng suất lao động và chuyển dịch sang giai đoạn đổi mới sáng tạo...
OpenAI khai tử loạt mô hình cũ, trong đó có GPT-4o
Công ty công nghệ OpenAI đã chính thức dừng hoạt động GPT-4o – mô hình từng được đông đảo người dùng ưa chuộng cùng một số phiên bản cũ khác.
Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%
Dòng tiền điện tử sử dụng trong các dịch vụ liên quan đến mạng lưới buôn người được cho là đã tăng 85% trong năm 2025, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD qua những dịch vụ đã được nhận diện...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: